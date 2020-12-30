17 ляпов, которые проглядели режиссеры, а внимательные зрители обнаружили на раз-два

При просмотре фильма мы обычно полностью сосредоточены на сюжете и редко обращаем внимание на оплошности, которые по каким-то причинам все-таки попали в финальный монтаж. Но никакие, даже самые, казалось бы, незаметные ошибки, не скроются от глаз опытных зрителей.

Мы в AdMe.ru почитали пользовательские посты о киноляпах, которые они заметили в знаменитых картинах, и теперь делимся самыми крутыми из них с вами.

«На этом кадре в „Доводе“ можно заметить оператора в зеркале заднего вида»

«Примерно 50-я минута „Реинкарнации“, и все, на что я мог смотреть, — это сетка от парика у Тони Коллетт»

«В „Грязных танцах“, когда Джонни только делает шаг в сторону, ливень тут же сменяется ярким солнцем»

«В „Мстителях: Финал“ Халк передает Скотту Лэнгу два тако, но в следующем кадре Скотт держит только один»

«Похоже, это мобильный телефон в его кармане»

«В бэтмобиле можно заметить курсор на сенсорном экране»

«Брэд Питт в фильме „Человек, который изменил все“ сначала кладет трубку, а потом говорит, что перезвонит»

«В „Парке Юрского периода“ Джон Хаммонд протирает стакан белым полотенцем, но в следующем кадре цвет полотенца магическим образом становится розовым»

«В начальных кадрах „Сияния“, снятых с высоты, заметна тень от вертолета»

«В фильме „Санта-Клаус“ снег перед домом Чарли не снег вовсе... Это ткань!»

«Руки Лео расположены по-разному в одной и той же сцене»

«В „Астрале“ можно отчетливо увидеть дымогенератор, а если приглядеться, то еще и оператора, двигающегося в темноте»

«В фильме „Однажды... в Голливуде“ зеркало заднего вида в машине Клиффа Бута то появляется, то исчезает»

«Подпись Марка Уотни в „Марсианине“ меняется в сцене, когда он возвращается за своим шлемом»

«В „Капитане Марвеле“ форма корабля Йон-Рогга в разных кадрах разная»

«В „Шоу Трумана“ Мэрил в одном кадре пристегнута ремнем безопасности, но в следующем — уже нет. А затем показывают, как она все-таки пристегивается»

«Когда герои фильма „Голодные игры: И вспыхнет пламя“ едут в поезде, можно заметить, что позади Китнисс и Эффи деревья движутся справа налево, что невозможно, ведь герои сидят друг напротив друга»