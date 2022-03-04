17 мест из популярных фильмов, которые оказались совсем не там, где нам показали
В современной киноиндустрии довольно часто съемки проходят в студиях: действующие персонажи, явления природы и даже целые города — все это возможно создать благодаря компьютерной графике. Однако так происходит не всегда, и в культовых фильмах можно увидеть места, существующие в реальном мире. А некоторые из них настолько живописны, что и без всякой обработки дух захватывает.
Мы в AdMe.ru прошерстили для вас просторы сети, чтобы узнать, где на самом деле снимали популярные кинокартины.
1. Город Миэрин в «Игре престолов» на самом деле является крепостью Клис недалеко от Сплита в Хорватии
2. Одну из сцен фильма «Хроники Нарнии» снимали в Слоновьих горах Новой Зеландии
3. Пустыня на планете Арракис на самом деле выглядит завораживающе, но находится она в Иордании
4. Мрачный тайник Волан-де-Морта — это скалы Мохер в Ирландии
5. Медвежонок Паддингтон был в тюрьме, которая на самом деле является музеем Килмэнхем в Дублине
6. Мир Дикого Запада снимали в живописном природном парке Васкес Рокс
7. Особняк Железного человека недалеко от государственного пляжа Пойнт-Дюм
8. В фильме «Принц Персии» в качестве декораций использовали настоящий город-крепость Айт-Бен-Хадду
9. Парк Юрского периода — это не что иное, как остров Кауаи на Гавайях
10. Захватывающие пейзажи из киноленты «Мамма Mia!» можно воочию увидеть на острове Скопелос в Греции
11. Джеймс Бонд наблюдал поистине шикарные виды из виллы Балбьянелло в Италии
12. Действие фильма «Изгой» происходило на крохотном острове Монурики архипелага Фиджи
13. Кварталы Парижа в киноленте «Парфюмер» на самом деле оказались узкими улочками Барселоны
14. Часть сцен природы в «Выжившем» сняли на территории живописного парка Кананаскис в Канаде
15. Часть загадочных подземных тоннелей в фильме «Санктум» — это Пещера ласточек в Мексике глубиной более 300 метров.
16. Жуткий маяк из киноленты «Звонок» на самом деле выглядит иначе
17. Капитан Джек Воробей на бескрайних просторах озера Бонневилль, а не в Карибском море
А какие места из фильмов вы бы хотели посетить больше всего? А возможно, что в личном архиве у вас уже имеется пара фото.
Фото на превью Dune: Part One / Warner Bros. and co-producers, Depositphotos.com
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