17 фактов о современном российском кинематографе, которые удивят даже самых заядлых киноманов
Кино — это волшебный мир, который не перестает удивлять. И так иногда хочется заглянуть в закулисье и узнать маленькие секреты кинопроизводства! Вот для таких любопытных мы и собрали необычные факты из жизни российского кино. Достаем попкорн и устраиваемся поудобнее.
Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже есть чем нас удивить. Расскажите нам в комментариях свои интересные факты о нашем киномире.
- Оказывается, в роли Нади-младшей в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» режиссер видел Миллу Йовович. К сожалению (или к счастью), актриса отклонила предложение и роль отошла Елизавете Боярской.
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Персонаж Виктора Цоя в киноленте «Лето» создавали аж 3 человека. Играет его актер Тео Ю, озвучивает Денис Клявер, а поет его песни Петр Погодаев. Кстати, Тео не только учил песни группы «Кино», но и некоторое время жил в питерской коммуналке, питаясь едой «из 80-х»: вареными яйцами и сосисками. Для лучшего погружения в образ, наверное.
- Для фильма «Нелюбовь» исполнительница главной роли Марьяна Спивак даже зарегистрировала в сети Instagram профиль своей героини Жени Слепцовой, для того чтобы собрать в нем все фото, которые вы видели в фильме.
- В киноленте «Русалка» режиссера Анны Меликян главной героине должно было быть 18. Но актрисе Марии Шалаевой было 24, что не помешало ей шикарно вжиться в роль.
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Актриса Александра Бортич в фильме «Проводник» почти все сложные трюки выполняла самостоятельно. Но пострадать по-настоящему ей пришлось, когда для съемок одной из сцен она целый день провисела на тросах. По признанию актрисы, этот фильм был самым сложным в ее карьере.
- Для фильма «Собибор» выстроили настоящий нацистский лагерь смерти. Декораторы опирались на исторические чертежи.
- Дмитрий Назаров, исполняющий роль главного повара Виктора Баринова в фильме и сериале «Кухня», озвучивал шеф-повара Огюста Гюсто в мультике «Рататуй». Кстати, Дмитрий довольно долго был ведущим передачи «Кулинарный поединок».
- Для кинокартины «Метро», съемки которой проходили в Самаре, был выстроен 117-метровый туннель в натуральную величину. Также использовали настоящие вагоны метро и самарскую станцию метрополитена «Алабинская», которая была в процессе строительства.
- Для фильма «Дед Мороз. Битва Магов» сценаристы в течение 2 лет прорабатывали мифологию, специальный язык магов и все, что связано с миром волшебства в этой киноленте. Интересно, что все те ритуалы, которые мы видим в фильме, действительно имели место быть в российской истории.
- В картине «Призрак» Александра Войтинского можно найти любопытную пасхалку. В комнате главного героя Вани Кузнецова висит постер к фильму «Грязные танцы» с изображением Патрика Суэйзи, сыгравшего в фильме 1987 года.
- В фильме «Гоголь. Страшная месть» актриса Дана Абызова, исполнившая роль сестры Лизы, все боевые сцены играла без дублеров. А замок, который по сюжету захватили поляки, — это Изборская крепость, которая находится в Псковской области.
- Когда начались съемки фильма «Время первых», специалисты по визуальным эффектам работали над кинокартиной уже полтора года. На их плечи легла полная реконструкция полета ракеты «Восход-2» с самого момента запуска и до посадки.
- Интересный случай произошел с Федором Бондарчуком. Изначально он не планировал играть в кинофильме «Селфи», но продюсер Петр Ануров и режиссер Николай Хомерики подложили фотографию Федора Бондарчука в папку с кандидатами на роль и представили ему же, так как он на тот момент был вторым продюсером кинопроекта. Бондарчук, увидев себя в качестве персонажа фильма, сначала удивился, а потом решил попробовать сыграть.
- А вы узнали голос таксиста из Нью-Йорка, который подвозил персонажа Сергея Бодрова? Громко возмущался и рассуждал о жизни и политике Юрий Стоянов, бессменный ведущий программы «Городок».
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В биографической картине «Легенда № 17» актер Данила Козловский, исполнивший главную роль знаменитого хоккеиста Валерия Харламова, носил его настоящую куртку. А кулон киноперсонажа был воссоздан по описаниям дочери хоккеиста.
- Для фильма «Матильда» было изготовлено более 5 000 нарядов и ушло свыше 17 тонн ткани. Вот это королевский размах!
- Во время съемок картины «Т-34» не обошлось без проблем. Например, массовка, когда снимали сцены ночью и под дождем, настолько замерзла, что пришлось увеличить гонорары вдвое, чтобы люди остались на вторые сутки.
Фото на превью Кухня / Yellow, Black & White, Ratatouille / Pixar Animation Studios