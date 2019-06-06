17 фактов о Билле Мюррее, который может превратить в комедию что угодно

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Все любят Билла Мюррея, человека-праздника, который радует миллионы зрителей по всему миру яркими ролями, а близких и даже случайно встреченных людей — неожиданными выходками. И жизнь его тоже похожа на сценарий к сериалу: в ней много нелепых, трогательных, порой просто кажущихся выдуманными моментов.

Мы в AdMe.ru надеемся однажды увидеть Билла Мюррея в биографическом фильме о нем самом, а пока предлагаем узнать несколько историй, которые идеально подходят для большого экрана.

В семье Мюрреев 9 детей. Еще 3 брата Билла тоже стали актерами, а сестра Нэнси — монахиней-доминиканкой.

На свой 20-й день рождения Билл решил подшутить в аэропорту Чикаго и сказал, что везет в багаже 2 бомбы. Но во время обыска у юноши нашли 5 кг запрещенных веществ на общую сумму $ 20 тыс. После этого случая Билла исключили из колледжа.

Билл неплохо поет и играет на гитаре. Однажды он даже принял участие в джем-сейшене Эрика Клэптона.

В юности он подрабатывал кедди, чтобы платить за учебу, и продолжает любить гольф до сих пор. Сегодня братья Мюрреи владеют рестораном при гольф-комплексе. Слоган заведения: «Ешь, пей и будь Мюрреем».

Билл — совладелец бейсбольной команды Charleston RiverDogs. Там он занимает должность директора по веселью и всегда серьезно подходит к своим обязанностям. Однажды он довольно долго развлекал зрителей на трибунах, когда начало матча пришлось отложить из-за дождя.

Еще он ярый фанат команды Chicago Cubs — настолько, что, когда в 2003 году ему пришлось уехать в Италию на съемки, он заранее прописал в контракте пункт, по которому его обеспечили спутниковой трансляцией всех их игр.

Несмотря на бешеный успех первой части «Охотников за привидениями», Билла с трудом уговорили сняться во второй части. В третьем фильме он наотрез отказался участвовать и в знак серьезности своего решения искромсал присланный сценарий, а затем отправил обрывки обратно авторам, Дэну Эйкройду и Гарольду Рамису, с запиской: «Никто не захочет платить за то, чтобы увидеть, как жирный старик охотится на призраков!»

Однако смертельно больного ребенка Билл навестил именно в комбинезоне борца с призраками: мальчик был фанатом фильма.

Главная роль в «Трудностях перевода» была написана специально для Мюррея. Вся сложность была в том, чтобы поймать Билла и уговорить его прочесть сценарий. Поиски актера заняли 5 месяцев, и наконец Софие Копполе помог их общий знакомый. Он встретился с Биллом и передал ему первый вариант сценария. После прочтения Билл согласился встретиться с Софией в ресторане. Они проговорили 5 часов, при этом почти не касаясь обсуждения фильма, и только тогда Билл принял предложение о съемках.

Во время работы над ролью в комедии «День сурка» актеру пришлось нелегко: грызун вел себя агрессивно и дважды сильно укусил Билла, так что тому пришлось пройти курс прививок от бешенства.

Съемки очень важной сцены с крушением вертолета в «Академии Рашмор» стоили $ 25 тыс. В студии Disney решили, что расходы того не стоят, и отказались от эпизода, но Билл Мюррей оплатил все из своего кармана. Его гонорар за этот фильм составил $ 9 тыс.

Билл Мюррей на вручении премии имени Марка Твена, которой награждают людей искусства, повлиявших на американское общество с помощью юмора.

В отличие от всех других кинозвезд, у Билла нет своего агента, он просто использует отдельный телефонный номер, на котором всегда включен автоответчик, так что продюсерам приходится оставлять сообщения и надеяться на удачу. Считается, что именно поэтому Мюррей упустил роли в фильмах «Кто подставил кролика Роджера» и «Чарли и шоколадная фабрика», а также не озвучил Салли из «Корпорации монстров».

Кот Гарфилд заговорил голосом Билла по ошибке: увидев на сценарии имя «Джоэл Коэн», Мюррей, поклонник творчества братьев Коэн, обрадовался и без раздумий согласился поработать. Но сценарист оказался лишь тезкой знаменитого режиссера. Правда вскрылась, когда фильм был уже почти готов.

Мюррей мог сыграть Бэтмена: его рассматривали на эту роль в фильме 1989 года. В итоге Тим Бертон отдал предпочтение Майклу Китону. Еще Билл мог сыграть Хана Соло и Индиану Джонса, но обоих персонажей воплотил на экране Харрисон Форд.

Как-то раз Билл Мюррей заплатил $ 5 незнакомому мальчику, чтобы прокатиться на его велосипеде, и въехал в бассейн.

В словаре Urban Dictionary есть отдельная статья, посвященная выражению «случай с Биллом Мюрреем». Она проиллюстрирована рассказом о том, как Билл Мюррей забрался на дерево, чтобы помяукать на застрявшего там котенка.

Однажды Билл отправил довольно фривольную рождественскую открытку рестлеру Родди Пайперу, хотя они даже не были знакомы и никогда не общались, оставив того в глубочайшем, хоть и веселом недоумении.

«Мюррейного Рождества!»

А какой фильм Билла Мюррея нравится вам больше всего и почему?