Как выглядели в разном возрасте 17 красавиц прошлого, чья красота не померкла с годами
Когда люди еще не знали о существовании ботокса и филлеров, а пластические операции были распространены не так, как сейчас, все старели по велению природы. Но естественной красоте не страшны морщинки и седые волосы, поскольку привлекательность, без сомнения, не зависит от цифр в паспорте. В зрелом возрасте в людях просыпается особая грация, не видная глазам, но заметная душе и сердцу.
Мы в AdMe.ru решили сравнить фотографии знаменитых кинодив прошлого века в разном возрасте, чтобы в очередной раз убедиться в великой мощи красоты, которая с годами лишь приумножается.
Лорен Бэколл (21 и 71 год)
Грейс Келли (22 и 52 года)
Ава Гарднер (24 и 62 года)
Джина Лоллобриджида (29, 39 и 85 лет)
Бетт Дейвис (25, 56 и 70 лет)
Вивьен Ли (26 лет и 52 года)
Ингрид Бергман (27 и 65 лет)
Одри Хепберн (30 и 58 лет)
Софи Лорен (26, 60 и 80 лет)
Мишель Мерсье (25 и 76 лет)
Брижит Бардо (19, 30 и 70 лет)
Кэтрин Хепберн (25, 50 лет и 74 года)
Рита Хейворт (26 и 60 лет)
Катрин Денев (21 год, 40 и 70 лет)
Марлен Дитрих (27, 50 и 77 лет)
Грета Гарбо (26 и 55 лет)
Элизабет Тейлор (15, 30 и 75 лет)
Кого еще из знаменитых женщин прошлого века вы бы добавили в этот список?
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