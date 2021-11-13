17 советских актрис, которыми приятно любоваться как в начале их карьеры, так и в последних ролях

Многие актрисы посвящают профессии всю жизнь: снимаются с юного возраста до последних дней. На их знаковых ролях и до боли знакомых образах вырастают целые поколения преданных зрителей, которые наблюдают за игрой любимых артисток в течение десятков лет.

Мы в AdMe.ru обожаем советское кино и следим за творческой деятельностью любимых артистов в современном мире. Поэтому решили сравнить, как выглядели наши обожаемые актрисы в своих первых и последних ролях.

Ольга Остроумова

Ольга Остроумова в 21 год дебютировала в фильме «Доживем до понедельника» (1968), а в 71 год снялась в драме «Ван Гоги» (2018).

Елена Коренева

Елена Коренева начала карьеру в кино в 17 лет, сыграв в фильме «Вас вызывает Таймыр» (1970). Последней на данный момент ролью актрисы является Коробочка в сериале «Мертвые души» (2020).

Наталья Фатеева

Наталья Фатеева дебютировала в кино в 22 года в фильме «Есть такой парень» (1956), а последней на данный момент ее работой можно назвать роль в сериале «Вагончик мой дальний» (2013). Актрисе на момент съемок было 79 лет.

Лия Ахеджакова

Первую роль в кино Лия Ахеджакова сыграла в 30 лет: она воплотила на экране образ подростка Пети в фильме «Возвращение» (1968). В 83 года актриса снялась в драме «Золотые соседи» (2021).

Ирина Скобцева

Ирина Скобцева начала свою кинокарьеру в 28 лет, сыграв Дездемону в кинотрагедии «Отелло» (1955). Последней работой актрисы стал фильм «Опасные каникулы» (2016), где 89-летняя артистка выступила в роли бабушки главного героя.



Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая дебютировала в кино в 22 года в фильме «В мирные дни» (1950). Одной из ее финальных работ на экране стала эпизодическая роль в сериале «Возвращение Мухтара» (2006), которую актриса сыграла в возрасте 78 лет.

Татьяна Доронина

Карьера Татьяны Дорониной началась в 22 года: она снялась в фильме «Первый эшелон» (1955). А 30 лет спустя сыграла одну из своих последних ролей в мелодраме «Валентин и Валентина» (1985).

Марина Неелова

Свою первую роль в кино Марина Неелова сыграла в 21 год в фильме «Старая, старая сказка» (1968). В возрасте 70 лет актриса воплотила на экране образ учительницы на пенсии в киноленте «Карп отмороженный» (2017).

Нина Дорошина

Одним из первых фильмов Нины Дорошиной стал «Первый эшелон» (1955), где актриса снялась в 21 год. В 76 лет она сыграла в сериале «Гаражи» (2010), и эта роль стала последней в карьере народной артистки РСФСР.

Светлана Крючкова

Роль Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена» (1972) стала для 22-летней актрисы одной из первых в карьере. В числе последних на данный момент киноработ Светланы Крючковой можно назвать киноленту «Одесский пароход» (2019), где артистка снималась в возрасте 69 лет.

Вера Глаголева

В 19 лет Вера Глаголева дебютировала в кино — и сразу в главной роли — в фильме «На край света...» (1975). Последней ее актерской работой стала драма «Ковчег» (2017).

Галина Польских

Галина Польских начала сниматься в кино в 20 лет, а 3 года спустя ей досталась главная роль в фильме «Дикая собака Динго» (1962). В 81 год актриса сыграла в последней на данный момент в своем послужном списке кинокартине — в комедии «Спасите Колю!» (2020).

Ирина Розанова

В 25 лет Ирина Розанова сыграла одну из своих первых ролей в фильме «Алый камень» (1986). В 60 лет артистка продолжает радовать поклонников своего творчества: одной из ее новых работ стала роль в сериале «Самка богомола» (2021).

Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко дебютировала в кино в 15 лет, сыграв в комедии «Счастливый Кукушкин» (1970). Сейчас 66-летняя актриса продолжает сниматься. Одной из ее последних на данный момент работ можно назвать роль в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» (2021).

Ольга Аросева

В 23 года Ольга Аросева сыграла в ленте «Драгоценные зерна» (1948), которая стала одной из первых в фильмографии актрисы. Последняя ее киноработа — эпизодическая роль в сериале «Женщины на грани» (2013), где актриса снялась в возрасте 87 лет.

Елена Проклова

Елена Проклова начала свою карьеру в кино в 12 лет, сыграв главную роль в фильме «Звонят, откройте дверь» (1965). В 67 лет актриса порадовала поклонников, приняв участие в съемках сериала «Андреевский флаг» (2020).

Ирина Муравьева

Одну из первых ролей в кино Ирина Муравьева получила в 24 года: она сыграла в мини-сериале «Разные люди» (1973). Последнюю на данный момент кинороль артистка исполнила в возрасте 70 лет в комедии «Одесский пароход» (2019).