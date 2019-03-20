17 неординарных женщин, на которых женаты телезнаменитости

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Ведущие наших любимых передач и актеры сериалов кажутся нам такими знакомыми, ведь мы видим их почти каждый день и, кажется, все про них знаем. Они с радостью пускают нас в свой придуманный мир, но частенько мы даже не представляем, на ком в реальности женаты звезды ТВ.

Мы в AdMe.ru постарались выяснить, каких спутниц выбрали себе люди, которые ежедневно смотрят на нас с экранов.

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч

Один из самых востребованных актеров современности — аристократ и эрудит Бенедикт Камбербэтч — и жену нашел себе под стать. Прежде чем окончить театральную школу в Париже, Софи Хантер изучала в Оксфорде французский и итальянский языки, также она прекрасная пианистка, режиссер и актриса. Софи стала миссис Камбербэтч в День святого Валентина в 2015 году. С тех пор она окунулась в новый для себя вид деятельности — жены и матери — и на экранах появляется довольно редко.

Джульетт Нортон и Джейми Оливер

Джульетт Нортон, свою Джулс, Джейми Оливер встретил, когда им было всего по 17 лет. Оба на тот момент жили в Эссексе. В 2000 году молодые люди поженились, и на данный момент у пары 5 детей. Несмотря на это Джулс — активная мама, которая не бросает работу и берется за несколько проектов сразу. Например, она запустила свою линейку детской одежды для сети магазинов Mothercare.

Оксана Арбузова и Иван Охлобыстин

Супруга Ивана Охлобыстина, звезды одного из самых успешных российских сериалов «Интерны», — также известная актриса Оксана Арбузова. Российскому зрителю она знакома провокационными ролями в перестроечном кино. Например, она сыграла главную роль в фильме «„Авария“ — дочь мента». Конечно, тогда и представить никто не мог этакую оторву многодетной матерью и женой православного священника! А теперь Оксана Арбузова говорит, что бог сделал ее актрисой лишь для того, чтобы она встретила своего мужа Ивана.

Робин Дирден и Брайан Крэнстон

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон женат на Робин с 1989 года. Она тоже актриса и признается, что влюбилась в Брайана, когда он наставил на нее пистолет — это было на съемочной площадке в начале 80-х. Крэнстон играл человека, который взял в заложники сестру персонажа Робин. Экстравагантная история знакомства закончилась браком, и теперь их семья одна из самых крепких в Голливуде.

Гаэль Андерсон и Эндрю Линкольн

Гаэль Андерсон родилась в семье музыканта группы Jethro Tull и с детства привыкла к славе. Когда она встретила Эндрю Линкольна, то работала ассистенткой Гвинет Пэлтроу. Кроме того, Гаэль — достаточно известная художница, а также увлекается легкой атлетикой. Они с Эндрю поженились в 2006-м, и сейчас у пары 2 детей. Фанаты долго пытали Линкольна, почему он покинул сериал «Ходячие мертвецы» (он там играл центрального персонажа Рика Граймса), и на Comic-Con он признался, что основной причиной была разлука с Гаэль и детьми, ведь они живут в Великобритании, а сериал снимается в США.

Морган Макгрегор и Майкл Холл

Американский актер Майкл Холл, который у большинства зрителей ассоциируется с Декстером Морганом из сериала «Декстер», нашел свое счастье в лице писательницы и литературного редактора. По забавному стечению обстоятельств ее тоже зовут Морган. Макгрегор тщательно скрывает свою частную жизнь от прессы, но известно, что Морган и Майкл познакомились на вечеринке, и она оказалась большой поклонницей сериала «Декстер».

Джасинда Бэрретт и Гэбриел Махт

Гэбриел Махт прославился благодаря роли блистательного нью-йоркского адвоката Харви Спектера в сериале «Форс-мажоры». В одном из эпизодов сериала в качестве присяжной появляется женщина из прошлого Харви — это не кто иная, как Джасинда Бэрретт, его жена, которую пригласили сыграть забавы ради. Джасинда и сама актриса, родом она из Австралии, и, похоже, палец в рот ей не клади: в одном из интервью Махт признался, что научился у супруги сквернословить.

Юлия Дузь и Кирилл Кяро

Юлия Дузь уже много лет является гражданской женой актера Кирилла Кяро, звезды сериалов «Измены» и «Нюхач». Они познакомились в Таллине, где оба жили до переезда в Москву. Юлия занималась пиаром, была фотографом, а теперь у нее собственная мастерская дизайна бетона и керамики. В феврале 2019 года Кирилл показал в инстаграме фото своей новорожденной дочери.

Тана и Гордон Рамзи

Когда Гордон и Тана познакомились, она встречалась с другим шеф-поваром, а Гордон был никому не известен, к тому же работал по 16 часов в сутки. Потому-то он постеснялся пригласить девушку на свидание. Прошло несколько лет, прежде чем ему снова представился шанс, и он его не упустил. В 1996 году Тана стала миссис Рамзи, а в январе 2019-го супруги объявили о том, что ожидают 5-го ребенка.

Дэннил и Дженсен Эклс

Актрису и модель Дэннил (в девичестве Харрис) и Дженсена Эклса, звезду сериала «Сверхъестественное», судьба неоднократно сталкивала на съемочной площадке. В 2006 году они стали встречаться, в 2010-м поженились и теперь являются счастливыми родителями 3 детей, чьи имена на русский язык можно перевести как Дирижабль, Справедливость и Стрела.

Лорен Сильверман и Саймон Коуэлл

Лорен, спутница одного из самых богатых телеведущих мира, британца Саймона Коуэлла (Pop Idol, The X Factor and Britain’s Got Talent), была замужем за его другом, когда они встретились 2006 году. Коуэлл, известный своими многочисленными романами, не раз говорил, что не хочет заводить семью. Но в 2013 году, когда Лорен Сильверман получила развод, влюбленные объявили себя парой. Вскоре у них родился сын Эрик, и Коуэлл признался, что это лучшее, что с ним случилось в жизни.

Ивонн Макгиннесс и Киллиан Мерфи

Несмотря на то что Киллиан Мерфи — голливудская звезда, он совсем не публичная личность и не любит появляться на светских мероприятиях. Его супруга, ирландская художница Ивонн с ирландской фамилией Макгиннесс, полностью его в этом поддерживает. В сети мало ее фотографий, а аккаунты в соцсетях закрыты. Зато можно найти немало ее творческих работ. Семейство Мерфи с детьми проживает в Ирландии, куда они вернулись из США, чтобы «дети росли ирландцами». На этом решении настояла Ивонн.

Хелен Маккрори и Дэмиэн Льюис

Жена Дэмиэна Льюиса («Миллиарды», «Братья по оружию») и мать его детей Хелен Маккрори и сама известная актриса. Она много играла в кино и на ТВ, но встречей с будущим мужем она обязана театральной сцене: в 2003 году они оба были задействованы в одном спектакле. Между актерами пробежала искра, вскоре они поженились и теперь воспитывают 3 детей. Кроме того, Маккрори возглавляет благотворительное общество Scene & Heard для подростков из малообеспеченных семей, которые хотят связать свою жизнь с театральным искусством.

Женевьев и Джаред Падалеки

Съемки в сериале «Сверхъестественное» оказались для Джареда Падалеки судьбоносными. Этот проект не только окончательно утвердил его в статусе суперзвезды, но и подарил встречу с его нынешней супругой Женевьев, которая в сериале сыграла демона Руби. Свадьба актеров состоялась в 2010 году, и на данный момент у пары 2 детей.

Диана Крюгер и Норман Ридус

Немецкая актриса Диана Крюгер и звезда сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус познакомились на съемочной площадке фильма «Небо». Их чувства были такими сильными, что Диана оставила своего партнера, с которым прожила 10 лет, и ушла к Норману. Крюгер, известная своим прохладным отношением к институту брака, замуж за Ридуса не собирается, но осенью 2018 года впервые стала мамой, подарив любимому дочь.

Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Романтическую историю актеров сериала «Игра престолов» знают все: Кит Харрингтон перенес любовь своего персонажа Джона Сноу к дикарке Игритт в реальную жизнь. Молодые люди начали встречаться еще до того, как Роуз Лесли выбыла из сериала в связи со смертью ее персонажа. Но тогда, в 2012-м, это был скоротечный служебный роман. Кит и Роуз расстались, но через пару лет оказалось, что по-прежнему испытывают чувства друг к другу. В итоге, преодолев все разногласия, в 2018 году они поженились.

Моргана Макнелис и Чарли Ханнэм

Роль байкера-бандита Джекса Теллера в сериале «Сыны анархии» прославила Чарли Ханнэма и в то же время принесла неприятности его девушке Моргане Макнелис. Многочисленные фанатки, влюбленные в плохого парня Джекса, стали слать ей угрозы и гадости в соцсетях. Чарли Ханнэм был вынужден на время вновь войти в роль и оставить своим поклонницам очень резкое публичное послание, чтобы те оставили его девушку в покое. Вдобавок он так разочаровался в соцсетях, что удалил все свои аккаунты. О Моргане известно, что она дизайнер ювелирных украшений, обожает животных и путешествия.

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