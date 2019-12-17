17 фактов о «Морозко» — сказке, которая стала такой же частью Нового года, как оливье и мандарины

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Сказка Александра Роу «Морозко» вышла на экраны нашей страны в далеком 1964 году. История злобной мачехи и ее кроткой падчерицы, в которой добро — как и полагается в хороших сказках — победило зло, вот уже на протяжении более чем полувека одинаково любима и детьми, и взрослыми.