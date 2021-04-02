17 детей известных киногероев, которых втайне мечтали увидеть их поклонники. Оказалось, не зря
Часто авторы фильмов идут навстречу зрителям и показывают ожидаемый результат романтических отношений любимых героев — их детей. Если же этого не происходит, то поклонникам приходится фантазировать.
Коллектив AdMe.ru постарался уладить это досадное недоразумение и представить, что было бы, если бы герои популярных фильмов решили завести совместного ребенка. Мы немного побаловались с приложением FaceApp и в результате получили абсолютно новых персонажей любимых киновселенных.
Гарри Поттер и Джинни Уизли («Гарри Поттер и Дары смерти»)
Рон Уизли и Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер и Дары смерти»)
Кристиан Грей и Анастейша Стил («50 оттенков серого»)
Томас Андерсон (Нео) и Тринити («Матрица»)
Джек Воробей и Элизабет Суонн («Пираты Карибского моря»)
Винсент Вега и Мия Уоллес («Криминальное чтиво»)
Джордан Белфорт и Наоми Лапалья («Волк с Уолл-стрит»)
Бенджамин Баттон и Дейзи («Загадочная история Бенджамина Баттона»)
Ретт Батлер и Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)
Корбен Даллас и Лилу («Пятый элемент»)
Фицуильям Дарси и Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение»)
Грэм Симпкинс и Аманда Вудс («Отпуск по обмену»)
Огастус Уотерс и Хейзел Грейс Ланкастер («Виноваты звезды»)
Джон Сноу и Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)
Эдвард Каллен и Белла Свон («Сумерки»)
Пит Мелларк и Китнисс Эвердин («Голодные игры»)
Ньют Саламандер и Тина Голдштейн («Фантастические твари и где они обитают»)
Кто из этих детей кажется вам наиболее правдоподобным? А кто понравился вам больше всех?
Фото на превью Fifty Shades of Grey / Focus Features, FaceApp
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