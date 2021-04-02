17 детей известных киногероев, которых втайне мечтали увидеть их поклонники. Оказалось, не зря

Часто авторы фильмов идут навстречу зрителям и показывают ожидаемый результат романтических отношений любимых героев — их детей. Если же этого не происходит, то поклонникам приходится фантазировать.

Коллектив AdMe.ru постарался уладить это досадное недоразумение и представить, что было бы, если бы герои популярных фильмов решили завести совместного ребенка. Мы немного побаловались с приложением FaceApp и в результате получили абсолютно новых персонажей любимых киновселенных.

Гарри Поттер и Джинни Уизли («Гарри Поттер и Дары смерти»)

Рон Уизли и Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер и Дары смерти»)

Кристиан Грей и Анастейша Стил («50 оттенков серого»)

Томас Андерсон (Нео) и Тринити («Матрица»)

Джек Воробей и Элизабет Суонн («Пираты Карибского моря»)

Винсент Вега и Мия Уоллес («Криминальное чтиво»)

Джордан Белфорт и Наоми Лапалья («Волк с Уолл-стрит»)

Бенджамин Баттон и Дейзи («Загадочная история Бенджамина Баттона»)

Ретт Батлер и Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

Корбен Даллас и Лилу («Пятый элемент»)

Фицуильям Дарси и Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение»)

Грэм Симпкинс и Аманда Вудс («Отпуск по обмену»)

Огастус Уотерс и Хейзел Грейс Ланкастер («Виноваты звезды»)

Джон Сноу и Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)

Эдвард Каллен и Белла Свон («Сумерки»)

Пит Мелларк и Китнисс Эвердин («Голодные игры»)

Ньют Саламандер и Тина Голдштейн («Фантастические твари и где они обитают»)