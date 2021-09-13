17 хитростей советских режиссеров, которые снимали шедевры с минимальным бюджетом и без спецэффектов

Советское кино — неисчерпаемый источник мудрости и душевного тепла. Во время просмотра мы с головой погружаемся в эту незабываемую атмосферу и оттого не задумываемся, чего стоили самим режиссерам съемки фильмов нашей юности.

Мы в AdMe.ru любим пересматривать фильмы советских времен, особенно осенними вечерами, когда так не хватает чего-то светлого и доброго. Сейчас, разузнав кое-какие режиссерские хитрости, мы поняли сполна: картины советских режиссеров — настоящие шедевры.

Кин-дза-дза

На планете Плюк, как известно, «ку» обозначало все слова. Данелия решил расширить этот скудный лексикон. Так, слово «эцилопп», подразумевающее представителей власти, — это на самом деле слово police, прочитанное наоборот.

Материалы для костюмов искали на свалке. Как-то один потрепанный летный костюм Георгий Данелия принес домой, разобрал и понял: перед ним сокровище. Внутри были пружинки, подушечки, сеточки, колечки, нейлоновые мешочки. Для пущей привлекательности инопланетных красавиц к их пятым точкам прикрепили подушечки. Пружинки должны были носить во рту эцилоппы, как это делают боксеры с капами. Мешочки надели на ноги пацаков, а на голову — лямочки, которые переплетались с резиновыми трубочками.

Пепелац, увенчанный винтом, должен был лететь как-то необычно, по-инопланетному. Данелия обратился к авиаконструкторам, но те предложили уж очень земные и знакомые схемы взлета. Решили не мудрить и воспользовались краном и комбинированными съемками. После конструкторы разработали для съемок вылетающую из-под песка ракету. Поскольку не хватило пультов дистанционного управления, ракету решили запустить своими силами: поставили в яму, подсоединили бикфордов шнур, зажгли. Раздался взрыв. Ракета разлетелась на кусочки. Плюнули, взяли обрезок обычной водопроводной трубы и заставили летать его.

Человек-амфибия

Черное море, где и снимали фильм, не изобилует флорой и фауной. Но этот факт не стал помехой для оператора Эдуарда Розовского. Он решил закрепить перед подводной камерой большой аквариум в форме раструба, заселив его редкими рыбами.

Чтобы получилось медленное красивое погружение, Анастасии Вертинской в купальник подкладывали металлические грузики. Она набирала воздух в легкие, ныряла и постепенно опускалась на дно. Вне кадра ее страховали водолазы. Как только истекала минута с момента погружения — максимальное время, на которое может задержать дыхание неподготовленный человек, — они бросались следом, давали ей подышать воздухом из акваланга и поднимали ее на поверхность. Заминка могла стоить ей жизни.

Курьер

Карен Шахназаров во время подготовки к съемкам «Курьера» просмотрел более сотни претендентов на главную роль. Федор Дунаевский попал в фильм случайно. Его одноклассница Анастасия Немоляева, сыгравшая Катю, отнесла фотографии нескольких своих одноклассников на пробы в «Мосфильм» в актерский отдел. Федора пригласили на пробы и затем предложили роль.

В фильме много интересных находок. Так, для съемок молодежной тусовки конца 1980-х Шахназаров обратился за помощью в местное ОВД и нагнал на площадку кучу всякой шпаны, предложив им просто вести себя как обычно.

Съемки проходили в разных районах Москвы. Так, песчаный карьер нашелся в нынешнем районе Люберцы, а сцена суда родителей Ивана снималась в Хамовническом суде города Москвы. Также в фильме можно увидеть Олимпийскую Деревню, Воробьевы горы, улицу Довженко и здание страхового общества «Россия».

Большая перемена

Написать сценарий фильма по своей повести «Иду к людям» предложили Садовникову с тем условием, что соавтором будет сам режиссер картины. Над сценарием Садовников трудился 2 года, многое переписывалось, а что-то менялось во время съемок. Например, изначально фильм был задуман как 2-серийный, из которого сделали потом 4-серийный, а роль Леднева, которого играл Евгений Леонов, по оригинальной задумке должна была быть женской.

На роль Нестора Петровича пробовались именитые актеры: Андрей Мягков, Евгений Стеблов, Константин Райкин. Наиболее убедительно показал себя Мягков, но в фильм он так и не попал. Дело в том, что актер требовал, чтобы Светлану Афанасьевну сыграла его жена, Анастасия Вознесенская. Но режиссер Коренев этого не принял и выбрал другого кандидата — Михаила Кононова. Правда, роль ему совсем не нравилась. На съемочной площадке он все время ссорился с другими актерами, держался в сторонке, а как-то даже довел Наталью Богунову до слез. Потом он объяснил это тем, что он чувствовал себя «как будто сонным» и ему надо было себя «взвинтить».

Супругой Ганжи могла бы быть Крючкова. По задумке Ганжа тащит ее в комнату, а она сопротивляется. Но случилось непредвиденное: на пробах Светлана так вжилась в роль, что сопротивлялась-сопротивлялась и укусила Ганжу за палец. После этого инцидента актриса думала, что упустила свой шанс сыграть в картине. Однако на съемки ее все же пригласили. Правда, роль была ей отведена другая — влюбленной в учителя Нелли.

Многие сцены в фильме были импровизацией актеров. Так, влезть в окно на урок предложил сам Евгений Леонов. Маша Коренева, старшая дочка режиссера, сыгравшая ученицу с ребенком, вынуждена была отвечать на уроке истории то, что действительно знала, — текста у нее не было. У Люськи, подруги Ляпишева, которую сыграла Ирина Азер, прямо в кадре отвалился каблук. Но актриса не растерялась и доиграла сцену, будто так и должно было быть.

Вий

Оборотни в фильме у Птушко удивительным образом лазили и по вертикальной стене. Снимал этот трюк опытнейший оператор Федор Проворов. Из толстых досок была сколочена «стена». Макет ставили под углом к полу и снимали вампиров, сползающих по наклонной плоскости, сверху: над съемочной площадкой зависал кран с оператором и режиссером. Получалось, что упыри, цепляясь когтями рук и ног, лезли прямо по вертикальной стене.

Для изображения всякой нечисти Александр Лукич с оператором пробовали снимать в увеличенном виде насекомых: богомолов, жуков-носорогов, пауков... Но остановился все-таки на близких к мистическим субстанциям летучих мышах, воронах и филинах. Всю живность поставлял для съемок известный на «Мосфильме» дрессировщик и постановщик трюковых сцен с животными Тариэл Варламович Габидзашвили.

Птушко был затейник. Ходил он, опираясь на палку, которая оканчивалась набалдашником в виде собачьей головы. Чудо-трость была как-то по-особенному изогнута. Когда атмосфера на съемках накалялась, Александр Лукич... ронял свою трость. Рядом стоящий обидчик наклонялся, чтобы поднять палку, тогда Лукич незаметно наступал на самый конец трости, и она в один миг оказывалась у него в руке. Все начинали смеяться. Съемка продолжалась.

Афоня

Еще до начала съемок Данелия не хотел для «Афони» счастливого конца. В советском кинематографе любили открытые финалы, чтобы зрители сами решали дальнейшую судьбу героев. Поэтому изначально предполагалось, что товарищ Борщов останется на аэродроме в полном одиночестве. Последними кадрами должна была стать проверка документов, когда милиционер не узнает на фотографии в паспорте человека, стоящего перед ним. Когда начались съемки с Симоновой, режиссер передумал — он решил, что Катя все же должна появиться.

Нa съемках сцены, когда Афоня просыпается в комнате Кати, в Ярославле создатели фильма столкнулись c проблемой. Планировали вынести окно и снимать эту сцену на рассвете. По сценарию, через окно должны были быть видны молодожены, но буквально за полчаса до съемок выяснилось, что нет свадебного платья невесты — его забыли в Москве. В этот момент, увидев за окном лошадь, которая тащила телегу с бочкой, оператор Сергей Вронский и предложил снять ее. Делать нечего, сняли лошадь.

«Как ты это потрясающе придумал! Как это точно! — восхищались после просмотра на „Мосфильме“. — Лошадь! Он делает ей предложение, а потом лошадь! Вот и Катя, как эта несчастная лошадь, будет тащить груз этого омерзительного хамства и нищеты всю жизнь!»

Во время первого показа фильма в Лос-Анджелесе (через год после выхода картины в CCCР) в момент, когда нa экране появилась лошадь с бочкой, в зрительном зале раздались аплодисменты.