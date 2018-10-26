17 кадров закулисья, благодаря которым вы по-другому взглянете на любимые фильмы

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Многим любителям кино наверняка интересно узнать, что же скрывается за красивыми кадрами и крутыми спецэффектами помимо компьютерной графики. И хотя ее в последнее время в фильмах очень много, это не уменьшает мастерство декораторов, актеров, каскадеров и режиссеров. Ведь съемочный процесс — это очень кропотливый труд, работа любого члена съемочной группы чрезвычайно важна.

AdMe.ru предлагает окунуться в волшебный мир закулисья известных фильмов и посмотреть, как же на самом деле создаются такие крутые кадры.

1. Ридли Скотт показывает, как правильно душить Харрисона Форда в «Бегущем по лезвию»

2. А вот декорации домов эльфов из «Властелина колец»

3. Майкл Джордан в фильме «Космический джем»

4. Как снимались водные сцены фильма «Жизнь Пи»

5. Стивен Спилберг тестирует камеру, которой будут сниматься сцены от лица инопланетянина из одноименного фильма

6. Так создавалась одна из самых масштабных миниатюр в фильме «Золотой глаз», 1995 год

7. Хью Джекмана готовят к сцене в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

8. Прыжок с 38-метровой высоты для «Кредо убийцы» — самое высокое падение за 35 лет в мире кино

9. Вот как выглядит Джа-Джа Бинкс на самом деле

10. Брэд Питт, Эдвард Нортон и Дэвид Финчер на съемочной площадке «Бойцовского клуба»

11. Подводная сцена с Кирой Найтли в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

12. Брюс Уиллис на съемках «Крепкого орешка»

13. Съемки четвертого измерения в фильме «Интерстеллар»

14. Халк не такой уж и страшный

15. Сцена с костром из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

16. Брэд Питт явно удивлен спецэффектами в фильме «Дедпул-2»

17. А так снимали фильм «Невидимка»

Бонус: так снимали китайскую «Матрицу». А как справлялись со съемками оригинального фильма, можно посмотреть тут

А вы бы хотели оказаться на съемочной площадке и увидеть все воочию?