17 фактов о картине «Молчание ягнят», успех которой пока не удалось повторить ни одному современному фильму
В 2021 году фильму «Молчание ягнят» исполнилось 30 лет. Он до сих пор вызывает неподдельный интерес у зрителей и стал настоящей классикой кинематографа.
Мы в AdMe.ru хотим вспомнить факты об этой уникальной в своем роде картине, которой удалось получить 5 главных «Оскаров» и собрать в мировом прокате более $ 270 млн.
- «Молчание ягнят» установил рекорд, который пока не удалось побить ни одному современному фильму: он выиграл «большую пятерку» «Оскара». Это значит, что картина получила награды в самых главных номинациях кинопремии: лучший фильм, сценарий, режиссура, актер и актриса. Ранее такую «пятерку» получили только 2 фильма — «Пролетая над гнездом кукушки» и «Это случилось однажды ночью».
- Фильм сняли в какой-то мере опираясь на реальные отношения, которые возникли между профессором криминологии, профайлером Робертом Кеппелом и известным серийным преступником, который помог профессору в расследовании преступлений.
- Большая часть съемок проходила в городе Питсбурге (штат Пенсильвания, США). Разнообразие архитектурных стилей города позволило создать иллюзию того, что съемки велись во многих местах.
- Сначала в роли харизматичного Ганнибала Лектера режиссер видел фактурного Шона Коннери. Но актер прочитал сценарий и счел его отвратительным. Конечно же, он отказался. Позже режиссер думал задействовать Дэниела Дэй-Льюиса или Дерека Якоби, но Энтони Хопкинс оказался идеальным кандидатом.
- Когда агент Энтони Хопкинса позвонил ему в Лондон, чтобы сказать, что высылает сценарий под названием «Молчание ягнят», актер подумал, что он должен пройти пробы в какой-то детский фильм.
- Готовясь к роли, актер изучал досье серийных преступников, посещал тюрьмы и присутствовал на некоторых судебных слушаниях.
- Энтони Хопкинс решил, что его персонаж должен быть одет в белое. Этот цвет усиливает страх зрителей, потому что обычно люди боятся врачей. Актер считал, что цвет будет влиять на подсознание.
- Другую особенность, которую Хопкинс придумал для своего персонажа, — пристальный немигающий взгляд, который он позаимствовал у своего друга. Тот очень редко моргал, что нервировало окружающих.
- Также он решил, что Ганнибал должен все время смотреть в камеру, когда она попадает в его поле зрения, так зрители поймут, что этот человек «знает все».
- На роль Клариссы режиссер хотел пригласить Мишель Пфайффер, но ей, как и Шону Коннери, не понравился сценарий, и она согласилась сниматься только за очень крупную сумму в $ 2 млн. Режиссера это не устраивало, поэтому он сразу же рассмотрел на роль Джоди Фостер, которая очень хотела сниматься в картине, а чуть ранее была готова продюсировать фильм, выкупив сценарий.
- Джоди была счастлива получить роль, но вот своего партнера по фильму очень боялась. Он на полную включал манеры персонажа, чем вгонял ее в ступор. Тем более что при первой встрече он специально раскритиковал ее акцент, чем смутил актрису.
Хопкинс отмечал, что он тоже боялся Джоди Фостер. Но его страх был связан с тем, что она недавно получила «Оскар».
- Тед Левин считал, что получил эту роль благодаря пробам, с которыми он справился блестяще. Он говорил, что его выступление до смерти напугало руководство проекта, и шутил, что в самом фильме он проявился не так ярко.
- Некоторые кадры должны были намекать на тонкости сюжета. Например, на протяжении всего фильма мужчины постоянно недооценивают или объективируют Клариссу. Одна из сцен это четко отражает. Это сцена в лифте, где маленькая Кларисса едет в лифте с мужчинами, которые все выше ее, и чувствует себя некомфортно.
- Писательница Марта Стюарт, которая встречалась с Энтони Хопкинсом, после выхода фильма разорвала с ним отношения. Считается, что это случилось потому, что она не смогла избавиться от ассоциации Хопкинса с его зловещим персонажем.
- Но была и другая история: Брук Смит, исполняющая роль похищенной девушки Кэтрин, и Тед Левин, в роли Буффало Билла, в период съемок дружили и поддерживали друг друга.
- Энтони Хопкинс получил «Оскар» за эту роль, однако время пребывания на экране его героя было очень коротким — всего 16 минут.
- Прозрачная перегородка, которая создала определенную атмосферу и дала возможность снять необычные кадры, изначально была добавлена просто для удобства. Режиссер Джонатан Демми считал, что съемка через решетку испортит настроение сцен.
А вы смотрели этот фильм? Как считаете, он действительно достоин «большой пятерки» «Оскара»?
Фото на превью The Silence of the Lambs / MGM
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