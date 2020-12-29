17 раз, когда на съемках наши любимые актеры нечаянно нарвались на неприятности

«Ипполиту» пришлось несладко не только в фильме, но и за кадром. Одетый в пальто и шапку Юрий Яковлев почти полчаса отстоял под ледяным душем. Знаменитая фраза «Ой, тепленькая пошла» была сказана вовсе не по сценарию. Съемки этого эпизода обернулись для актера 2 днями болезни: у него поднялась температура, появился насморк и воспалилось горло.