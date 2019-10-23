17 раз, когда киноделы не стали утруждать себя и в разных фильмах использовали одинаковые наряды

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Согласно статистическим прогнозам, глобальная кассовая выручка в киноиндустрии в 2020 году будет составлять почти $ 50 млрд. Немалая часть этих денег снова будет направлена на создание фильмов, в том числе на пошив костюмов. Но зачем тратить средства, если можно прилично сэкономить? К тому же мало кто заметит, что в разных картинах мелькают одни и те же наряды. Или вы все же, будучи внимательным зрителем, приметили парочку таких случаев?