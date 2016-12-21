17 любимых актеров «Гарри Поттера», какими мы их даже не помним

Экранизация «Гарри Поттера» открыла для нас целую плеяду прекрасных актеров. Кому-то роль в поттериане подарила новый виток в карьере, а для кого-то и вовсе послужила головокружительным стартом.

AdMe.ru предлагает вспомнить их в то время, когда они еще не ассоциировались с любимыми персонажами и не были так известны.

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Алан Рикман — Северус Снегг

Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл

Дэвид Тьюлис — Римус Люпин

Брендан Глисон — Аластор Грюм

Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Гэри Олдмен — Сириус Блэк

Марк Уильямс — Артур Уизли

Джули Уолтерс — Молли Уизли

Джейсон Айзекс — Люциус Малфой

Рэйф Файнс — Волан-де-Морт

Джеймс и Оливер Фелпс — Фред и Джордж Уизли

Бонни Райт — Джинни Уизли

Том Фелтон — Драко Малфой

Руперт Гринт — Рон Уизли

Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер

Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер

Фото на превью Handmade Films/REX/Shutterstock ,
Warner Bros.

31 На склад!
12 Комментарии

Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!