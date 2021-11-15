17 особенностей работы звезд старого Голливуда, которые современным актерам и в страшном сне не приснятся

«Звезда создается тщательно и хладнокровно, создается из ничего», — заявлял соучредитель MGM Луис Барт Майер. И он не лукавил. Студия, вырастившая звезду, получала полный контроль над ее жизнью: артистам диктовали, как выглядеть, что носить, как себя вести, принимали решения относительно их романов и даже семьи. Такое давление нередко оборачивалось трагедиями: жизнь артистов превращалась в театр, что не лучшим образом отражалось на их душевном равновесии.