17 диалогов из культовых фильмов, после которых вы захотите все пересмотреть

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Хороший диалог — это изюминка любого фильма. Да, сюжетные твисты удивляют, музыка направляет эмоции, действия героев раскрывают смысл, но при этом запоминаются и украшают весь фильм именно диалоги.

AdMe.ru вспомнил примечательные разговоры из совершенно разножанровых, но культовых картин. Хочется быстрее пересмотреть все фильмы.

Матрица

— Ты веришь в судьбу, Нео?

— Нет.

— Почему?

— Неприятно думать, что тобой манипулируют.

Исчезнувшая

— Ты любил ее?

— Да, я любил, но потом мы только обижали и подавляли друг друга... и причиняли боль.

— Это и есть брак.

Побег из Шоушенка

— Эллис Бойд Рэддинг, вы отсидели 40 лет из вашего пожизненного заключения. Как считаете, вы перевоспитались? — Перевоспитался ли я? Знаете, я понятия не имею, что это значит — «перевоспитался». — Готовы ли вернуться в общество? — Я понимаю, понимаю, сынок. Но для меня это просто слово. Там, для политиков. Для того мира, из которого вы, такой молодой. Вам хочется иметь спокойную работу, хороший костюм. Вы действительно хотите знать, сожалею ли я о том, что сделал? — А сожалеете? — Не проходит и дня, чтобы я не сожалел об этом. Не потому, что я здесь, и не потому, что я должен. Я вспоминаю себя в прошлом, когда я был глупым мальчишкой, который совершил это ужасное преступление. Я хочу поговорить с ним, объяснить, что к чему, хочу вправить ему мозги, но не могу. Этого парня давно нет, остался только этот старик, и я должен с этим жить до смерти. Перевоспитался ли я? Да это просто дерьмовое слово.

Криминальное чтиво

— Ты тоже это ненавидишь?

— Ненавижу что?

— Неловкое молчание. Почему людям обязательно нужно сморозить какую-нибудь чушь, лишь бы не почувствовать себя не в своей тарелке?

— Не знаю. Хороший вопрос.

— Только тогда понимаешь, что нашла по-настоящему особенного человека, когда можешь просто заткнуться на минуту и с наслаждением разделить с ним тишину...

Назад в будущее

— Док, а как же все эти разговоры, что нельзя менять будущее? Про пространственно-временной континуум.

— Да я подумал, ну его к черту, этот континуум.

Одержимость

— Честно? Думаю, ни до кого не дошло, что я пытался сделать в Шеффере. Я там не дирижировал. Любой придурок может махать руками и держать темп. Я хотел, чтобы вы преодолели пределы ожидаемого. Я думаю, что это абсолютно необходимо. Иначе мы лишим мир нового Луи Армстронга, нового Чарли Паркера. Я же рассказывал тебе, как Чарли Паркер стал Чарли Паркером?

— Джо Джонс швырнул в него тарелкой.

— Точно. Паркер-юнец неплохо играет на саксе, вот он выходит с оркестром на сцену и все портит. Джонс чуть ли не обезглавил его за это. Под смех оркестра. Паркер всю ночь проплакал, но уже на утро что он делает? Репетирует. И репетирует, и репетирует. Думая только об одном: над ним больше не будут смеяться. Через год он возвращается в Рино, снова выходит на сцену и выдает самое охренительное соло, которое слышал мир. А представь, что Джонс сказал бы: «Да не парься, Чарли, э, нормально было, молодец!» Тогда Чарли подумал бы: «Насрать, я же неплохо сыграл». И все, конец, нет Птахи. Для меня это величайшая трагедия. Но миру сейчас нужно именно это. Неудивительно, что джаз умирает. Я вот думаю, и с каждым альбомом джаза из «Старбакса» убеждаюсь все больше, что нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем... «молодец».

— А где же грань? Может, вы перестараетесь, и тогда новый Чарли Паркер сломается и не станет Чарли Паркером?

— Нет, что ты, нет. Настоящий Чарли Паркер никогда не сломается.

Форрест Гамп

— Форрест, ты уже выбрал, кем станешь, когда вырастешь?

— Кем буду я?

— Да.

— А разве я не буду самим собой?

На игле

— Ты не становишься моложе, Марк. Мир меняется. Музыка меняется, даже наркотики меняются. Нельзя же сидеть целыми днями дома и мечтать о героине и Зигги Попе.

— Игги Поп.

— Без разницы. Все равно он уже умер.

— Игги Поп не умер, в прошлом году Томми ходил на его концерт.

— Ты должен найти для себя что-то новое.

Леон

— А жизнь — всегда такое дерьмо или только в детстве?

— Всегда.

Игры разума

— Скажи, велика ли Вселенная?

— Бесконечна...

— А откуда ты знаешь?

— Все данные на это указывают.

— Но это не доказано, ты сам этого не видел? С чего же ты уверен?

— Я не уверен, я верю.

— С любовью точно так же...

1+1. Неприкасаемые

— Вы любите живопись?

— Да, очень. Люблю Рафаэля.

— А мне больше нравятся другие черепашки-ниндзя.

Социальная сеть

— Нам лучше остаться друзьями.

— Мне не нужны друзья.

— Это элементарная вежливость, у меня нет желания быть твоим другом. Я уверена, что в будущем ты станешь очень успешным программистом, но тебе всегда будет казаться, что ты не нравишься девушкам потому, что ты компьютерный маньяк. Я должна тебя разочаровать, Марк, это совсем не так. Это потому, что ты полный придурок.

Бердмэн

— У меня есть шанс сделать что-то правильное. Я воспользуюсь им. Я должен.

— Забавно. Я тут сидела тебя ждала и вдруг забыла, почему мы расстались.

— Я как-то летел из Лос-Анджелеса. И Джордж Клуни сидел где-то в двух рядах от меня — костюм, запонки и этот подбородок. И мы попадаем в страшный, ужасный шторм. Наш самолет трясло, качало. И народ на борту рыдал, люди вслух молились, понимаешь? А я просто сидел. Они рыдают, а я сижу и думаю: «О Боже! Утром, когда Сэм получит газету, на обложке будет лицо Клуни, а не мое».

Отступники

— Вам дать мою визитку?

— Нет, не надо! Я ведь детектив, я вас сам найду!

— Ээ...

— Шучу, конечно, давайте.

Интерстеллар

— Раз я говорю, что любовь — это не выдумка человечества, это осязаемая величина, это сила, это должно что-то значить.

— Любовь имеет значение, да. Общественная польза: социальные связи, воспитание детей...

— Мы любим людей, которые умерли. Какая в этом общественная польза?

— Никакой...

— Может быть, любовь — это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Может быть, это свидетельство чего-то... артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь. И меня тянет через всю Вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет и который, возможно, уже мертв. <...> Может, нам стоит довериться ей [любви], хоть мы и не понимаем ее сути?

Шоу Трумана

— Я хочу быть великим путешественником, как Магеллан.

— Ты опоздал. Уже все открыто.

Бойцовский клуб

Если вы читаете это, значит это предупреждение именно для вас. Каждое слово, которое вы прочитаете, бессмысленно — вы просто тратите напрасно очередную частичку своей жизни. Неужели вам больше нечего делать? Неужели ваша жизнь настолько пустая и серая, что вы даже не можете найти, чем занять себя в свободное время? Неужели вы прочитали все, что хотели прочитать? Неужели вы подумали обо всем, о чем хотели подумать? Немедленно отправляйтесь на улицу. Найдите себе особу противоположного пола. Прекратите совершать дурацкие покупки и завязывайте с мастурбацией. Увольтесь с работы. Начните драку. Докажите, что вы живы. Если вы не начнете действовать, то так и проживете свою никчемную жизнь. Я вас предупредил... Тайлер.

Здесь нет вашего любимого фильма? Давайте продолжим в комментариях.