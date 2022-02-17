17 фактов о диснеевских принцессах, которые вы, скорее всего, не знали

В детстве все мы смотрели мультики как по телевизору, так и на большом экране. И когда мы узнавали, что вот-вот выйдет новый диснеевский анимационный фильм, так его ждали, что буквально не могли спать. В некоторых из них главными действующими лицами были принцессы, и нам они запомнились навсегда. Такие мультфильмы продолжают выходить до сих пор, и героини меняются, адаптируясь к современности.

Мультфильмы вызывают не только чувство ностальгии, но еще и улыбку, вот почему мы в AdMe.ru создали подборку малоизвестных фактов о диснеевских принцессах.

1. Принцессы, которые носят перчатки, не были рождены в королевской семье

2. Лишь некоторые из них носят брюки

3. Вот самая молодая и самая взрослая принцессы

4. Прототипом Покахонтас был реальный человек

5. Эти три девушки так и не встретили своих принцев

6. Это единственная принцесса, у которой есть братья

7. В танце Белль использовали те же движения и интерьер, что на балу Спящей красавицы



8. Только Тиана продолжает работать после того, как стала членом королевской семьи

9. Образ Дороти из «Страны Оз» послужил вдохновением для создания платья и прически Белль

10. Мулан — не принцесса, несмотря на то, что она ею считается

11. Золушка потеряла туфельку не один, а 3 раза

12. Это единственная принцесса, дочь которой мы видели

13. Есть только одна принцесса, которая поцеловала главного злодея своей истории

14. Только у Эльзы и Рапунцель есть магические способности

15. Рапунцель — это принцесса, у которой были как самые длинные, так и самые короткие волосы

16. Есть лишь две принцессы, которые влюблялись дважды: это Покахонтас и Анна

17. У нас есть возможность увидеть их всех вместе в самой современной версии