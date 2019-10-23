17 раз, когда киноделы не стали утруждать себя и в разных фильмах использовали одинаковые наряды
Согласно статистическим прогнозам, глобальная кассовая выручка в киноиндустрии в 2020 году будет составлять почти $ 50 млрд. Немалая часть этих денег снова будет направлена на создание фильмов, в том числе на пошив костюмов. Но зачем тратить средства, если можно прилично сэкономить? К тому же мало кто заметит, что в разных картинах мелькают одни и те же наряды. Или вы все же, будучи внимательным зрителем, приметили парочку таких случаев?
AdMe.ru разобрался, кто из костюмеров не стал заморачиваться лишний раз и заново использовал проверенный временем реквизит со склада.
1. Влюбленный Шекспир (1998) — Тюдоры (2009)
2. Герцогиня (2008) — Королевский роман (2012)
3. Гордость и предубеждение (1995) — Сэндитон (2019)
4. Королева-девственница (2005) — Тюдоры (2007)
5. Безумцы (2010) — Трофеи Вавилона (2014)
6. 1939 (2009) — Код убийства (2012)
7. Твин Пикс (1990) — Истории Райли (2014)
8. Сплетница (2012) — Двойник (2012)
9. Прислуга (2011) — Вражда (2017)
10. Аббатство Даунтон (2010) — Воспоминания о будущем (2014)
11. Божественные тайны сестричек Я-Я (2002) — Безумцы (2008)
12. Виктория (2016) — Джентльмен Джек (2019)
13. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл (2015) — Сэндитон (2019)
14. Мэнсфилд Парк (2007) — Отверженные (2018)
15. Разум и чувства (1995) — Мэнсфилд Парк (2007)
16. Борджиа (2012) — Испанская принцесса (2019)
17. Мария-Антуанетта (2006) — Королевский роман (2012)
Обращаете ли вы внимание на костюмы героев фильмов? Мы, например, в восторге от красного платья героини Джулии Робертс в фильме «Красотка». Может быть, у вас есть любимый кинонаряд?
Фото на превью Twin Peaks / ABC, Girl Meets World / Disney Channel