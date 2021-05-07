17 случаев, когда актеры озвучки мультфильмов оказались почти на одно лицо со своими персонажами
Озвучивание мультфильмов занимает иногда больше времени, чем игра актеров на камеру, а мы порой даже не знаем имен тех, кто дает голоса анимационным персонажам. Но оказывается, что люди, которые озвучивают мультфильмы, очень часто похожи на своих героев. Достаточно взглянуть на Джигарханяна и его персонажа Карла из ленты «Вверх». Или на Марину Александрову, подарившую голос героине нового мультика «Райя и последний дракон».
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие наши звезды дублировали известные мультфильмы. И диву дались, как раньше не замечали их узнаваемых и харизматичных голосов.
Ариэль («Русалочка») — Светлана Светикова
По («Кунг-фу панда») — Михаил Галустян
Мерида («Храбрая сердцем») — Елизавета Арзамасова
Распутин («Анастасия») — Александр Буйнов
Принц Ханс («Холодное сердце») — Дима Билан
Карл Фредриксен («Вверх») — Армен Джигарханян
Грю («Гадкий я») — Леонид Ярмольник
Райя («Райя и последний дракон») — Марина Александрова
Рэд («Angry Birds в кино») — Александр Цекало
Молния Маккуин («Тачки») — Дмитрий Харатьян
Олаф («Холодное сердце») — Сергей Пенкин
Алекс («Мадагаскар») — Константин Хабенский
Рапунцель («Рапунцель: Запутанная история») — Виктория Дайнеко
Леодор Златогрив («Зверополис») — Владимир Меньшов
Блиц («Зверополис») — Николай Дроздов
Глория и Мото-Мото («Мадагаскар») — Маша Малиновская и Серега
На ваш взгляд, какая знаменитость больше похожа на своего персонажа?
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