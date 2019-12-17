17 фактов о «Морозко» — сказке, которая стала такой же частью Нового года, как оливье и мандарины
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Сказка Александра Роу «Морозко» вышла на экраны нашей страны в далеком 1964 году. История злобной мачехи и ее кроткой падчерицы, в которой добро — как и полагается в хороших сказках — победило зло, вот уже на протяжении более чем полувека одинаково любима и детьми, и взрослыми.
В год юбилея сказки AdMe.ru обратился к истории съемок фильма и воспоминаниям членов съемочной группы и актеров.
- Снимали киносказку «Морозко» в 2 местах: летом — в деревне рядом с подмосковным Звенигородом, а зимой — в глухой деревне под городом Оленегорском, расположенным в Мурманской области. Актерам пришлось сполна «насладиться» зимой за полярным кругом: Эдуард Изотов, сыгравший Иванушку, вынужден был бегать в одной рубашке по зимнему лесу, а Наталья Седых — Настенька — сидеть под елкой в ожидании Морозко в одном сарафане.
- Роль Морозко исполнил актер Александр Хвыля, который, по воспоминаниям помощника режиссера, часто ворчал, а потом внезапно начинал петь сочным густым басом. Кстати, для актера роль стала судьбоносной — после нее он много лет он играл Деда Мороза на главной новогодней елке в Кремлевском дворце.
- По замыслу режиссера, Марфушеньку-душеньку должна была играть актриса Тамара Носова, известная своими комедийными ролями. Однако ассистент режиссера привела на съемочную площадку начинающую актрису Инну Чурикову. Она так хотела получить эту роль, что на кинопробах перегрызла огромное количество орехов, ведь по сценарию в одном из эпизодов сказки Марфушенька ловко колет скорлупки зубами.
- Одна из самых ярких и запоминающихся сцен в фильме, где алчная сестрица Настеньки жует лук, стоила актрисе немалых усилий. По сценарию Марфуша должна была хрустеть яблоками, но из-за ошибки съемочной группы Чуриковой пришлось несколько дублей подряд грызть лук, запивая его разбавленным молоком.
- Роль Марфуши могла стать последней для Инны Чуриковой, которая на момент съемок была студенткой театрального училища. Увидев себя на экране, она воскликнула: «Какая я страшная... Кто же меня замуж возьмет?!» — и даже засомневалась в выборе профессии.
- Для Натальи Седых, которой на момент съемок было 15 лет, роль в «Морозко» стала дебютной. Режиссер Александр Роу случайно увидел ее по телевизору в ледовом представлении, где она исполняла номер «Умирающий лебедь», и пригласил на кинопробы. На тот момент она училась в балетном училище при Большом театре и согласилась выступить в шоу на льду тайком от преподавателей, которые запрещали будущим балеринам кататься на коньках.
- После всех кинопроб на роль Настеньки претендовала, помимо Натальи Седых, Надежда Румянцева. Когда Седых узнала об этом, то подумала, что шансов у нее никаких нет: юный возраст, отсутствие актерского опыта и тоненький голосок, который некоторые члены худсовета сравнивали с мышиным писком. Однако на кандидатуре юной балерины настоял сам Роу.
- Чтобы 15-летняя Настенька не выглядела слишком молодо, ей наносили макияж: ярко-синие тени, алая помада. А вот иней на ресницах пришлось делать из канцелярского клея — актриса вспоминала, что каждый раз после съемок отдирала его со слезами.
- Наталья Седых закончила свою актерскую карьеру в 20 лет, предпочтя балет кинематографу. Несмотря на востребованность, она разослала всем киностудиям письмо с текстом: «Просьба изъять мое досье из ваших архивов. Больше сниматься не буду».
- 15-летняя Наталья Седых, сыгравшая Настеньку, по-настоящему влюбилась в 33-летнего Эдуарда Изотова, который исполнил роль Иванушки. Более того, поцелуй с ним, который завершает сказку о Морозко, стал для юной Наташи первым в жизни. Однако молодой человек не проявил никакого интереса к девушке, ведь на тот момент он был счастливо женат и, несмотря на успех у женщин, был верен своей супруге.
- Для Георгия Милляра роль Бабы-яги стала 8-й в кинокарьере, а помимо нее в «Морозко» актер сыграл еще одного из разбойников и озвучил петуха. Образ злой волшебницы для сказки Александра Роу Милляр придумывал сам — все ее ужимки, повадки и даже реплики были изобретением Георгия Францевича.
- К сожалению, самая знаменитая Баба-яга советского кинематографа имела тягу к крепким напиткам. Режиссер запрещал актеру употреблять горячительное во время съемок, однако на площадке Милляр нередко появлялся слегка подшофе, и никто не мог понять, где он добывает спиртное. Оказалось, что продавщица автолавки, приезжавшей в деревню, где снимали фильм, ставила в бидон, с которым актер приходил за молоком, бутылку, а затем наливала само молоко.
- Если бы не Георгий Францевич, картина могла бы никогда не выйти на экраны. В гостинице Оленегорска, где снимался фильм, прорвало трубы, и вода затопила подвал, в котором хранились отснятые пленки. Вся группа, кроме Милляра, была на съемках в лесу, и ему пришлось самому все спасать: несмотря на сильный мороз, он спустился в подвал и в одном нижнем белье, стоя по колено в воде, вытащил на улицу коробки с готовым материалом — фактически спас сказку.
- Оля и Таня Юкины, снявшиеся в предыдущем фильме Александра Роу «Королевство кривых зеркал», сыграли эпизодическую роль в сказке. Это была вторая их роль в карьере и, к сожалению, последняя — больше на экранах они не появлялись.
- В год выхода на экраны на Венецианском фестивале «Морозко» получил главную премию в категории детских и юношеских фильмов, а Американский союз кинематографистов признал сценарий истории о Настеньке и ее сводной сестре Марфушеньке-душеньке лучшим в категории лент для семейного просмотра.
- Помимо СССР сказка стала популярна и в Чехии, где ее вот уже на протяжении многих лет показывают каждый Новый год — ровно так же, как у нас «Иронию судьбы, или с Легким паром!».
- В 1997 году, когда в США сказку показали в рамках одного из телешоу, возмущению зрителей не было предела: «Морозко» посчитали очень жестоким триллером, который, помимо прочего, внушает, что непривлекательные внешне люди — непременно злые и алчные, а красивые — добрые и бескорыстные. А вот у Стивена Спилберга о фильме совсем другое мнение: он считает, что спецэффекты из «Морозко» стали вдохновением для создателей многих голливудских блокбастеров.
А вы пересматриваете «Морозко» год от года? Или, возможно, у вас есть другой «новогодний» фильм?
Фото на превью Морозко / Киностудия имени М. Горького