17 фактов о картине «Молчание ягнят», успех которой пока не удалось повторить ни одному современному фильму

В 2021 году фильму «Молчание ягнят» исполнилось 30 лет. Он до сих пор вызывает неподдельный интерес у зрителей и стал настоящей классикой кинематографа.

Мы в AdMe.ru хотим вспомнить факты об этой уникальной в своем роде картине, которой удалось получить 5 главных «Оскаров» и собрать в мировом прокате более $ 270 млн.

«Молчание ягнят» установил рекорд, который пока не удалось побить ни одному современному фильму: он выиграл «большую пятерку» «Оскара». Это значит, что картина получила награды в самых главных номинациях кинопремии: лучший фильм, сценарий, режиссура, актер и актриса. Ранее такую «пятерку» получили только 2 фильма — «Пролетая над гнездом кукушки» и «Это случилось однажды ночью».

Фильм сняли в какой-то мере опираясь на реальные отношения, которые возникли между профессором криминологии, профайлером Робертом Кеппелом и известным серийным преступником, который помог профессору в расследовании преступлений.

Большая часть съемок проходила в городе Питсбурге (штат Пенсильвания, США). Разнообразие архитектурных стилей города позволило создать иллюзию того, что съемки велись во многих местах.



Сначала в роли харизматичного Ганнибала Лектера режиссер видел фактурного Шона Коннери. Но актер прочитал сценарий и счел его отвратительным. Конечно же, он отказался. Позже режиссер думал задействовать Дэниела Дэй-Льюиса или Дерека Якоби, но Энтони Хопкинс оказался идеальным кандидатом.

Когда агент Энтони Хопкинса позвонил ему в Лондон, чтобы сказать, что высылает сценарий под названием «Молчание ягнят», актер подумал, что он должен пройти пробы в какой-то детский фильм.

Готовясь к роли, актер изучал досье серийных преступников, посещал тюрьмы и присутствовал на некоторых судебных слушаниях.

Энтони Хопкинс решил, что его персонаж должен быть одет в белое. Этот цвет усиливает страх зрителей, потому что обычно люди боятся врачей. Актер считал, что цвет будет влиять на подсознание.

Другую особенность, которую Хопкинс придумал для своего персонажа, — пристальный немигающий взгляд, который он позаимствовал у своего друга. Тот очень редко моргал, что нервировало окружающих.

Также он решил, что Ганнибал должен все время смотреть в камеру, когда она попадает в его поле зрения, так зрители поймут, что этот человек «знает все».

На роль Клариссы режиссер хотел пригласить Мишель Пфайффер, но ей, как и Шону Коннери, не понравился сценарий, и она согласилась сниматься только за очень крупную сумму в $ 2 млн. Режиссера это не устраивало, поэтому он сразу же рассмотрел на роль Джоди Фостер, которая очень хотела сниматься в картине, а чуть ранее была готова продюсировать фильм, выкупив сценарий.

Джоди была счастлива получить роль, но вот своего партнера по фильму очень боялась. Он на полную включал манеры персонажа, чем вгонял ее в ступор. Тем более что при первой встрече он специально раскритиковал ее акцент, чем смутил актрису.

Хопкинс отмечал, что он тоже боялся Джоди Фостер. Но его страх был связан с тем, что она недавно получила «Оскар».

Тед Левин считал, что получил эту роль благодаря пробам, с которыми он справился блестяще. Он говорил, что его выступление до смерти напугало руководство проекта, и шутил, что в самом фильме он проявился не так ярко.

Некоторые кадры должны были намекать на тонкости сюжета. Например, на протяжении всего фильма мужчины постоянно недооценивают или объективируют Клариссу. Одна из сцен это четко отражает. Это сцена в лифте, где маленькая Кларисса едет в лифте с мужчинами, которые все выше ее, и чувствует себя некомфортно.

Писательница Марта Стюарт, которая встречалась с Энтони Хопкинсом, после выхода фильма разорвала с ним отношения. Считается, что это случилось потому, что она не смогла избавиться от ассоциации Хопкинса с его зловещим персонажем.

Но была и другая история: Брук Смит, исполняющая роль похищенной девушки Кэтрин, и Тед Левин, в роли Буффало Билла, в период съемок дружили и поддерживали друг друга.

Энтони Хопкинс получил «Оскар» за эту роль, однако время пребывания на экране его героя было очень коротким — всего 16 минут.

Прозрачная перегородка, которая создала определенную атмосферу и дала возможность снять необычные кадры, изначально была добавлена просто для удобства. Режиссер Джонатан Демми считал, что съемка через решетку испортит настроение сцен.