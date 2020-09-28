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17 доказательств того, что в мире кино все только и делают, что списывают друг у друга

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На фоне бесконечных ремейков и спин-оффов становится ясно, что зачастую киноделы уже не знают, что еще нового можно снять. Даже если в голову пришла оригинальная идея, то воплотить ее, не используя уже имеющиеся шаблоны, — задача не из легких.

AdMe.ru решил разобраться, как, зачем и у кого сегодня списывают в мире кино. Оказалось, существует множество приемов, и далеко не всегда это можно назвать плагиатом.

Цитирование

Прием используется, чтобы сделать отсылку к другому произведению, копируя его часть. Это не плагиат, так как если убрать все визуальные цитаты из кино, то на его целостность это не повлияет. Например, творчество Квентина Тарантино вообще сплошь и рядом состоит из визуальных цитат на классику кинематографа, которую он так любит.

© Pulp Fiction / miramax, © Otto e mezzo / cineriz

А в картине «Выживший» Алехандро Иньярриту множество раз цитирует фильмы Андрея Тарковского, но, если бы он этого не делал, Ди Каприо все равно получил бы свой «Оскар». Вот сцена, в которой герой находится на фоне разрушенной готической розы.

© The Revenant / 20th century studios, © Nostalghia / Gaumont

А вот персонажи на фоне горящего дома. Может показаться, что совпадения случайны, но лента буквально пропитана ими, а сам Алехандро не раз говорил, что вдохновлялся советским режиссером. Также все эти сцены выстроены похожим образом: движение камеры, композиция, ракурс и так далее.

© The Revenant / 20th century studios, © Зеркало / Мосфильм

Оммаж

В кинематографе оммаж — это дань уважения автору, фильму или какой-либо эпохе в кино. Так, фильм «Артист» 2011 года, снятый в черно-белой гамме и редко использующий диалоги, — оммаж немому кино, как к тому, с чего все начиналось. В фильме присутствуют все фишки и антураж той эпохи, благодаря чему возникает ощущение, что мы смотрим прорывной, новаторский фильм тех годов.

© The Artist / Studio 37 Orange

Последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» — оммаж старому Голливуду, призванный увековечить память о нем. Хотя сюжет и основывается на страшной истории, Тарантино написал сценарий так, чтобы добро победило, а зло было наказано.

© Once Upon a Time in Hollywood / Sony Pictures

А создатели «Истории игрушек — 3», очевидно, поклонники творчества Хаяо Миядзаки и студии «Гибли». Иначе как объяснить, что один из героев — Тоторо из аниме «Мой сосед Тоторо»? Авторы не скрывают, что использовали персонажа Миядзаки, и напрямую обращаются к источнику.

© Toy Story 3 / Pixar, © My Neighbor Totoro / Studio Ghibli

Аллюзия

Аллюзия от цитаты и оммажа отличается вольностью интерпретации. Она лишь намекает, что создатель ленты вдохновлялся упомянутым фильмом. Например, в сериале «Очень странные дела» есть множество подобных отсылок на произведения Стивена Кинга и культовые хорроры.

© Stranger Things / Netflix, © Super 8 / Paramount

Уже упомянутым Тарковским вдохновляются и другие режиссеры. Ларс фон Триер в «Антихристе» использует аллюзии на фильм «Зеркало», но их трудно заметить: визуально сцены сильно различаются, а по смыслу являются зеркальным отражением друг друга. В кульминации «Антихриста» героиня растворяется в траве, что символизирует смерть. В «Зеркале» же, наоборот, героиня в траве говорит о будущем ребенке, то есть о новой жизни.

© Antichrist / Zentropa Entertainments, © Зеркало / Мосфильм

Заимствование

От других приемов заимствование отличается тем, что без него фильм или какая-то его часть попросту бы не получились. Однако не хочется называть плагиатом, например, использование концепции «собираем команду людей с какими-то выдающимися способностями и спасаем мир», которую изобрел Акира Куросава в фильме «Семь самураев». Это породило целый жанр и множество качественных картин.

© Avengers: Age of Ultron / Marvel, © Seven Samurai / Toho

К заимствованию можно отнести создание образа персонажа на основе уже использовавшегося ранее в других произведениях. Например, «роковая женщина» — загадочная красавица, которая легко манипулирует мужчинами с помощью флирта. Трудно сказать, кто первым придумал этот образ, но это произошло намного раньше, чем изобрели видеосъемку.

© Gilda / Sony Pictures, © Malena / Miramax, © Sin City: A Dame to Kill For / Miramax

А иногда этот прием и правда можно назвать плагиатом и объяснить только как попытку повторить успех. Например, в фильме «Защитники» авторы решили снять свою версию «Мстителей», заимствуя не только сюжет и некоторых персонажей, а даже постер.

© Avengers: Age of Ultron / Marvel, © Защитники / Renovatio Entertainment

А дизайнеры постера фильма «Шерлок в России» вряд ли хотели сделать оммаж «Гоголю».

© Гоголь. Начало / Среда, © Шерлок в России / Старт

Впрочем, на фоне множества других приемов плагиат теряется из виду, а обиды в основном возникают из-за следующего, описанного в нашей статье.

Пародия

Пародия намеренно использует популярные шаблоны или фильмы, чтобы посмеяться над ними. Например, сериал «Пацаны», который выставляет супергероев злодеями. Все их образы скопированы с известных персонажей: Супермена, Флэша, Аквамена и так далее.

© The Boys / Amazon, © Man of Steel / Warner Bros.

Бывает и менее очевидная пародия, например фильм «Хижина в лесу». На первый взгляд, это обычный ужастик с избитым сюжетом и стереотипными героями: ботаник, мачо, блондинка, тихоня и растаман попадают в какой-то заброшенный дом, и начинается кошмар. Но за развитием событий наблюдают люди, которые уж очень похожи на киноделов: они могут мешать героям или насылать на них зомби и монстров. Если немного поразмыслить, то становится ясно, что перед нами пародия на жанр ужасов в целом, а не попытка создать еще один такой фильм.

© The Cabin in the Woods / Lionsgate

Пасхалка

Это самый простой прием, который легко считывается, если быть внимательным и знать то, на что он ссылается. Может использоваться с теми же целями, что цитирование или оммаж, но представляет из себя лишь небольшую спрятанную деталь, а не копирование целой сцены. Например, в мультфильме «ВАЛЛ-И» в вещах главного персонажа можно заметить Рекса из «Истории игрушек».

© WALL-E / Pixar, © Toy Story / Pixar

«Джокер» 2019 года также дает пасхалку — на фильм «Бэтмен» 1989 года.

© Batman / Warner. Bros, © Joker / Warner Bros.

А вот эти существа, которые появляются в ленте «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», уж очень похожи на пришельца из фильма «Инопланетянин».

© Star Wars Episode I: The Phantom Menace /, © E.T. The Extra-Terrestria / Universal Pictures

Эти приемы бывает довольно трудно различить, а границы между ними размыты. Замечали ли вы что-то подобное в ваших любимых фильмах?

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