17 фактов из мира кино, которые помогут лучше понять внутреннюю кухню Голливуда

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С развитием социальных сетей нам стало легче отслеживать процесс создания любимых фильмов. Однако кинопроизводство — настолько трудоемкий и сложный процесс, что все его тонкости рядовому зрителю понять не дано (а хотелось бы!). Кому, например, не интересно узнать, как Дэниел Рэдклифф попал на прослушивание на роль Гарри Поттера или как Pixar умело локализует свои шутки? То-то и оно.

AdMe.ru прошерстил просторы интернета в поисках 17 фактов, которые помогут лучше понять, как снимаются популярные киноленты и на какие детали мало кто обращает внимание даже при сотом просмотре.

1. У охранников в фантастическом боевике «Вспомнить все» (1990) есть футуристические наручные компьютеры. По факту это всего лишь калькуляторы

2. Дэниел Рэдклифф снимался с Мэгги Смит в сериале «Дэвид Копперфилд» в 1999 году, и именно она помогла ему попасть на прослушивание на роль в «Гарри Поттере»

3. Мэтт Деймон дважды исполнял роль Локи: в фильме «Догма» (1999) и в «Тор: Рагнарек» (2017)

4. В фильме «Люди Икс: Апокалипсис» женщина, которую обнимает Стэн Ли в одной из сцен, приходится ему женой в реальной жизни

5. В комедии «Сорокалетний девственник» Пол Радд носит футболку с изображением самого себя. Это фото было сделано для рабочего бейджа. Костюмер распечатал его на футболке шутки ради и оставил с остальными вещами Радда для фильма

6. Так как персонаж «Звездных войн» Джабба Хатт был создан без участия актера, в титрах указано, что он сыграл сам себя

7. Фильм «Изгоняющий дьявола» был снят еще до появления носимых камер с системой стабилизации. Для того чтобы снять сцену, где актеры поднимаются по лестнице, создателям пришлось задействовать интересную конструкцию

8. Лаборатория Хэнка Пима в фильме «Человек-муравей и Оса» собрана из различных мелочей, увеличенных в размере, к примеру батарейки Duracell и кубиков Lego

9. Уморительную фразу Тора про Халка («Это мой друг с работы») в фильме «Тор: Рагнарек» придумал мальчик из программы Make-A-Wish (программа помощи смертельно больным детям), который в момент съемки этой сцены был на площадке

10. В 5-м и 6-м эпизодах «Звездных войн» Босск носит костюм, переделанный из костюма Доктора Кто

11. В «Реальных упырях» мужчина, исполнивший роль Стью, никакой не актер, а бизнес-аналитик

12. В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» на стене, наряду с другими великими учеными, нарисован портрет Говарда Старка, отца Тони Старка

13. В первых двух фильмах о Гарри Поттере Сьюзен Боунс играет дочь режиссера Криса Коламбуса Элеонор. Она была единственным ребенком из США на съемочной площадке. Когда Коламбуса заменили, персонаж вырезали

14. В «Человеке-муравье» у Скотта во время работы в кафе на бейдже написано «Джек», а с ним в одной смене работает Дарби. В реальной жизни так зовут детей Пола Радда

15. В японской версии «Головоломки» создатели заменили брокколи на сладкий перец, так как дети в Японии не любят именно его. Вот так Pixar локализовал шутку

16. Клоун Пеннивайз из «Оно» никогда не моргает, и у него жуткое косоглазие. Это не компьютерная графика: у актера Билла Скарсгорда разновидность амблиопии, при которой один глаз при расслаблении уходит в сторону

17. В начальных кадрах «Иллюзии обмана» фокусник предлагает зрительнице выбрать случайную карту из колоды. Пролистывая колоду, он дважды слегка задерживается на семерке бубен. Сделано это для того, чтобы зрители перед экранами тоже ее выбрали

Что из вышеперечисленного показалось вам наиболее занимательным? Есть ли среди этих фильмов один из ваших любимых?