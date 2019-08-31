17 раз, когда при дубляже напрочь запороли перевод текста
При переводе книг и фильмов часто теряется смысл локальных шуток, игры слов и крылатых выражений. Что ж, подобрать для них удачный аналог и правда бывает не так-то просто. Но иногда переводчики, кажется, и вовсе не углубляются в контекст или применяют творческий подход, придавая словам персонажей совершенно иное значение.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить реплики из фильмов и сериалов, которые при переводе потеряли не только оригинальный колорит, но и здравый смысл.
1. 500 дней лета
Оригинал: You know what they say... There’s plenty other fish in the sea («Как говорится, в море еще полно рыбы»).
Перевели: «Знаешь, люди правильно говорят: „На свете таких баб до фига“».
2. Большой Лебовски
Оригинал: Eight-year-olds, Dude («Как восьмилетки, Чувак»).
Перевели: «Младенцы, Дюдя».
3. Игра престолов
Оригинал: Lannisters don’t act like fools («Ланнистеры не идиоты»).
Перевели: «Ланнистеры, они ведут себя как идиоты».
4. Идентификация Борна
Оригинал: The guy sitting up at the counter weighs 215 pounds and knows how to handle himself («Парень за барной стойкой весит около 100 килограммов и может за себя постоять»).
Перевели: «Тот тип у стойки весит 105 килограммов и страдает одышкой».
5. Остаться в живых
Оригинал: Do you like chestnuts? («Вы любите каштаны?»)
Перевели: «Сделаем честно».
6. День святого Валентина
Оригинал:
— We’re passing the famous Rodeo Drive. Have you ever shopped here? («Мы проезжаем знаменитую Родео-драйв. Вы когда-нибудь шопились здесь?»)
— I did once, actually. But, big mistake. Big. Huge («Да, однажды. Но это была большая ошибка. Очень большая. Просто огромная»).
Перевели:
«— Мы проезжаем знаменитую Родео-драйв. Вы бывали здесь в магазинах?
— Ходила моя знакомая. Бедная Вивиан. Бедная. Но красотка».
7. Превратности любви
Оригинал: Talking about music is like dancing about architecture («Говорить о музыке — это как танцевать об архитектуре»).
Перевели: «Говорить о музыке — это как танцевать фильм».
8. Зачарованные
Оригинал: I’m here, working on the chandelier («Я тут, люстру чиню»).
Перевели: «Я тут, развлекаюсь как могу».
9. Тело Дженнифер
Оригинал: No, I mean she’s actually evil, not high school evil («Нет, я имею в виду, что она настоящее зло, а не какая-то школьная задира»).
Перевели: «Она убивает по-настоящему».
10. Два с половиной человека
Оригинал: You gonna get laid tonight («Этой ночью тебе перепадет»).
Перевели: «Тебя ждет спокойная ночь».
11. Лига справедливости
Оригинал: It’s Pozharnov, in Northern Russia («Это город Пожарнов, на севере России»).
Перевели: «Город Пржемыслов, север Польши».
12. Невероятные приключения Билла и Теда
Оригинал: Duck! («Пригнитесь!»)
Перевели: «Утки!»
13. Матрица
Оригинал: Choice. The problem is choice («Выбор. Проблемой является выбор»).
Перевели: «Выбор. У людей всегда есть выбор».
14. Друзья
Оригинал:
— No, no way. I’m sorry, not gonna happen («Нет, ни в коем случае. Извини, но этого не будет»).
— Whoa, Prom night flashback («Ох, это же мне сказали на выпускном»).
Перевели:
«— Нет, извини, но так не пойдет.
— Так, острая вспышка совести?»
15. Легкое поведение
Оригинал:
— I don’t feel like smiling («Мне не хочется улыбаться»).
— You’re English, dear, fake it («Ты англичанка, дорогая, притворись»).
Перевели:
«— Я не могу улыбаться.
— Думай, что говоришь!»
16. Удачи, Чак!
Оригинал: Miss you already («Уже скучаю по тебе»).
Перевели: «Мисс, ты уже».
17. Голубая лагуна
Оригинал: I was a sophomore, she was a junior («Я учился на втором курсе, а она была первокурсницей»).
Перевели: «Я был в Софморе, а она училась в Джуниоре».
А вы любите смотреть фильмы в оригинале? Замечали подобные перлы переводчиков?
Фото на превью Game of Thrones / HBO