17 фактов о мультфильме «Аладдин», от которых так и захочется затянуть: «Арабская ночь...»

Арабская ночь.

Волшебный Восток.

Здесь чары и месть,

Отвага и честь,

Дворцы и песок.



Зашевелилась ностальгия в душе? У нас тоже, и, скажем честно, мультфильм «Аладдин» мы можем пересматривать с завидной регулярностью. А теперь решили узнать и показать вам, как создавалась эта волшебная сказка.