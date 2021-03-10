Как выглядели в разном возрасте 17 красавиц прошлого, чья красота не померкла с годами

Когда люди еще не знали о существовании ботокса и филлеров, а пластические операции были распространены не так, как сейчас, все старели по велению природы. Но естественной красоте не страшны морщинки и седые волосы, поскольку привлекательность, без сомнения, не зависит от цифр в паспорте. В зрелом возрасте в людях просыпается особая грация, не видная глазам, но заметная душе и сердцу.

Мы в AdMe.ru решили сравнить фотографии знаменитых кинодив прошлого века в разном возрасте, чтобы в очередной раз убедиться в великой мощи красоты, которая с годами лишь приумножается.

Лорен Бэколл (21 и 71 год)

Грейс Келли (22 и 52 года)

Ава Гарднер (24 и 62 года)

Джина Лоллобриджида (29, 39 и 85 лет)

Бетт Дейвис (25, 56 и 70 лет)

Вивьен Ли (26 лет и 52 года)

Ингрид Бергман (27 и 65 лет)

Одри Хепберн (30 и 58 лет)

Софи Лорен (26, 60 и 80 лет)

Мишель Мерсье (25 и 76 лет)

Брижит Бардо (19, 30 и 70 лет)

Кэтрин Хепберн (25, 50 лет и 74 года)

Рита Хейворт (26 и 60 лет)

Катрин Денев (21 год, 40 и 70 лет)

Марлен Дитрих (27, 50 и 77 лет)

Грета Гарбо (26 и 55 лет)

Элизабет Тейлор (15, 30 и 75 лет)