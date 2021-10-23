17 затягивающих сериалов, которые сняты нашими, а по качеству не уступают голливудским

Согласно недавнему опросу, россияне предпочитают отечественный кинематограф зарубежному. И это заметно по количеству просмотров. К примеру, недавно вышедший проект «Чики» оказался одним из самых успешных на своей платформе. А потому, как рассказал генеральный директор онлайн-сервиса More.tv Денис Горшков, в 2022 году история четырех девушек, возможно, получит продолжение.

А пока мы в AdMe.ru тоже ожидаем 2-й сезон «Чик», займемся просмотром других сериалов, которые получили высокие оценки зрителей.

Хрустальный (2021)

Следователь Сергей Смирнов на протяжении 10 серий ловит маньяка, которого, как считалось, нет на свете уже 30 лет. Эту психологическую криминальную драму называют одной из лучших в числе тех, которые поднимают тему детских душевных травм и их последствий. В рецензиях зрители сравнивают этот сериал с культовыми проектами «Настоящий детектив» или «Твин Пикс». Рейтинг IMDb — 7,9

Дылды (2019 — настоящее время)

К съемкам спортивной комедии «Дылды» с Павлом Деревянко в главной роли создатели подошли ответственно: в качестве спортивного консультанта пригласили олимпийскую чемпионку по волейболу Елену Зарубину. Первые 2 сезона были высоко оценены зрителями. Сейчас в Анапе снимают новые серии. Кстати, поучаствовать в съемках сериала могут и местные жители: объявлен кастинг на роли в массовке. 3-й сезон комедии «Дылды» предположительно выйдет на экраны весной 2022 года. Рейтинг IMDb — 7

София (2016)

Окунуться в атмосферу Руси 2-й половины XV века поможет сериал «София» с Марией Андреевой и Евгением Цыгановым в главных ролях. История о том, как византийская принцесса стала московской княгиней, так пришлась зрителям по душе, что проект признали одной из главных премьер осени 2016 года. Рейтинг IMDb — 7,8

Жизнь и судьба (2012)

Экранизация романа-эпопеи Василия Гроссмана о событиях Великой Отечественной войны вышла в 2012 году. По подсчетам газет, первые серии посмотрел каждый 5-й москвич. Многосерийный фильм даже был номинирован на международную премию «Эмми» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал», а также получил большое количество российских наград. Сюжет разворачивается вокруг талантливого физика-ядерщика, который получил задание создать атомную бомбу. Рейтинг IMDb — 7,7

Немцы (2020)

Еще одна успешная экранизация книги, в этот раз романа Александра Терехова «Немцы». В этой истории речь идет не о жителях Германии. Слово «немцы» автор использует в значении «немые», «чужие». По сюжету, журналист-расследователь, пойдя на сделку с совестью, решает подставить невиновных людей ради своего будущего карьерного успеха. И у него это отлично получается. Рейтинг IMDb — 7,3

Спросите медсестру (2020)

Одна ошибка врача-реаниматолога стоила ей успешной карьеры. Теперь Валерия — простая медсестра в небольшом городке, а о ее обширных познаниях в области медицины не знает никто из коллег. Главную роль в сериале исполнила Елена Панова, известная ролями в таких картинах, как «Граница. Таежный роман», «Бой с тенью», «Метро». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Мастер (2021)

Бывший пилот Денис Сазонов после 12-летнего перерыва решает вернуться на гоночную трассу, но в команде его место уже заняли молодые профессионалы. Выход один — начать путь к рулю с самых низов. Сериал 2021 года с Анатолием Белым, Игорем Петренко и Антоном Васильевым в главных ролях снимали около пяти лет. Создатели спортивной драмы были вдохновлены историей реальной команды «КАМАЗ-мастер». Рейтинг IMDb — 7,9

Отель «Феникс» (2020 — настоящее время)

Героиней остросюжетного детектива стала 19-летняя Лера Пичугина, которая никак не может понять: она жива или ее душа застряла между двух миров. Сериал 2020 года продлили и решили снимать 2-й сезон. Кстати, на недавнем фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок» эта работа попала в топ-3 телевизионных фильмов по итогам зрительского голосования. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Тест на беременность (2014 — настоящее время)

История о враче-акушере, которая сама ждет ребенка, попутно спасая жизни своих маленьких пациентов и их мам, получила высокую оценку зрителей. В 2019 году стартовал 2-й сезон сериала со Светланой Ивановой в главной роли. В 2021-м создатели объявили о продолжении многосерийной мелодрамы. В новой части одну из ролей сыграет певица Кристина Орбакайте. Рейтинг IMDb — 7,3

Мосгаз. Катран (2020)

Это 7-й сезон приключений советского майора Ивана Черкасова и его коллег из МУРа. В этот раз сыщикам предстоит внедриться в подпольное казино. К слову, скоро должна выйти новая история из серии «Мосгаз», события которой развернутся в 1980 году в преддверии Олимпийских игр в Москве. Рейтинг IMDb — 7,1

Родком (2020)

Многосерийная комедия от создателей сериала «Кухня» расскажет об отце, который после развода хочет, чтобы ребенок остался с ним. Для увеличения шансов на успех он вступает в родительский комитет школы. В отзывах зрители кратко описывают эту картину как будни отца-одиночки, высоко оценив актуальность поднятых на экране проблем. Рейтинг IMDb — 7,3

Зеленый мэр (2021)

Это история о трех неравнодушных ребятах, которые возмущены экологической ситуацией в своем родном Краснохолмске. Чтобы спасти город от загрязнения, они создают свою партию и выдвигают кандидата в мэры на местных выборах. Авторами идеи выступили те же люди, что создали сериалы «Интерны» и «Девушки с Макаровым». Во времена, когда к мнению Греты Тунберг прислушиваются лидеры государств, проект актуален, как никогда. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Зема (2017–2021)

Сериал 2010 года «Реальные пацаны» оказался настолько успешным, что сняли аж 9 сезонов и даже выпустили полнометражный фильм. В 2017 году на экранах появился похожий проект — многосерийная комедия «Зема». Герои — обычные пацаны из Пензы, которые сталкиваются с разными ситуациями, знакомыми каждому. Комедия позиционируется как веб-сериал. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Настя, соберись! (2021)

В героине уживаются 5 разных субличностей: ребенок, зацикленная на уборке дома хозяйка, требовательная мать, любительница удовольствий и карьеристка. И, чтобы нормально жить, девушке нужно помочь договориться этим «я» между собой. Сериал о внутреннем диалоге вышел на «КиноПоиске HD» в начале 2021 года. Главную роль сыграла Любовь Аксенова. Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Регби (2021)

Игру регби главная героиня Настя называет приютом отверженных. Спортивная драма о преодолении себя вышла в 2021 году на платформе More.tv. К слову, все тонкости регби создателям сериала объясняли профессиональные спортсмены клуба ЦСКА. Сюжет похож на историю этого регби-клуба, который за 6 лет превратился из любительской в команду высшего эшелона российского регби. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Естественный отбор (2020 — настоящее время)

Веб-сериал снимался при участии Института развития интернета и социальной сети «ВКонтакте». В центре сюжета — Алиса, которая ищет мужчину своей мечты во Всемирной паутине. Короткие (чуть более 10 минут) серии о знакомствах девушки были отмечены на нескольких кинофестивалях, а 1-й сезон посмотрели в общей сложности более 8 млн человек. Проект состоит из трех сезонов. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Большая секунда (2021)

Сериал-матрешка, в котором одна история порождает другую. По сюжету бывшие влюбленные друг в друга коллеги после расставания пишут вместе сценарий. К слову, по изначальной задумке роли сценаристов и написанных ими героев должны были играть разные люди, но искать актеров создателям сериала было некогда. Потому обе пары сыграли Дмитрий Лысенков и Евгения Борзых. Рейтинг IMDb — 8,2