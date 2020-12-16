17 персонажей в исполнении наших и зарубежных актеров. И мы не можем понять, у кого получилось круче

В мировой культуре немало захватывающих сюжетов, мимо которых кинематографистам сложно пройти. Это могут быть и произведения литературы, и фрагменты из истории, героев которых актеры должны изобразить как можно ближе к правде. Случается и так, что один и тот же персонаж воплощен на экране не один раз, а это значит, что сравнений не избежать.

Мы в AdMe.ru решили сопоставить наших и зарубежных актеров в образе одного и того же героя и попытаться выяснить, кто из них сыграл убедительнее.

Мэри Поппинс

Неугомонную няню из произведений Памелы Трэверс сыграла Наталья Андрейченко в 1984 году в фильме-мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания», и лента стала культовой. В 2018 году роль этого же персонажа исполнила Эмили Блант в картине «Мэри Поппинс возвращается», которая в итоге была удостоена различных наград.

Григорий Распутин

Одну из самых неоднозначных исторических фигур XX века в кино воплощали не единожды. Ярчайшие образы получились у российского актера Владимира Машкова в мини-сериале «Григорий Р.» 2014 года и у легендарного британского актера Алана Рикмана в ленте «Распутин» в 1996 году.

Николай II

Последнего царя Российской империи блестяще сыграл Олег Янковский в фильме «Цареубийца» в 1991 году, эту же фигуру неплохо получилось изобразить и у Иэна Маккеллена в упомянутом чуть выше фильме «Распутин» 1996 года.

Екатерина II

В последние годы наблюдается интерес к персоне Екатерины Великой со стороны кинематографа. В 2014 году вышел российский сериал «Екатерина» с Мариной Александровой в роли царицы, и американская версия тоже не заставила себя ждать. В 2020 миру был представлен сериал «Великая» с Эль Фэннинг в главной роли.

Мадам де Реналь

Французский классический роман Стендаля «Красное и черное» экранизировался в Советском Союзе в 1976 году, и одну из главных женских ролей, мадам де Реналь, сыграла Наталья Бондарчук. Родина романа тоже представила в 1997 году свою телеверсию с Кароль Буке в роли этого же персонажа.

Золушка

Исполнительницу главной роли в советской экранизации известной сказки Шарля Перро, вышедшей в 1947 году, невозможно не отметить хотя бы потому, что в свои 37 она легко справилась с ролью юной девушки. В 2015 году еще один яркий образ Золушки подарила нам Лили Джеймс в диснеевской версии сказки.

Лев Толстой

Русского писателя, автора небезызвестного романа «Война и мир», сыграл Сергей Герасимов в байопике 1984 года «Лев Толстой», и сделал это гениально. О жизни классика также повествует и лента «Последнее воскресение» 2009 года, где главную роль исполнил Кристофер Пламмер.

Родриго Борджиа

Олег Басилашвили, как всегда, гениально сыграл в ленте 2001 года «Яды, или Всемирная история отравлений», и его Родриго Борджиа получился объемным и зловещим. Эту же фигуру блестяще изобразил Джереми Айронс в сериале «Борджиа», вышедшем в 2011 году.

Евгений Онегин

Главного героя поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин» изобразил Вадим Медведев в одноименном музыкальном фильме в 1959 году, его же сыграл Рэйф Файнс, тот самый Лорд Волдеморт из поттерианы, в 1999 году в фильме «Онегин».

Анна Каренина

«Анна Каренина» является одним из самых любимых произведений русской литературы у наших кинематографистов, потому что экранизировалось оно много раз. Невозможно не отметить этого персонажа в исполнении Татьяны Друбич в одноименном мини-сериале 2009 года. Чуть позже, в 2012 году, мир будет рукоплескать Кире Найтли в роли этой же героини.

Графиня Батори

Светлана Ходченкова и Жюли Дельпи изобразили графиню Батори по-разному. Если первая нам показала зловещий образ неотразимой женщины в фильме «Кровавая леди Батори» 2015 года, то вторая сыграла в фильме «Графиня» 2009 года обычную женщину, которая готова на многое ради любви.

Иван Лаевский

По мотивам произведения Антона Чехова «Дуэль» был снят в 1973 году фильм «Плохой хороший человек» с Олегом Далем в главной роли. Не менее глубоким этот же герой вышел и у Эндрю Скотта в фильме «Дуэль» 2010 года.

Гекльберри Финн

Беспризорный, но предприимчивый мальчишка из книг Марка Твена получился на ура у Владислава Галкина в советском фильме 1982 года «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Маленький Элайджа Вуд также исполнил роль этого же мальчугана в 1993 году в фильме «Приключения Гекльберри Финна».

Робинзон Крузо

Героя приключенческого романа Даниеля Дефо мастерски сыграл Леонид Куравлев в ленте 1973 года «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Голливуд тоже не обделил эту историю вниманием и представил свою версию Робинзона в 1997 году — Пирса Броснана.

Красная Шапочка

Образ позитивной девочки из известной сказки, которая носит алый головной убор, продемонстрировала Яна Поплавская в 1977 году в ленте «Про Красную Шапочку». В 2014 году вышел диснеевский мюзикл «Чем дальше в лес», где эта героиня представлена Лиллой Кроуфорд.

Миледи Винтер

В культовой советской картине 1979 года «Д’Артаньян и три мушкетера» роль Миледи Винтер досталась Маргарите Тереховой, и ей невозможно было не поверить. Яркий образ этой же героини создала и Милла Йовович в 2011 году в голливудской ленте «Мушкетеры».

Шерлок Холмс

В этом году российский кинематограф порадовал нас сериалом о неугомонном сыщике, назвав его «Шерлок в России». Главную роль сыграл Максим Матвеев. Также в 2021 году ожидается продолжение американской франшизы о Шерлоке Холмсе, в которой сыщиком снова выступает Роберт Дауни — младший. Его уже успели полюбить зрители по предыдущим частям кинофраншизы.