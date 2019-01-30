17 фактов о современном российском кинематографе, которые удивят даже самых заядлых киноманов

Актриса Александра Бортич в фильме «Проводник» почти все сложные трюки выполняла самостоятельно. Но пострадать по-настоящему ей пришлось, когда для съемок одной из сцен она целый день провисела на тросах. По признанию актрисы, этот фильм был самым сложным в ее карьере.