17 случаев, когда актеры озвучки мультфильмов оказались почти на одно лицо со своими персонажами

Озвучивание мультфильмов занимает иногда больше времени, чем игра актеров на камеру, а мы порой даже не знаем имен тех, кто дает голоса анимационным персонажам. Но оказывается, что люди, которые озвучивают мультфильмы, очень часто похожи на своих героев. Достаточно взглянуть на Джигарханяна и его персонажа Карла из ленты «Вверх». Или на Марину Александрову, подарившую голос героине нового мультика «Райя и последний дракон».