17 раз, когда на съемках наши любимые актеры нечаянно нарвались на неприятности
Вот уже десятки лет интерес телезрителей к знаменитым отечественным картинам остается неизменным. Едва завидев первые кадры таких культовых фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Семнадцать мгновений весны», миллионы людей припадают к экранам телевизоров. А ведь для актеров съемки этих кинолент были совсем не простыми, а где-то даже опасными.
Мы в AdMe.ru были поражены тем, какие сложные испытания пришлось пережить любимым артистам на съемочной площадке. О них и пойдет речь в сегодняшней статье.
Бриллиантовая рука
- В сцене, когда Горбунков и Козодоев устраивают дебош в ресторане, есть момент, когда актеры разбивают стекло витрины. Потом они, обнявшись, перешагивают через образовавшийся проем и продолжают куролесить. Во время съемок этого эпизода верхняя половина стекла не упала сразу. Как только Никулин и Миронов перешагнули «окно», оставшаяся часть рухнула. Побледнели все, включая режиссера и оператора. Сцену в ресторане решили снимать «одним днем».
- Натурные съемки картины проходили в Адлере. В подвале гостиницы, в которой разместили всех членов съемочной группы, сделали небольшой склад, где хранились костюмы и реквизит. Там же спрятали под простыней и «двойника» Юрия Никулина, сделанного из папье-маше. Куклу предполагалось сбрасывать с огромной высоты в одном из эпизодов. Однажды любопытная уборщица подметала пол и решила приподнять простыню. Увидев там лежащего «Никулина», она с диким воплем бросилась прочь. Уже через пару часов новость о гибели народного любимца разошлась не только по городу, но и по всей стране. А все потому, что уборщица по совместительству работала еще и в аэропорту.
- В заключительной сцене фильма, когда Семена Семеновича Горбункова с загипсованной ногой пересаживают из катера в автомобиль, крановщик немного не рассчитал расстояние и задел Никулина краном по голове. Но Юрий Владимирович все же мужественно доиграл сцену. В кадре видно, как актер, чтобы сдержаться, стоически поджал губы.
Полосатый рейс
- Евгений Леонов очень осторожно относился к съемке с хищниками. В эпизоде, когда его персонаж принимает ванну, он согласился сниматься только с условием, что от зверя он будет отделен пуленепробиваемым стеклом. К слову, актер даже сам проверил его на прочность. Однако в процессе съемки оператор заметил, что стекло дает ненужные блики, и режиссер втайне от Леонова решил защитный экран убрать. Как только актер забрался в ванну, стекло тихо унесли, а тигра впустили. Хищник направился прямиком к актеру и стал его активно обнюхивать... Ничего не подразумевающий Леонов открыл глаза и от испуга бросился бежать, сиганув из ванны прямо без ничего. Этот кадр и вошел в картину.
- Оператору фильма тоже пришлось несладко. Снимался эпизод, когда тигры плывут к берегу. Клетку с хищниками вынесли далеко в море. По замыслу, ее открывали и тигры оказывались в воде. Только вот звери, вместо того чтобы устремиться к пляжу, испугавшись, стали залезать на клетку, на которой сидел оператор Дмитрий Месхиев. Пытаясь разглядеть в окуляр камеры плывущих в море хищников, он не заметил, как звери оказались у него под носом. В последний момент оператор в ужасе прыгнул в воду.
Семнадцать мгновений весны
- На съемки фильма «Семнадцать мгновений весны» актерам нужно было выезжать за рубеж, а для этого необходимо было пройти некую выездную комиссию. Пригласили Льва Дурова. Спросили, знает ли он, как выглядит советский флаг. Пораженный абсурдностью вопроса, Дуров ответил: «На черном фоне белый череп с костями. Называется Веселый Роджер». На остальные нелепые вопросы артист нарочно давал не менее странные ответы. В итоге за границу его не выпустили.
Д’Артаньян и три мушкетера
- Персонажу Боярского нужно было прыгнуть с балюстрады. Трюк должны были выполнять профессиональные каскадеры. Пока они внизу связывали маты, Михаил Сергеевич поднялся наверх и прыгнул. К счастью, обошлось без травм. Тогда один из каскадеров решил продемонстрировать, как исполнять этот трюк правильно, по науке. Взобрался на балюстраду, прыгнул и исчез. Оказалось, он угодил в щель между матами, сломал себе руку, из-за чего ходил с гипсом до конца съемок. Боярского горе-каскадер потом долго обходил стороной.
Вий
- Актриса Наталья Варлей столкнулась с мистикой во время съемок «Вия». В павильоне «Мосфильма» были построены специальные декорации: с помощью металлических струн к потолку крепился гроб, в котором актриса, стоя в полный рост, кружила перед камерой. Во время очередного дубля случилось страшное: несмотря на страховку, Варлей потеряла равновесие и выпала из гроба. Только чудом ее успел подхватить Леонид Куравлев.
Невероятные приключения итальянцев в России
- Лев, принявший участие в фильме, был «домашним» и категорически отказывался выполнять установки режиссера. Зверь даже не знал, что такое дрессура, и вел себя так, как ему вздумается. Один раз лев неожиданно «обнял» итальянского актера Нинетто Даволи, поцарапав ему спину и голову. После этого случая остальные артисты начали панически бояться неуправляемого хищника.
- На съемках сцены, когда Васильев слезает со сфинкса, на котором сидят загнанные итальянцы, и ведет со львом воспитательную беседу, Андрей Миронов повел себя как герой. Осознавая актерский долг и преодолевая страх, он общался с животным, пока вся съемочная группа буквально тряслась от испуга. Можно сказать, что актер ничего и не изображал в этом кадре, эпизод был снят без повторных прогонов.
- Часть съемок фильма была перенесена в Италию. Однако там нашу съемочную группу встретили недружелюбно. Разместили в третьесортной гостинице и с ходу дали понять: снимать картину придется по чужим правилам. Зарубежные партнеры решили на съемки картины денег не тратить, а потому наложили запрет практически на все. Раздосадованный Эльдар Рязанов в ответ на эти унизительные условия объявил забастовку. Он отказывался выходить на работу, пока съемочную группу не переселят в хорошую гостиницу, а ему не предоставят возможности для съемок. Стиснув зубы, итальянцы все-таки согласились.
Вокзал для двоих
- Большие трудности вызвала сцена, когда герои Басилашвили и Гурченко бегут по заснеженной дороге к лагерю на утреннюю проверку. Обычно подобные сцены движения снимаются при помощи рельсов, на которые устанавливают камеру. Но положить рельсы на высокий снежный покров, да еще и при 30-грудусном морозе, было невозможно. Ассистент режиссера и оператор фильма нашли выход из ситуации: соорудили сани, на которые и водрузили камеру. Правда, впрягаться в них пришлось всей съемочной группе, в том числе и Эльдару Рязанову.
- Олег Басилашвили практически месяц жил в Икшанской колонии для несовершеннолетних, где снимались тюремные сцены. Заключенные вначале невзлюбили актера и пытались постоянно задеть его. Басилашвили старался быть предельно спокойным и открытым. Вскоре вражда прошла, а один из заключенных даже взял над артистом шефство: учил его премудростям тюремного быта. В благодарность актер передал зэку привет в одном из эпизодов. В сцене, когда Вера будит Рябинина, он, отмахиваясь от нее, произносит: «Онофренков, кончай!» Так Басилашвили увековечил в кино фамилию своего «наставника».
Любовь и голуби
- Сцену купания Раисы Захаровны и Василия Кузякина снимали в Грузии. На календаре был ноябрь, а температура воды составляла всего 14 °С. Тем не менее актеры мастерски сыграли так, будто на дворе жаркое лето.
- Александр Михайлов, исполняющий роль Василия, чуть не погиб во время съемок. По задумке режиссера, одетый актер падал с пирса в море, а выныривал рядом с Гурченко в одних плавках. В воде его ждали водолазы, которые должны были молниеносно снять одежду с артиста. Только вот во время съемок у одного водолаза возникла проблема: никак не получалось развязать галстук. Тогда Михайлов чуть было не утонул. Галстук экстренно пришлось резать.
Ирония судьбы, или С легким паром!
- Предновогоднюю встречу Лукашина с друзьями снимали не в бане, а в холодном, сыром павильоне «Мосфильма». Чтобы справиться с суровыми условиями, актерам втайне от режиссера пришлось подогревать себя изнутри. К тому же дата съемок совпала с днем рождения Александра Белявского. По этому поводу артисты принесли на съемочную площадку далеко не бутафорские бутылки. Узнав от этом, Эльдар Рязанов был вне себя от ярости. На следующий день он заставил актеров переигрывать сцену. Однако в фильм попал дубль, который отсняли в самый первый день.
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«Ипполиту» пришлось несладко не только в фильме, но и за кадром. Одетый в пальто и шапку Юрий Яковлев почти полчаса отстоял под ледяным душем. Знаменитая фраза «Ой, тепленькая пошла» была сказана вовсе не по сценарию. Съемки этого эпизода обернулись для актера 2 днями болезни: у него поднялась температура, появился насморк и воспалилось горло.
Какой из фактов удивил вас больше всего?