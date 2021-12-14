17 фактов о мультфильме «Аладдин», от которых так и захочется затянуть: «Арабская ночь...»
Арабская ночь.
Волшебный Восток.
Здесь чары и месть,
Отвага и честь,
Дворцы и песок.
Зашевелилась ностальгия в душе? У нас тоже, и, скажем честно, мультфильм «Аладдин» мы можем пересматривать с завидной регулярностью. А теперь решили узнать и показать вам, как создавалась эта волшебная сказка.
AdMe.ru желает вам приятной прогулки по истории создания этого шедевра. Держитесь за ковер-самолет крепче, ведь в 2022 году мультфильму исполнится целых 30 лет!
- Источником творческого запала для режиссеров Рона Клементса и Джона Маскера стал мультфильм «Красавица и Чудовище», создатели которого высоко подняли планку качества. По их словам, увидев его, они были обескуражены и решили, что должны сделать проект на таком же уровне.
- Студия предложила мультипликаторам 3 проекта на выбор: «Аладдина», экранизацию «Лебединого озера» и мультфильм «Король джунглей», который впоследствии получил название «Король Лев».
- Спустя несколько месяцев работы, в апреле 1991 года, Клементс и Маскер представили руководству Disney 1-й вариант сценария, и его тут же отправили на доработку без переноса даты выпуска. Авторы поднатужились и уже через 8 дней выдали новую версию.
- Одна из причин доработки, по словам Рона Клементса, была в том, что первоначальный сценарий был просто историей «о своеобразной победе в лотерее». Авторы не хотели, чтобы это стало главным лейтмотивом мультфильма, и сосредоточились на мысли «Важно ценить то, что уже имеешь».
- Аниматоры сначала планировали взять за основу для Аладдина лицо актера Майкла Джея Фокса. Но конечный результат показался им слишком миловидным. А посмотрев фильмы с Томом Крузом, они поняли, что нашли своего героя — дерзкого, смелого... Проще говоря, такого, ради которого Жасмин захочет рискнуть всем.
- Создатели переживали, что актера Робина Уильямса, под которого и писался персонаж Джинна, будет сложно заманить в мультфильм. Поэтому они пошли на хитрость и для презентации проекта актеру совместили его старые комедийные выступления с ранними анимационными наработками Джинна. Актер знатно посмеялся и подписался на проект.
- Главные условия, которые Уильямс поставил студии, соглашаясь работать в «Аладдине»: его голос не должен использоваться для продажи товаров, а на рекламных материалах его персонаж не должен занимать больше 25 % площади. Когда студия не выполнила условия актера, он возмутился и отказался работать над второй частью. Начальники Disney попытались уладить конфликт и преподнесли Уильямсу в качестве извинения картину Пикассо. Он ее не принял и только после смены руководства согласился участвовать уже в третьей части мультфильма.
- Роль попугая Яго предлагалась Джо Пеши и Дэнни Де Вито. Оба отказались, и работа легла на плечи харизматичного Гилберта Готтфрида. К слову, аниматоры не могли представить, что Яго будет в мультфильме без фирменной улыбки Готтфрида, и нарисовали попугая с полным комплектом человеческих зубов.
- Робин Уильямс настолько ответственно подошел к роли, что записал материала на целых 16 часов (для полуторачасового мультфильма). Некоторые реплики он мог выдавать 20-ю разными голосами, чтобы создателям было из чего выбирать. Актер так много импровизировал, что мультфильм потерял возможность номинации на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».
- В сети есть кадры, показывающие, как Уильямс работает в студии звукозаписи. Просто почувствуйте эту энергию. Чтобы мурашки побежали по коже, даже перевод не нужен.
- Во время работы над мультфильмом Робину Уильямсу часто звонил Стивен Спилберг, снимающий фильм «Список Шиндлера». Он включал громкую связь, собирал вокруг свою съемочную группу, и Уильямс травил шутки, чтобы приободрить эмоционально вымотанную команду.
- На предварительных просмотрах публика не аплодировала крутым песням мультфильма. А аниматоры очень хотели оваций, поэтому кто-то из них придумал показать Джинна с табличкой «Аплодисменты» в конце композиции «Friend Like Me». Это сработало, и табличку оставили в финальной версии.
- Широкие штаны у Аладдина появились благодаря тому, что художник вдохновился нарядом рэпера MC Hammer в его клипе на песню «U Can’t Touch This».
- Исполнитель роли Аладдина, Скотт Уайнгер, на многие годы вперед обеспечил себя работой. Disney нуждался в нем чуть ли не 24 / 7 по всем вопросам, связанным с «Аладдином», — от озвучки до личного участия в представлениях парка аттракционов. К слову, на момент работы над мультфильмом актеру было всего 17 лет.
- Многие знают, что в третьей части показывают отца Аладдина, но вот о матери героя редко кто слышал. Она имела важное значение для первоначального варианта сценария, но в финальной версии от ее персонажа отказались.
- Успех «Аладдина» был головокружительным. Мультфильм стал первой анимационной работой, собравшей в прокате больше 200 млн долларов, установил рекорд в продаже на кассетах, а песня Whole New World и вовсе получила премию «Оскар».
- Когда не стало Робина Уильямса, Академия кинокритиков выложила этот трогательный твит в память об актере:
«Теперь ты свободен, Джинни».
А чем вам запомнился мультфильм «Аладдин»?
Фото на превью Aladdin / Walt Disney Pictures
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