17 особенностей работы звезд старого Голливуда, которые современным актерам и в страшном сне не приснятся
«Звезда создается тщательно и хладнокровно, создается из ничего», — заявлял соучредитель MGM Луис Барт Майер. И он не лукавил. Студия, вырастившая звезду, получала полный контроль над ее жизнью: артистам диктовали, как выглядеть, что носить, как себя вести, принимали решения относительно их романов и даже семьи. Такое давление нередко оборачивалось трагедиями: жизнь артистов превращалась в театр, что не лучшим образом отражалось на их душевном равновесии.
Мы в AdMe.ru изучили требования, которые классический Голливуд предъявлял к звездам. Стоила ли бессмертная слава всех жертв, на которые они шли, — решать вам.
Жизнь актеров полностью контролировалась
- Актерам, связанным со студиями долгосрочными контрактами, не давали самим выбирать роль. Поэтому они вынуждены были играть то, что им предлагали. За отказ сниматься звезд наказывали, отстраняя от работы на определенный срок, при этом лишая возможности зарабатывать в другом месте. Первой, кто сумел победить студийную систему, стала Оливия де Хэвилленд (Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром»). После громкого судебного процесса контракты стали заключаться не дольше чем на 7 лет.
- Студии назначали актерам ассистентов, которые присматривали за ними, как если бы те были беспомощными детьми. На самом же деле помощники шпионили за каждым шагом своего «патрона» и строчили подробные отчеты.
К идеальному образу через ограничения
- Пышные формы Мэрилин Монро всегда находились в центре внимания. Чтобы придать своему образу еще большую пикантность, она стала класть в бюстгальтер шарики, а иногда сшивала вместе несколько пуговиц и вкладывала их в платье.
- Актриса Кэтрин Хепберн, которая в обычной жизни всегда отдавала предпочтение штанам, часто приходила в студию в джинсах. Однажды, пока она была на съемках, джинсы конфисковали из ее гримерки. Костюмеры надеялись таким способом убедить Хепберн надеть юбку, но вместо этого она просто вышла на съемочную площадку без брюк и отказалась переодеваться, пока ей не вернут джинсы.
- Сохранение стройной фигуры было прописано у звезд в контракте. Если актрисы набирали вес, студии сажали их на жесткие диеты. Перебравшись в Голливуд, Грета Гарбо в течение 3 недель ела только шпинат, а Марлен Дитрих питалась томатным соком и крекерами.
Здоровье звезд не волновало студийных боссов
- Актеры буквально жили на съемочной площадке. Снимаясь в картине «Унесенные ветром», Вивьен Ли в течение 125 дней работала по 16 часов 6 дней в неделю.
- Взять больничный или отпуск во время работы над фильмом было невозможно. Убытки за каждую минуту простоя вычитались из зарплаты звезды. Заболев во время съемок, в какой-то момент Джуди Гарленд оказалась должна студии MGM $ 100 тыс.
Оскорбления — часть профессии
- Приемы пищи пухленькой Джуди Гарленд строго контролировались. Но вечно недовольные ее цветущим видом боссы называли юную актрису «толстым поросенком с косичками».
- В 1938 году после нескольких провальных фильмов, кассовые сборы которых были неудовлетворительны, сыгравшие в них актрисы обзавелись ярлыком «кассовый яд». Такого нелестного прозвища в том числе удостоились Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн и Джоан Кроуфорд.
- Во время первой встречи Кэрол Ломбард с магнатом студии Columbia Гарри Коном тот заявил, что ее волосы слишком белые. Это, по мнению босса, делало Кэрол похожей на легкодоступную женщину. Правда, отметим, что актриса тоже за словом в карман не лезла и сумела достойно ответить на выпад.
Материнство портило имидж
- Одной из лазеек, чтобы избежать карьерного краха, было усыновление. Когда актриса Лоретта Янг забеременела, работники студии помогли ей скрыться от глаз начальства, а затем договорились, чтобы Лоретта отдала в детдом и позже удочерила своего собственного ребенка.
- Незапланированная беременность актрисы могла помешать производству или вызвать скандал, поэтому материнство не приветствовалось студиями. Кроме того, в глазах миллионов поклонников актриса должна была сохранять свой статус самой желанной женщины, и рождение ребенка этому препятствовало.
Дети работали наравне со взрослыми
- В золотой век Голливуда дети работали наравне со взрослыми коллегами. Юная Джуди Гарленд вкалывала 6 дней в неделю, иногда по 18 часов в сутки, постоянно пела и танцевала. Закончив один фильм, она без отпуска принималась за другой.
- C детьми-актерами никто не нянчился. «Время — деньги. Потраченное время означает потраченные впустую деньги — это проблемы», — написала Ширли Темпл в своей биографии.
В кадре актеры должны были вести себя скромно
- C 1934 по 1968 год в Голливуде действовал кодекс Хейса, который запрещал в кадре среди прочего и чрезмерно страстные поцелуи. Поэтому актер и актриса целовались по строгим правилам: экранный поцелуй должен был длиться не более 3 секунд.
- Строгие правила касались не только робких влюбленных, но и тех пар, кто по сценарию находился в законном браке. Несмотря на штамп в паспорте, муж и жена в кино должны были спать на разных кроватях. Так сохранялась видимость целомудрия.
- По этой же причине кодекс Хейса требовал, чтобы киногероини в сценах романтических объяснений, разворачивающихся на диване или кушетке, всегда «хотя бы одной ногой стояли на полу».
Какие требования показались вам наиболее возмутительными?
Фото на превью East News
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