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17 случаев, когда актеры озвучки мультфильмов оказались почти на одно лицо со своими персонажами

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Озвучивание мультфильмов занимает иногда больше времени, чем игра актеров на камеру, а мы порой даже не знаем имен тех, кто дает голоса анимационным персонажам. Но оказывается, что люди, которые озвучивают мультфильмы, очень часто похожи на своих героев. Достаточно взглянуть на Джигарханяна и его персонажа Карла из ленты «Вверх». Или на Марину Александрову, подарившую голос героине нового мультика «Райя и последний дракон».

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие наши звезды дублировали известные мультфильмы. И диву дались, как раньше не замечали их узнаваемых и харизматичных голосов.

Ариэль («Русалочка») — Светлана Светикова

По («Кунг-фу панда») — Михаил Галустян

Мерида («Храбрая сердцем») — Елизавета Арзамасова

Распутин («Анастасия») — Александр Буйнов

Принц Ханс («Холодное сердце») — Дима Билан

Карл Фредриксен («Вверх») — Армен Джигарханян

Грю («Гадкий я») — Леонид Ярмольник

Райя («Райя и последний дракон») — Марина Александрова

Рэд («Angry Birds в кино») — Александр Цекало

Молния Маккуин («Тачки») — Дмитрий Харатьян

Олаф («Холодное сердце») — Сергей Пенкин

Алекс («Мадагаскар») — Константин Хабенский

Рапунцель («Рапунцель: Запутанная история») — Виктория Дайнеко

Леодор Златогрив («Зверополис») — Владимир Меньшов

Блиц («Зверополис») — Николай Дроздов

Глория и Мото-Мото («Мадагаскар») — Маша Малиновская и Серега

На ваш взгляд, какая знаменитость больше похожа на своего персонажа?

Фото на превью Frozen / Walt Disney Studios, bilanofficial / Instagram, Tangled / Walt Disney Studios, victoriadaineko / Instagram
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