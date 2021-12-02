17 закадровых фото, которые оказались не менее крутыми, чем сами фильмы и сериалы

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Представить, что происходит на съемочной площадке, большинство из нас может только по кадрам, попадающим в сеть. Порой такие снимки даже круче, чем само кино: то Стивен Спилберг пританцовывает вместе с актерами мюзикла, то Том Холланд бредет куда-то через болото с собакой наперевес.

AdMe.ru одним глазком заглянул на съемочные площадки, чтобы увидеть, как делаются наши любимые фильмы и сериалы.

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