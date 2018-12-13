17 качественных сериалов, словно специально созданных для идеального новогоднего безделья

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В начале января беличье колесо нашей жизни вдруг замедляется и нам наконец-то не нужно вскакивать ни свет ни заря и бежать куда-то сломя голову. Все, что требуется, — любимый диван, теплый кот, горячий чай и сериал, в который можно нырнуть с головой и смотреть запоем все серии подряд. Осталось недолго, так что сохраняйте статью себе в закладки, пригодится!

Мы в AdMe.ru заранее подготовили список сериалов, отлично подходящих для недолгого ленивого счастья, которое случается только раз в году.

Моя гениальная подруга (2018 — настоящее время)

Италия, 1960-е. В бедном квартале Неаполя живут подруги Лену и Лила, дочь швейцара и дочь сапожника. Строптивой и одаренной Лиле учеба дается легко, а нежная и застенчивая Лену корпит над книгами и смотрит на подругу снизу вверх. Со временем их дружба превращается в жесткое соперничество: сначала за оценки, потом за друзей и мужчин. Но, несмотря на это, свои непростые отношения Лену и Лила пронесут через всю жизнь. Этот атмосферный сериал с чередой ярких героев — экранизация бестселлера Элены Ферранте и новинка телеканала HBO. Для съемок построили целый квартал на окраине Неаполя, а все актеры — итальянцы и говорят в кадре исключительно на неаполитанском диалекте. IMDb — 8,7

Открытие ведьм (2018 — настоящее время)

У историка Дианы Бишоп в роду были ведьмы, но собственные магические способности она признавать не хочет. Однажды она обнаруживает в библиотеке старинную книгу, содержащую тайные знания, и все-таки оказывается вынуждена столкнуться с магическим миром. Теперь ее безопасность под угрозой, и на помощь Диане приходит генетик и вампир Мэттью. И хотя древние правила запрещают отношения между разными магическими видами, истинной любви закон не писан. Волшебная история о запретной любви порадует тех, кто скучает по «Сумеркам» и обожает романтические фильмы, приправленные долей магии. IMDb — 8,3

Навсегда (2018 — настоящее время)

Сюжет сериала прост: Джун и Оскар знакомятся в баре, влюбляются, женятся и начинают жить вместе, постепенно погружаясь в брачную рутину. Они гуляют, общаются с соседями, каждый год проводят отпуск в доме на озере, где Оскар каждый раз готовит свою фирменную форель, и если и спорят о чем-то, то о самой удобной позе для сидения или самой лучшей еде для пляжа. Все меняется, когда Джун предлагает нарушить привычный уклад и отправиться покататься на лыжах. Это приводит к непредсказуемой череде событий, к которой супруги оказываются совершенно не готовы. Комедийный сериал о монотонности брака, главные роли в которым сыграли знаменитые американские комики Майя Рудольф и Фред Армисен. IMDb — 7,2

Клондайк (2014)

1897 год, времена золотой лихорадки. Жажда богатства приводит Билла Хаскелла в долину реки Юкон. Впереди его ждут потеря друга, любовь, суровые испытания, снежный плен и встречи с отчаянными авантюристами, которыми полон Клондайк. Мини-сериал из 6 серий со своеобразной реинкарнацией «короля Севера» Робба Старка, ведь главную роль в нем исполнил Ричард Мэдден. IMDb — 7,5

З: Начало всего (2015–2017)

Молодой офицер по имени Фрэнсис влюбляется в Зельду, талантливую девушку, увлеченную музыкой, танцами и сочинением рассказов, дочь судьи. Отец против их отношений, и Зельда сбегает из дому, еще не зная, что станет музой знаменитого писателя, который подарит миру «Великого Гэтсби». Пару ждет жизнь, полная страстей, ревности, громких скандалов и небывалого успеха. Главную роль в сериале сыграла Кристина Риччи. IMDb — 7,2

Ярмарка тщеславия (2018)

Англия, XIX век. Родители Бекки Шарп оставили в наследство дочери лишь яркую внешность, артистические способности и знание французского. Незавидное происхождение она с лихвой компенсирует амбициями, ее главная мечта — выбраться из бедности и попасть в высший свет. Ради ее исполнения Бекки мастерски манипулирует окружающими и идет напролом, чтобы добиться своего. Вскоре мечта становится реальностью, но жизнь всегда сложнее, чем любой изощренно продуманный план. Яркая и динамичная экранизация классического романа Уильяма Теккерея, главную роль в которой сыграла Оливия Кук (известная по недавней роли в фильме «Первому игроку приготовиться»). IMDb — 7,2

Сообщество (2009–2015)

Судьба сводит 7 чудаковатых неудачников в Общественном колледже Гриндейла — сомнительном заведении для великовозрастных студентов. Что может быть общего у высокомерного экс-адвоката, матери-одиночки, типичной блондинки, эрудита-киномана, скромной отличницы, футболиста и престарелого ловеласа? Но они становятся друзьями, пытаются заводить отношения и вместе попадают в смешные и нелепые ситуации, превращая колледж в сумасшедший дом. Сериал-долгожитель, удостоенный в 2012 году награды Critics’ Choice Television Awards. IMDb — 8,5

Кризис в 6 сценах (2016)

Неспокойная Америка 60-х: хиппи протестуют против войны во Вьетнаме, чернокожие борются за право своих детей учиться в школе вместе с белыми. Благополучная и консервативная пожилая пара из нью-йоркского пригорода умудряется приютить у себя молодую бунтарку с леворадикальными взглядами. Как всегда у Вуди Аллена, кроме главных героев здесь будет много колоритных второстепенных персонажей: милые старушки, идиоты-полицейские и хорошие еврейские мальчики. Разрушит ли их жизнь появление юной революционерки? Несомненно, да. Мини-сериал из 6 частей, обязательный к просмотру всем любителям алленовских диалогов и его фирменного юмора. В главной роли — Майли Сайрус. IMDb — 6,6

Телохранитель (2018 — настоящее время)

Ветеран Афганистана Дэвид Бадд с детьми возвращается в Лондон после каникул и случайно предотвращает теракт в поезде. После этого он получает повышение и становится личным телохранителем министра внутренних дел Великобритании Джулии Монтегю. Она амбициозный и жесткий политик, выступающий за военное вмешательство в дела других стран. У ее телохранителя противоположные взгляды, но по долгу службы он вынужден подчиняться. И оставаться рядом почти круглосуточно. И тут уж, будьте уверены, без романтической линии не обойдется. В главных ролях снялись Ричард Мэдден из «Игры престолов» и Кили Хоус из «Дарреллов». IMDb — 8,2

Ясновидец (2016–2017)

Бывший фокусник-неудачник Чарли Хэверфорд работает на румынского мафиози и притворяется ясновидящим, собирая с наивных клиентов деньги за свои фальшивые предсказания. Но из-за травмы головы его вдруг начинают посещать настоящие видения, которые заставляют его изменить свои взгляды и жизнь в целом. В роли хладнокровной жестокой главы румынского мафиозного клана — великолепная Изабелла Росселлини. Альтернативное название сериала — «Третий глаз». IMDb — 7,4

Облом (2017)

У Одри 2 месяца назад родилась дочка Стиви. Но молодая мама оказывается не готова к новой жизни. Теперь она по ночам разъезжает на машине, чтобы укачать ребенка, а сама спит на переднем сиденье, сталкивается с осуждением со стороны более опытных матерей и потихоньку сходит с ума от навалившихся трудностей. Муж Одри допоздна работает, а ее мать вовсе не горит желанием исполнять обязанности новоиспеченной бабушки. Одри начинает общаться с группой молодых родителей, которые могут понять и поддержать друг друга. Австралийский комедийный сериал, который нужно обязательно посмотреть тем, кто не понаслышке знаком со всеми трудностями родительства, чтобы понять: вы не одни. IMDb — 7,4

Моцарт в джунглях (2014–2018)

В нью-йоркском оркестре новый дирижер — амбициозный и талантливый мексиканец Родриго де Суза. Он не боится наживать врагов, увольняя тех, кто ему не по нраву, и менять порядки, заведенные предшественником. В это время к нему на прослушивание приходит гобоистка Хэйли, она играла на гобое на улицах и в подземных переходах, но мечтает покорить большую нью-йоркскую сцену. Встреча с маэстро меняет ее судьбу. Сюжет основан на мемуарах журналистки и музыканта Блэр Тиндалл и приоткрывает закулисье музыкальной жизни, в которой есть место страсти, интригам и жесткой конкуренции. Яркий и динамичный сериал с обилием музыки, где одну из главных ролей исполнил Гаэль Гарсиа Берналь. IMDb — 8,2

По друзьям (2017 — настоящее время)

Пит — комик, он любит выступать перед публикой, неплохо зарабатывает и счастлив в браке. Все рушится, когда он узнает, что жена ему изменяет. Он решает переехать из родного города в Нью-Йорк, чтобы прийти в себя и начать новую жизнь. Его готовы поддержать друзья, которые не оставят в беде и всегда придут на помощь. Главную роль в фильме исполнил известный стендап-комик и карикатурист Пит Холмс. Он же написал сценарий по мотивам своей собственной жизни. IMDb — 7,4

Родословная (2015–2017)

Семья Рэйбёрнов — пожилые родители и 3 взрослых детей — живут беззаботной на первый взгляд жизнью, работая в собственном небольшом отеле на побережье. На праздник в честь 45-летия отеля приезжает старший сын Дэнни, с которым родные не общались из-за давнего конфликта. Его возвращение всколыхнет трагическое прошлое этой семьи и поставит ее безопасность под угрозу. Драматический сериал, который держит в напряжении от начала до конца. IMDb — 8,0

Дарреллы (2016–2018)

Англичанка Луиза Даррелл, овдовев, получает скромную пенсию, на которую трудно прожить на родине, и вместе с 4 детьми переезжает на остров Корфу. Здесь семья сталкивается с жизнью без элементарных удобств и электричества, мать тщетно борется с бедностью и постоянно ссорится с детьми, которым наплевать на семейные интересы: старший, Ларри, мечтает стать писателем и целыми днями стучит на печатной машинке; Лесли стреляет из ружья во все, что движется; легкомысленная Маргарет мечтает о любви и не хочет работать, а младший, Джеральд, завел в доме целый зоопарк. И все-таки все они обожают друг друга, а впереди их ждет много приключений на фоне прекрасных греческих пейзажей. Сериал снят по мотивам произведений знаменитого английского натуралиста и писателя Джеральда Даррелла. IMDb — 8,0

Баскетс (2016 — настоящее время)

Чип Баскетс мечтает стать профессиональный клоуном, но, провалившись на вступительном экзамене в престижной школе клоунады в Париже, он вынужден порвать с девушкой, вернуться в родной городишко Бейкерсфилд и устроиться на бесперспективную низкооплачиваемую работу. Мать Чипа постоянно сравнивает его с более успешным братом-близнецом Дейлом, и даже поддержка его подруги Марты вгоняет его в еще большую депрессию. И все-таки Чип не теряет надежды. Комедийный сериал, главную роль в сериале сыграл известный комик Зак Галифианакис. IMDb — 7,5

Собаки (2018)

Новый сериал от Netflix состоит из 6 трогательных новелл про отношения собак и их хозяев: больная эпилепсией 11-летняя Коринн находит спасение в дружбе с мохнатым медбратом Рори, который специально натренирован распознавать начало приступа; сирийский беженец Айхам, живущий в Германии, мечтает забрать из Дамаска любимого пса Зевса и звонит ему по скайпу, а житель Коста-Рики Альваро создал самый большой в мире приют для бездомных животных, где живут больше тысячи собак. Документальный сериал, который показывает, что собака — это зеркало, в котором человек может увидеть самого себя. IMDb — 8,5