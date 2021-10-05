17 любимых актеров и актрис на пике славы и в последних ролях
Актеры перевоплощаются в роли и словно проживают сотни жизней вместо одной. Сегодня, к примеру, актриса может играть Клеопатру, а несколько лет спустя — взбалмошную тещу в экранизации мультфильма.
Мы в AdMe.ru любим поностальгировать и публикуем кадры из известных и последних фильмов наших любимых актеров.
Хелен Маккрори: «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (2010) — «Скользкий путь» (2020)
Кэрри Фишер: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) — «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)
Жан-Поль Бельмондо: «На последнем дыхании» (1960) — «Человек и его собака» (2008)
Дайана Ригг: «На секретной службе Ее Величества» (1969) — «Игра престолов» (2013–2017)
Люк Перри: «Беверли-Хиллз, 90210» (1990–2000) — «Однажды в Голливуде» (2019)
Бёрт Рейндолдс: «Ночь в стиле буги» (1997) — «Последняя кинозвезда» (2017)
Хит Леджер: «10 причин моей ненависти» (1999) — «Воображариум доктора Парнаса» (2009)
Ричард Гриффитс: «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — «Бойфренд из будущего» (2013)
Алан Рикман: «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (2011) — «Всевидящее око» (2015)
Филип Хоффман: «Запах женщины» (1992) — «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)
Одри Хепберн: «Завтрак у Тиффани» (1961) — «Всегда» (1989)
Уилли Гарсон: «Секс в большом городе» (2008) — «Волшебный лагерь» (2020)
Уитни Хьюстон: «Телохранитель» (1992) — «Спаркл» (2012)
Тони Кёртис: «В джазе только девушки» (1959) — «Давид и Фатима» (2008)
Ричард Харрис: «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — «Юлий Цезарь» (2002)
Арт Метрано: «Полицейская академия — 2: Их первое задание» (1985) — «Спросите Синди» (2001)
Элизабет Тейлор: «Клеопатра» (1963) — «Флинстоуны» (1994)
А какие актеры и актрисы — ваши любимые? В каких фильмах они снимались?
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