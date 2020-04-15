17 очаровательных отечественных актрис, которые не побоялись сыграть дурнушек

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Сегодня удивительными перевоплощениями в кино никого не впечатлишь: достижения в этой области находятся на очень высоком уровне. Но как обходились раньше, когда нельзя было прибегнуть к высоким технологиям? Да, часто режиссеры просто подбирали на соответствующие роли более-менее подходящих по типажу артистов, но иногда в ход шла настоящая магия: ухищрения гримеров и актерский дар.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться красавицами актрисами, которые не побоялись предстать перед широкой публикой в столь нестандартных образах. А в конце мы приготовили бонус, который доказывает, что и в наше время есть смелые артистки.

1. Елена Метелкина

Снявшись в роли инопланетянки Нийи в фантастическом фильме «Через тернии к звездам», манекенщица Елена Метелкина стала одной из самых популярных актрис того времени. Тогда ее загримировали почти до неузнаваемости, а убедиться в том, что Елена — очень эффектная женщина, зрители смогли, посмотрев картину «Гостья из будущего». Там она сыграла сотрудницу московского Института времени Полину.

2. Наталья Тенякова

На момент съемок в комедии «Любовь и голуби» Наталье Теняковой, которая сыграла пенсионерку бабу Шуру, было всего 40 лет. Этот образ так прочно стал ассоциироваться с актрисой, что многие с трудом могут вспомнить другие роли Теняковой. А ведь ее можно с уверенностью назвать настоящей красавицей.

3. Татьяна Васильева

Татьяна Васильева никогда не боялась смелых перевоплощений. Еще в самом начале карьеры молодая актриса исполнила роль старой девы в фильме «Дуэнья». 28-летней артистке приклеили длинный бутафорский нос, сделали довольно нелепую прическу и макияж — в общем, изменили внешность до неузнаваемости. А ведь на самом деле у Татьяны Васильевой есть все данные, чтобы отлично выглядеть на экране.

4. Любовь Полищук

Любовь Полищук по праву считается одной из самых красивых актрис советского кино. Из-за ее выразительных глаз и правильных черт лица девушку даже сравнивали с Софи Лорен. Тем удивительнее оказалось превращение артистки в мулатку — барменшу Куини в фильме «31 июня». В этой роли Полищук просто не узнать.

5. Вера Новикова

Одной из самых ярких работ Веры Новиковой стала роль принцессы Терезы из сказки «Ослиная шкура». В течение фильма Вера превращалась из принцессы в нищую оборванку несколько раз, и все время казалось, будто на экране появляются 2 совершенно разные девушки.

6. Марина Неелова

Не все знают, что Марина Неелова начинала свою актерскую карьеру в амплуа травести, но оно довольно быстро стало тесным для нее, и девушка попробовала примерить на себя образы романтических героинь. Надо сказать, это ей удалось блестяще. Позднее, когда известный модельер Вячеслав Зайцев шил для Нееловой платье, он отметил ее невероятную чувственность и женственность. Однако когда актриса предстала в роли серой мышки — учительницы Елены Сергеевны, она смотрелась очень органично, и не поверить ей на экране было просто невозможно.

7. Наталья Варлей

Первый отечественный фильм ужасов — «Вий» — запомнился зрителям в том числе благодаря яркой работе Натальи Варлей, которая сыграла Панночку. Надо сказать, образ у нее получился довольно жуткий: гримеры постарались на славу. Даже сложно поверить, что ранее эта же актриса сыграла жизнерадостную загорелую «спортсменку, комсомолку и просто красавицу» Нину в картине «Кавказская пленница».

8. Анастасия Вертинская

В конце 70-х вышла экранизация пьесы Шекспира «Двенадцатая ночь». На роль графини Оливии режиссер выбрал одну из самых очаровательных актрис СССР — Анастасию Вертинскую, которую зрители запомнили как Гуттиэре в «Человеке-амфибии» и Ассоль в «Алых парусах». В новой работе девушку было практически невозможно узнать. Яркую шатенку превратили в бледную, почти бесцветную героиню с рыжими волосами.

9. Инна Чурикова

Инна Чурикова обладает особым шармом, поэтому ей великолепно удавалось создавать на экране образы эффектных женщин: от Жанны д’Арк в «Начале» до баронессы в «Том самом Мюнхгаузене». Однако в сказке «Морозко» актрисе пришлось перевоплотиться в несуразную Марфушку. По словам самой артистки, когда она впервые увидела себя на экране в этой роли, расплакалась: «Мне казалось, что я такая страшная!»

10. Алиса Фрейндлих

Пожалуй, когда говорят о сильном изменении внешности актрисы ради роли в советском кино, чаще всего на ум приходит Алиса Фрейндлих в «Служебном романе». Уж очень велик контраст между эффектной Фрейндлих и сыгранной ею Калугиной-мымрой. При этом уже через год Алиса Бруновна предстала в образе королевы Анны Австрийской в экранизации «Трех мушкетеров».

11. Елена Санаева

В фильме «Приключения Буратино» одним из самых запоминающихся персонажей стала Лиса Алиса в исполнении Елены Санаевой. В этой роли, с рыжими волосами и броским макияжем, актрису довольно сложно узнать, ведь до этого она появлялась в фильмах, демонстрируя свою природную красоту.

12. Людмила Гурченко

Людмила Гурченко известна как одна из самых эпатажных и эффектных советских актрис. Начав карьеру с роли очаровательной Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь», Гурченко постоянно радовала зрителей новыми яркими образами весьма привлекательных женщин. Так что для многих ее перевоплощение в Козу с веснушками и странной прической в мюзикле «Мама» стало настоящим сюрпризом.

13. Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко сыграла в кино более сотни ролей, но для многих зрителей одним из самых ярких образов актрисы стала девушка легкого поведения в ленте «Место встречи изменить нельзя». Причем изначально режиссер Станислав Говорухин видел Удовиченко в роли Вари Синичкиной, но сама Лариса решила, что больше хочет изобразить Маньку. Тогда Говорухин воскликнул: «Ты что, с ума сошла? Посмотри на свою внешность. Ты такая милая, наивная девушка». Тем не менее Удовиченко прекрасно перевоплотилась в этого персонажа. При этом в экранизации пьесы «Тартюф» та же актриса появилась как элегантная леди, в которой невозможно узнать прежнюю разбитную Облигацию.

14. Вера Алентова

Выразительная внешность Веры Алентовой была по достоинству оценена зрителями еще в фильме «Москва слезам не верит». Однако свое мастерство перевоплощения актриса продемонстрировала в комедии «Ширли-мырли», где сыграла сразу 4 разноплановые роли: Люсьены Кроликовой, Кэрол Абзац, Земфиры Алмазовой и Уитни Кроликоу.

15. Светлана Крючкова

Дебютом Светланы Крючковой в кино стала роль уверенной в себе Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена». Перед ее выразительным взглядом было сложно устоять. Тем неожиданнее оказалось ее перевоплощение в довольно безликую Агафью Тихоновну в картине «Женитьба». Такое ощущение, что эти роли исполнили 2 разные актрисы.

16. Лидия Вертинская

Из-за острого, пронзительного взгляда Лидии Вертинской чаще всего доставались характерные роли сильных женщин. Многие запомнили ее в образе коварной Анидаг в сказке «Королевство кривых зеркал». Яркий макияж и эффектные костюмы тогда только подчеркнули природные данные Вертинской. Однако если судить по предыдущим работам актрисы, она легко могла сыграть не только злодеек.

Бонус: Елена Яковлева

Советскую тенденцию продолжила блистательная Елена Яковлева. Когда на экраны вышла сказка «Последний богатырь», многим запомнился колоритный образ Бабы-яги. Вот только мало кто узнал в этом персонаже очаровательную актрису, на счету у которой десятки ролей соблазнительных женщин. Вот что значит мастерство перевоплощения!