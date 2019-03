17 неординарных женщин, на которых женаты телезнаменитости

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч

Джульетт Нортон и Джейми Оливер

Оксана Арбузова и Иван Охлобыстин

Робин Дирден и Брайан Крэнстон

Гаэль Андерсон и Эндрю Линкольн

Морган Макгрегор и Майкл Холл

Джасинда Бэрретт и Гэбриел Махт

Юлия Дузь и Кирилл Кяро

Тана и Гордон Рамзи

Дэннил и Дженсен Эклс

Лорен Сильверман и Саймон Коуэлл

Лорен, спутница одного из самых богатых телеведущих мира, британца Саймона Коуэлла (Pop Idol, The X Factor and Britain’s Got Talent), была замужем за его другом, когда они встретились 2006 году. Коуэлл, известный своими многочисленными романами, не раз говорил, что не хочет заводить семью. Но в 2013 году, когда Лорен Сильверман получила развод, влюбленные объявили себя парой. Вскоре у них родился сын Эрик, и Коуэлл признался, что это лучшее, что с ним случилось в жизни.