17 горячих российских актрис, которые совсем скоро затмят именитых звезд

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Героини нашей статьи — молодые актрисы, которые начали покорять мир кино не так давно, но уже успели полюбиться зрителям. Это яркие и талантливые девушки, которые полны сил и готовы пропадать на любимой работе днями и ночами. Многие из них совмещают модельную карьеру и актерство и успевают за год принять участие сразу в нескольких проектах.

Редакция AdMe.ru выяснила, кто из юных звезд стал все чаще появляться на киноэкранах и получать награды за свои роли. Пора нам с ними познакомиться, ведь совсем скоро они затмят собой заслуженных артисток.

1. Ингрид Олеринская, 27 лет

Ингрид планировала стать учительницей географии, когда на фестивале «Тектоника» ее заметил кастинг-менеджер и предложил поучаствовать в кинопробах. Кастинг она успешно прошла, и ее утвердили на главную роль в комедии «Неадекватные люди». Фильм получил Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу», а сама актриса вместе с коллегой Ильей Любимовым — диплом «За лучший актерский дуэт». После головокружительного успеха Ингрид решила продолжать сниматься. Уже через год Олеринская появилась в фильме «Вдребезги», а сразу после него в «Билете на Vegas», где одним из ее партнеров по съемочной площадке был Дэнни Трехо. Карьера актрисы продолжает стремительно двигаться вверх, сейчас она занята сразу в нескольких картинах.

2. Анфиса Черных, 23 года

Анфисе удается все свои роли сделать яркими и запоминающимися. Например, за свою героиню Машу Большакову в фильме «Географ глобус пропил» актриса получила несколько наград, в том числе «Нику» в номинации «Открытие года». Сейчас девушка активно снимается и параллельно строит модельную карьеру.

3. Мария Фомина, 26 лет

Мария начала сниматься еще в детстве, сначала у Владимира Машкова, потом у Веры Глаголевой. Девочка многому научилась у взрослых коллег, и когда после школы подала документы в 3 крупнейших театральных вуза, все 3 были готовы ее принять. Выбор она сделала в пользу ГИТИСа. В 15 лет девушка решила попробовать себя в качестве модели. Внешние данные и умение держаться перед камерой обеспечили ей успешный старт: Фомина уже появилась на обложках многих глянцевых журналов, снялась в клипах групп «Би-2» и Stigmata, а также рэпера Лигалайза. Сейчас Мария востребована и как модель, и как актриса. Особенно она известна по своим ролям в историческом фильме «Легенда о Коловрате» и сериалах «Красная королева», «Содержанки», «Бихэппи».

4. Стася Милославская, 24 года

Стася одновременно покоряет театральную сцену и кинематограф, и старт у нее весьма успешный. Уже через год после дебюта на киноэкране ей дали главную роль в сериале «Красные браслеты». После этого режиссеры стали все охотнее брать ее в свои фильмы. Сейчас актриса блистает в нашумевшем ситкоме «90-е. Весело и громко» и параллельно работает сразу в нескольких картинах.

5. Таисия Вилкова, 22 года

Таисия еще училась в школе, когда ей предложили роль в фильме «Выкрутасы», где она снималась вместе с Константином Хабенским и Миллой Йовович. Фильм стал для юной актрисы многообещающим стартом, ее охотно начали приглашать в другие проекты. Девушка уже успела полюбиться зрителям в сериале «Деффчонки», а позднее и закрепить свой успех в фильмах «Гоголь. Начало» и «Чемпионы».

6. Ангелина Стречина, 23 года

Звездный час Ангелины наступил 3 года назад, еще во время учебы в театральном училище: тогда она сыграла в короткометражке «Мама всегда рядом». Ее талант по достоинству оценили. Судя по тому, что сейчас актриса снимается сразу в нескольких картинах, это только начало ее творческого пути.

7. Аглая Тарасова, 25 лет

Первая роль Аглаи была совсем небольшой, но и по ней можно было судить о ее таланте. Сразу после нее актриса получила еще одно предложение, а потом следующее. По-настоящему знаменитой она стала после появления в сериале «Интерны», а окончательно закрепила свой успех в фильме «Лед».

8. Анастасия Уколова, 25 лет

Анастасия — перспективная актриса, уже знакомая нам по сериалам «Молодежка», «СашаТаня» и «Деффчонки». Девушка дебютировала всего 3 года назад, а в ее копилке уже 17 ролей. За столь недолгое время она успела покорить сердца тысяч зрителей и доказать, что ей удаются как комедийные, так и драматические роли.

9. Арина Постникова, 26 лет

Арина впервые снялась в кино еще в студенчестве, в картине «Миссия 1.2». После этого она появилась в криминальном детективе, а затем в популярном ситкоме «Восьмидесятые», где сыграла журналистку «Огонька» Сашу Новикову. Зрителям так понравилась эта героиня, что ее сюжетную линию продолжили и в следующем сезоне. Актриса стала получать все больше предложений и сейчас является весьма востребованной.

10. Диана Пожарская, 27 лет

Диана начала сниматься на последнем курсе ВГИКа, ей тогда досталась эпизодическая роль в сериале «Озабоченные, или Любовь зла», с которой она легко справилась. Уже через год девушка приняла участие в съемках фильма «Вечный отпуск», где играла вместе с Константином Крюковым. Но настоящим прорывом в ее карьере стала роль горничной Даши Канаевой в ситкоме «Отель „Элеон“» — продолжении популярного сериала «Кухня». После съемок в нем актрису стали приглашать все чаще, и за год Диана успевает поработать сразу в 3–4 проектах.

11. Полина Ауг, 23 года

Мама Полины, известная артистка Юлия Ауг, часто брала с собой дочь на съемочную площадку. Возможно, именно это и повлияло на дальнейший выбор профессии. В 15 лет девушка уже блистала в главной роли в артхаусном проекте «Небесные жены луговых мари». Поначалу Полина снималась редко, примерно раз в год, но после выхода фильма «Девушка с косой» ее карьера резко пошла вверх, и теперь график актрисы расписан на годы вперед.

12. Софья Синицына, 24 года

Кинодебют Софьи состоялся в драматическом сериале «Фальшивая нота», причем ей, девушке без образования, доверили главную роль. Уже после этого она появилась в популярном ситкоме «Кухня» и позднее приняла приглашение Станислава Говорухина поработать в его картине «Конец прекрасной эпохи». Сейчас актриса так востребована, что за год снимается в 3–4 лентах.

13. Ольга Баранова, 19 лет

Ольге всего 19 лет, а в ее копилке уже 2 десятка работ. Она известна по ролям в сериалах «Лестница в небеса» и «Людмила Гурченко». Также актриса активно занимается модельной карьерой, снимается в рекламе и клипах.

14. Марина Васильева, 25 лет

Юной актрисе еще в пору студенчества досталась главная роль в драме «Как меня зовут». Фильм получил восторженные отклики зрителей и критики, и Марина сразу попала в категорию перспективных. Еще большей популярности она достигла, снявшись в картине «Нелюбовь», после которой ее фильмография стала быстро пополняться заметными работами.

15. Полина Чернышова, 25 лет

Полина — серьезная и вдумчивая артистка, которая уже получила несколько наград за актерскую игру в спектаклях. Сейчас девушка медленно, но верно покоряет киноиндустрию. За ее плечами не так много работ, но все они заметные и яркие. Свою карьеру Полина начала с участия в экранизации классики: сыграла Аксинью в многосерийном фильме «Тихий Дон», снятому по одноименному роману М. А. Шолохова. По первой же ее роли стало понятно, что мир пополнился еще одной талантливой актрисой.

16. Юлия Хлынина, 27 лет

Юлии посчастливилось обучаться актерскому мастерству у великого Райкина. Константин Аркадьевич сразу разглядел в студентке способность мастерски вживаться в образ и доверил ей главную роль в спектакле «Сатирикон». Сразу после этого актриса появилась и на киноэкране: сначала в эпизодической роли в фильме «Последняя минута», затем в комедии «Всё и сразу». Девушка сыграла настолько блестяще, что на нее обратил внимание сам Станислав Говорухин. Всего за несколько лет фильмография артистки пополнилась яркими работами, среди которых роли в драме «Купи меня», историческом фильме «Легенда о Коловрате», комедийном сериале «Звоните ДиКаприо!». Также она была удостоена премии как лучшая актриса второго плана и получила награды в категориях «Лучшая женская роль среди начинающих» и «Новые лица в кино».

17. Маргарита Аброськина, 25 лет

Маргарита начала покорять мир кино всего лишь пару лет назад. Впервые на экране девушка появилась в небольшой роли продавца в мини-сериале «Любовь в розыске». Но после работы в фильме «Спасти Пушкина», где она сыграла Наталью Гончарову, ее карьера резко пошла вверх. Теперь актриса снимается все чаще и завоевывает все больше новых поклонников.

Вы уже видели фильмы с участием этих юных актрис? Как думаете, удастся ли им затмить заслуженных артисток?