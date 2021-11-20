17 любимых актеров, которые украли наши сердца еще в начале своей кинокарьеры

У каждого поколения свои герои и идеалы красоты. Сегодня на пике славы Тимоти Шаламе, до этого женские сердца принадлежали Ди Каприо, а еще раньше — Алену Делону. Но, стоит заметить, многие советские актеры вполне могли бы посоперничать внешними данными с зарубежными коллегами.

На нас в AdMe.ru нахлынула ностальгия, и мы решили вспомнить своих обожаемых артистов в начале их карьеры. И еще раз убедились в том, что не влюбиться в них было просто невозможно.

Василий Ливанов

Леонид Филатов

Олег Меньшиков

Виталий Соломин

Вениамин Смехов

Леонид Ярмольник

Лев Прыгунов

Борис Щербаков

Александр Пороховщиков

Иннокентий Смоктуновский

Евгений Стеблов

Евгений Дворжецкий

Юрий Кузьменков

Сергей Проханов

Юрий Белов

Василий Шукшин

Николай Рыбников