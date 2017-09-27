17 маленьких сюрпризов в фильмах, которые вы могли не заметить

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Внимание к мелочам — признак профессионализма. Неслучайно создатели кассового кино тщательно продумывают каждую сцену, зачастую наполняя символизмом даже реквизит или разговоры на заднем плане. AdMe.ru подготовил для вас подборку из 17 деталей, обратив внимание на которые, вы сможете по-новому понять задумки профессионалов киноиндустрии.

1. Шоу Трумана

В доме Трумана стоит банка с витамином D, который также называют «витамином солнечного света». Он имеет два способа попадания в человеческий организм: с пищей и при воздействии солнечных лучей. Последний вариант для Трумана невозможен, поскольку весь город — это съемочная площадка.

2. Матрица

Когда Нео сажают в машину, во всех кадрах присутствует женщина в красном, что очень символично. Ее герой встретит и позже: во время тренировочного процесса он заглядится на девушку, не заметив, что в него целится из пистолета агент Смит. Женщина в красном — это часть специальной тренировочной программы по уклонению от агентов. Кроме того, красный — один из основных цветов фильма: он символизирует опасность, зло и жестокую правду реальности.

3. Властелин колец: Братство кольца

В отличие от других персонажей, пробирающихся через сугробы, Леголас идет по снегу. Согласно книгам эльфы способны на это.

4. Город грехов

У девушки-ниндзя Михо (Девон Аоки) были те же мечи, что использовались в фильме «Убить Билла» (2003). Тогда их обладательницей была Черная Мамба.

5. Человек из стали

В фильме дана своего рода подсказка — неофициальный «анонс» картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016). На стене офиса в разрушающемся небоскребе можно увидеть табличку «Keep calm and call Batman» («Сохраняйте спокойствие и вызывайте Бэтмена»).

6. Железный человек

В первых сценах фильма, когда главный герой попадает в руки террористов, на заднем фоне можно заметить растянутое полотно с символикой, которая была использована в фильме «Железный человек — 3» (2013) перед началом ТВ-трансляции Мандарина.

7. Убить Билла

В сцене, когда героиня Умы Турман идет по стеклянному полу, на подошве обуви можно отчетливо увидеть краткое и емкое послание, адресованное ее противникам в предстоящей схватке.

8. Мстители

Фото, которое Тони Старк и Пеппер сделали в Монако в фильме «Железный человек — 2», появляется в «Мстителях».

9. Интерстеллар

Космический корабль, на котором путешествуют главные герои, своей формой напоминает часовой циферблат со стрелками. Это очень символично, поскольку одна из главных тем фильма — это время.

10. Первый мститель: Противостояние

В одной из сцен спорящие друг с другом Роудс и Сэм похожи на «ангела» и «демона» на плечах главного героя. В этот момент Капитан как раз находится в раздумьях о том, к кому следует примкнуть.

11. Одиннадцать друзей Оушена

Здесь на левой руке Брэда Питта можно заметить татуировку в виде огня. Подобная была и у героя Джорджа Клуни в фильме «От заката до рассвета» (1996).

12. Джон Уик

Подручные злодея в клубе носят рубашки красного цвета. В кино и литературе термин «краснорубашечник» используется по отношению к персонажу, который скоро погибает («пушечное мясо»).

13. Kingsman: Секретная служба

В одной из сцен фильма можно заметить на заднем плане выпуск газеты с заголовком «Brad Pitt ate my sandwich» (дословно: «Брэд Питт съел мой сэндвич»). Символично не только упоминание знаменитости, но и расхожий факт, что во многих своих фильмах этот актер очень часто что-то жует, ест, перекусывает.

14. Начало

Название этого фильма (по-английски «Inception»), выполненное в стиле лабиринта, напоминает логотип производственной компании «Syncopy» («Синкопи»), принадлежащей сценаристу и режиссеру данной картины — Кристоферу Нолану.

15. Оно

В сцене, когда дети приходят в дом, Ричи Тозиер попадает в комнату, где находится множество кукол-клоунов. Среди них можно увидеть клоуна, выполненного в стиле оригинального Пеннивайза из экранизации 1990 года.

16. Отряд самоубийц

В витрине, из которой Харли Квинн достала себе сумочку, можно увидеть манекенов с принтами на одежде. Надпись на латыни «Si vis pacem, para bellum» (рус. «хочешь мира — готовься к войне») раскрывает одну из главных тем картины.

17. Криминальное чтиво

В руках героини Умы Турман — пачка сигарет «Red Apple» («Красное яблоко»). Такие же сигареты можно заметить в картинах «От заката до рассвета», «Четыре комнаты» и «Убить Билла». Дело в том, что эта марка сигарет вымышленная, ее создал для кино Квентин Тарантино. Вот почему «Red Apple» можно увидеть во многих фильмах, к которым он причастен.

Однако есть и исключения. Например, «Роми и Мишель на встрече выпускников». В одной из сцен на заднем плане можно увидеть рекламный плакат с сигаретами «Red Apple». Казалось бы, к созданию этого фильма знаменитый режиссер и сценарист точно не имеет никакого отношения. Но здесь интересен тот факт, что на момент съемок у актрисы Миры Сорвино (Роми) был роман ни с кем иным, как с Квентином Тарантино. Вот такое романтичное выражение чувств можно обнаружить в мире кино.