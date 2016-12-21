17 любимых актеров «Гарри Поттера», какими мы их даже не помним
Экранизация «Гарри Поттера» открыла для нас целую плеяду прекрасных актеров. Кому-то роль в поттериане подарила новый виток в карьере, а для кого-то и вовсе послужила головокружительным стартом.
AdMe.ru предлагает вспомнить их в то время, когда они еще не ассоциировались с любимыми персонажами и не были так известны.
Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид
Алан Рикман — Северус Снегг
Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл
Дэвид Тьюлис — Римус Люпин
Брендан Глисон — Аластор Грюм
Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор
Гэри Олдмен — Сириус Блэк
Марк Уильямс — Артур Уизли
Джули Уолтерс — Молли Уизли
Джейсон Айзекс — Люциус Малфой
Рэйф Файнс — Волан-де-Морт
Джеймс и Оливер Фелпс — Фред и Джордж Уизли
Бонни Райт — Джинни Уизли
Том Фелтон — Драко Малфой
Руперт Гринт — Рон Уизли
Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер
Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер
Фото на превью Handmade Films/REX/Shutterstock
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