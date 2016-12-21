17 любимых актеров «Гарри Поттера», какими мы их даже не помним

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Экранизация «Гарри Поттера» открыла для нас целую плеяду прекрасных актеров. Кому-то роль в поттериане подарила новый виток в карьере, а для кого-то и вовсе послужила головокружительным стартом.

AdMe.ru предлагает вспомнить их в то время, когда они еще не ассоциировались с любимыми персонажами и не были так известны.