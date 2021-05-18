17 экранных злодеев и злодеек, которые своим дьявольским обаянием затмили положительных героев

В XXI веке злодеи медленно, но верно отвоевывают себе ключевые позиции в фильмах и сериалах. Режиссеры делают героев менее однозначными, наделяя их как отрицательными, так и положительными чертами. «Когда ты будешь играть доброго, ищи, где он злой, а в злом ищи, где он добрый» — так еще 100 лет назад говорил своим ученикам Константин Станиславский.

Мы в AdMe.ru вспомнили экранных злодеев и злодеек, которые обладали такой яркой харизмой, что произвели фурор не меньший, чем положительные герои.

Миссис Колтер — Лира Белаква («Темные начала»)

Британская актриса Рут Уилсон исполнила роль миссис Колтер в фэнтези-сериале «Темные начала». Она сыграла умную и коварную женщину, способную на все ради власти. Несмотря на то что главная героиня сериала — девочка по имени Лира, в сценах, где появляется миссис Колтер, так и хочется задержать дыхание. «Она фея-крестная и злая ведьма. Она такая красивая, чистая мать, но еще и противная мачеха. В ней столько персонажей, объединенных в один», — говорит о своей героине актриса.

Люсиль Шарп — Эдит Шарп («Багровый пик»)

Люсиль Шарп в исполнении Джессики Честейн — главный антагонист фильма и хозяйка особняка, куда переезжает юная Эдит. Холодная и ядовитая красавица идеально вписалась в мрачный готический интерьер картины. Несмотря на все зло, которое она творила, героиня Люсиль даже способна вызвать сочувствие, считает актриса. Ведь она всеми силами пыталась сохранить свое счастье, хотя и искала его не там, где нужно.

Анжелика Бушар — Барнабас Коллинз («Мрачные тени»)

От несравненной Евы Грин в роли ведьмы Анжелики не оторвать глаз. Ее героиня безумно влюблена в вампира Барнабаса, который когда-то отверг ее и заставил страдать. Спустя десятилетия вечно молодая Анжелика добивается успеха, но вновь встречает своего бывшего возлюбленного. В порыве злости она начинает мстить ему и постепенно теряет контроль над собой.

Графиня Элизабет — Джон Лоу («Американская история ужасов: Отель»)

Певица Леди Гага, известная своими эпатажными нарядами, сыграла не менее яркую роль хозяйки отеля «Кортес». Графиня, задуманная как гламурный светский персонаж, поддерживает свою красоту с помощью вампиризма. Создатель сериала был настолько доволен игрой певицы, что пригласил ее на съемки следующего сезона. За эту роль Леди Гага получила премию «Золотой глобус».

Танцующий клоун Пеннивайз — Билл Денбро («Оно»)

Клоун Пеннивайз — древнее существо, которое принимает форму самых страшных кошмаров героев. Его роль исполнил молодой актер Билл Скарсгард, которого невозможно узнать в зловещем гриме. После выхода первой части фильма танцующий клоун сразу же стал одним из самых знаковых антагонистов фильмов ужасов.

Полковник Ричард Стрикленд — Человек-амфибия («Форма воды»)

Персонаж Майкла Шеннона в оскароносном фильме любит костюмы с иголочки, а тревогу заедает леденцами. «Стрикленд — очень проблемный человек. Обычно такие жестокие люди склонны испытывать сильную ненависть к себе, и его жестокость является проявлением этого. Леденцы, по сути, снимают его собственное беспокойство», — рассказывал о своем герое актер.

Эми Данн — Ник Данн («Исчезнувшая»)

Розамунд Пайк блестяще сыграла роль примерной жены Эми Данн в триллере «Исчезнувшая». Ей удалось и очаровать зрителей, и одновременно напугать до дрожи. В один прекрасный момент Эми устает от своего флегматичного мужа и решает добавить искры в их супружескую жизнь. Коварная и умная героиня, которая всегда на несколько шагов опережала других персонажей, заслуженно пополнила пантеон лучших кинозлодеев 2010-х годов.

Теренс Флетчер — Эндрю Ниман («Одержимость»)

Маэстро джаз-банда Теренс Флетчер требует от своих учеников только совершенства. Для этого он прибегает к манипуляциям и даже оскорблениям. В фильме дирижер-тиран вступает в противоборство со своим талантливым протеже Эндрю. За эту роль актер Джонатан Симмонс был удостоен «Оскара» и ряда других кинонаград.

Ниган — Рик Граймс («Ходячие мертвецы»)

Харизматичный персонаж и лидер Ниган Смит появляется в последних сезонах популярного сериала как антагонист главного героя Рика. Его авторитет построен на страхе и жесткой дисциплине. Актер получил премию «Выбор телевизионных критиков» и кинонаграду MTV как лучший кинозлодей.

Дженнифер — Анита («Тело Дженнифер»)

Дженнифер — самая красивая девушка в школе и капитан команды группы поддержки. Но по воле случая она превращается в злобного монстра. Один кинокритик даже окрестил этот фильм «Сумерками» для мальчиков. По словам сценаристки картины, персонаж Дженнифер задумывался как продукт культуры, которая заставляет девушек быть худыми, красивыми и подражать кинозвездам. Она надеется, что фильм вдохновит их взять жизнь в свои руки и перестать опираться на навязанные стереотипы.

Ребекка Шарп — Эмилия Осборн («Ярмарка тщеславия»)

Амбициозная Ребекка стремится к удачному замужеству и богатству. В это же время ее добродетельная подруга Эмилия мечтает о тихой и скромной жизни с любимым. Автор романа, по которому снят фильм, вывел главную героиню как персонажа, вместившего в себя все пороки общества. Тем не менее Бекки Шарп в исполнении Риз Уизерспун оказывается куда обаятельнее. У актрисы получилось сыграть эгоистичную, проницательную и склонную к манипуляциям, но при этом очаровательную, сложную и по-своему любящую женщину.

Бенджамин Лайнус — Джек Шепард («Остаться в живых»)

Бен попал на остров еще ребенком и стал виновником множества трагедий, случившихся позднее. Он производит впечатление безобидного героя, однако оно обманчиво. Журнал Rolling Stone поместил Бена на первую позицию в своем списке «40 величайших телевизионных злодеев всех времен».

Саид — Лукас («Клон»)

По мужским персонажам успешного бразильского сериала «Клон» вздыхало множество женщин. Любовный треугольник Лукас — Жади — Саид приковал к экрану миллионы телезрительниц. Кто только не осуждал решение главной героини, отдавшей свое сердце Лукасу! Во время просмотра сериала у некоторых поклонников не раз возникала мысль о том, что Лукас — просто нерешительный мямля, в то время как Саид — мечта женщин. Ведь он готов бросить к ногам возлюбленной все сокровища мира. Но все же отметим, что, несмотря на симпатию телезрителей, с позиции Жади Саид был настоящим злодеем.

Норман Стэнсфилд — Матильда («Леон»)

Нечистый на руку полицейский в бежевом костюме, поклонник классической музыки, неуравновешенный социопат. Эту роль в фильме «Леон» блестяще воплотил Гэри Олдмен. Критики высоко оценили игру актера, его персонаж также входит в список 50 самых популярных кинозлодеев всех времен.

Кэтрин Трамелл — Ник Каррэн («Основной инстинкт»)

Противостояние Кэтрин Трамелл и Ника Каррэна сделало «Основной инстинкт» культовым. Как позже признался режиссер фильма Пол Верховен, Шэрон Стоун блистала в своей роли, оказалась настоящим открытием. С ним сложно поспорить: от ее умной, уверенной в себе героини не оторвать глаз. В то время как детектив в исполнении Майкла Дугласа словно оказывается в тени харизмы актрисы и заставляет скучать поклонников ее таланта.

Терминатор — Сара Коннор («Терминатор»)

Роль безжалостного робота-истребителя превратила Арнольда Шварценеггера в звезду 80-х. Любопытно, что сначала он участвовал в кастинге на роль Риза, но режиссер фильма надеялся привлечь в проект кого-нибудь более известного. В конце концов после проб Шварценеггеру было предложено сыграть робота — и он справился с этой задачей на ура.

Норман Бейтс — Мэрион Крэйн («Психо»)

Герой знаменитого триллера «Психо», страдающий раздвоением личности, оказался таким ярким, что спустя полвека после выхода фильма был снят сериал о юности персонажа. Робкий, неуверенный в себе юноша, больше всего боящийся гнева матери, был воплощен Энтони Перкинсом. До работы с Хичкоком актер снимался преимущественно в исторических и костюмированных фильмах, но признавался, что всегда хотел сыграть своего современника.