17 мест из популярных фильмов, которые оказались совсем не там, где нам показали

В современной киноиндустрии довольно часто съемки проходят в студиях: действующие персонажи, явления природы и даже целые города — все это возможно создать благодаря компьютерной графике. Однако так происходит не всегда, и в культовых фильмах можно увидеть места, существующие в реальном мире. А некоторые из них настолько живописны, что и без всякой обработки дух захватывает.