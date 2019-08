17 раз, когда при дубляже напрочь запороли перевод текста

При переводе книг и фильмов часто теряется смысл локальных шуток, игры слов и крылатых выражений. Что ж, подобрать для них удачный аналог и правда бывает не так-то просто. Но иногда переводчики, кажется, и вовсе не углубляются в контекст или применяют творческий подход, придавая словам персонажей совершенно иное значение.

решили вспомнить реплики из фильмов и сериалов, которые при переводе потеряли не только оригинальный колорит, но и здравый смысл.

1. 500 дней лета

Оригинал: You know what they say... There’s plenty other fish in the sea («Как говорится, в море еще полно рыбы»).

Перевели: «Знаешь, люди правильно говорят: „На свете таких баб до фига“».

2. Большой Лебовски

Оригинал: Eight-year-olds, Dude («Как восьмилетки, Чувак»). Перевели: «Младенцы, Дюдя».

3. Игра престолов

Оригинал: Lannisters don’t act like fools («Ланнистеры не идиоты»). Перевели: «Ланнистеры, они ведут себя как идиоты».

4. Идентификация Борна

Оригинал: The guy sitting up at the counter weighs 215 pounds and knows how to handle himself («Парень за барной стойкой весит около 100 килограммов и может за себя постоять»). Перевели: «Тот тип у стойки весит 105 килограммов и страдает одышкой».

5. Остаться в живых

Оригинал: Do you like chestnuts? («Вы любите каштаны?»)

Перевели: «Сделаем честно».

6. День святого Валентина

Оригинал:

— We’re passing the famous Rodeo Drive. Have you ever shopped here? («Мы проезжаем знаменитую Родео-драйв. Вы когда-нибудь шопились здесь?»)

— I did once, actually. But, big mistake. Big. Huge («Да, однажды. Но это была большая ошибка. Очень большая. Просто огромная»). Перевели:

«— Мы проезжаем знаменитую Родео-драйв. Вы бывали здесь в магазинах?

— Ходила моя знакомая. Бедная Вивиан. Бедная. Но красотка».

7. Превратности любви

Оригинал: Talking about music is like dancing about architecture («Говорить о музыке — это как танцевать об архитектуре»).

Перевели: «Говорить о музыке — это как танцевать фильм».

8. Зачарованные

Оригинал: I’m here, working on the chandelier («Я тут, люстру чиню»). Перевели: «Я тут, развлекаюсь как могу».

9. Тело Дженнифер

Оригинал: No, I mean she’s actually evil, not high school evil («Нет, я имею в виду, что она настоящее зло, а не какая-то школьная задира»). Перевели: «Она убивает по-настоящему».

10. Два с половиной человека

Оригинал: You gonna get laid tonight («Этой ночью тебе перепадет»). Перевели: «Тебя ждет спокойная ночь».

11. Лига справедливости

Оригинал: It’s Pozharnov, in Northern Russia («Это город Пожарнов, на севере России»). Перевели: «Город Пржемыслов, север Польши».

12. Невероятные приключения Билла и Теда

Оригинал: Duck! («Пригнитесь!») Перевели: «Утки!»

13. Матрица

Оригинал: Choice. The problem is choice («Выбор. Проблемой является выбор»). Перевели: «Выбор. У людей всегда есть выбор».

14. Друзья

Оригинал:

— No, no way. I’m sorry, not gonna happen («Нет, ни в коем случае. Извини, но этого не будет»).

— Whoa, Prom night flashback («Ох, это же мне сказали на выпускном»). Перевели:

«— Нет, извини, но так не пойдет.

— Так, острая вспышка совести?»

15. Легкое поведение

Оригинал:

— I don’t feel like smiling («Мне не хочется улыбаться»).

— You’re English, dear, fake it («Ты англичанка, дорогая, притворись»). Перевели:

«— Я не могу улыбаться.

— Думай, что говоришь!»

16. Удачи, Чак!

Оригинал: Miss you already («Уже скучаю по тебе»).

Перевели: «Мисс, ты уже».

17. Голубая лагуна

Оригинал: I was a sophomore, she was a junior («Я учился на втором курсе, а она была первокурсницей»). Перевели: «Я был в Софморе, а она училась в Джуниоре».

