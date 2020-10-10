17 деталей в культовых мультфильмах, в которых смысла больше, чем кажется на первый взгляд

Порой создатели мультфильмов прячут в деталях глубокие смыслы и намеки, а иногда развлекаются забавными отсылками и пасхалками. Но в обоих случаях цель аниматоров состоит в том, чтобы для зрителей просмотр мультфильма превращался в захватывающее приключение, где каждый раз можно найти что-то новое.

Мы в AdMe.ru пересмотрели любимые картины и заметили интересные нюансы, которые при первом просмотре ускользают от глаз.

Холодное сердце

Белая прядь в волосах Анны — это одна из деталей, подчеркивающих разлад между сестрами. Она появилась в тот момент, когда Эльза в детстве случайно ранила Анну, после чего девочки отдалились друг от друга. Но прядь исчезает в финале мультфильма, когда сестры преодолевают все трудности и снова сближаются.

«Холодное сердце — 2»

В начале мультфильма зритель видит теплые отношения между родителями и дочерьми, но есть детали, которые указывают на то, что это последний день, когда в семье царят мир и гармония. Перед тем как король Агнарр рассказывает дочерям историю про Зачарованный лес, Анна шепчет Эльзе, что потом они слепят снеговика. Эта фраза и те же ночные рубашки, которые мы видим на девочках в первом мультфильме, когда Эльза ранит Анну, говорят о том, что именно эта ночь закончится трагедией, которая перевернет все в королевской семье с ног на голову.

До несчастного случая Эльза вовсю использовала свой дар, чтобы развеселить сестру. Например, для игры со снежными фигурками Эльза создает очень интересных персонажей, среди которых можно заметить Дамбо, Бэймакса, Белоснежку и Прекрасного принца.

Красавица и Чудовище

Оказывается, у отца Белль были более радостные варианты маршрутов, кроме мрачного замка Чудовища. На указателе, на который смотрит Морис, угадываются слова Valencia и Anaheim. В Валенсии находится Калифорнийский институт искусств, где обучались многие аниматоры студии Disney, а Анахайм — город на юге Калифорнии, где расположен Диснейленд.

Горбун из Нотр-Дама

Аниматоры постарались передать помпезность и красоту собора Парижской Богоматери, уделив особое внимание гаргульям. Некоторых создатели сделали друзьями главного героя, а кого-то превратили в пасхалку. Так, в сцене, когда Квазимодо с Эсмеральдой пытаются убежать от злодея Фролло, вместо гаргульи можно увидеть кабана Пумбу из «Короля Льва».

Зверополис

В «Зверополисе» среди пиратских DVD-дисков можно разглядеть альтернативные версии мультфильмов «Город героев», «Рапунцель: Запутанная история», «Ральф», «Моана», а также еще не вышедшие на тот момент картины «Холодное сердце — 2» и «Великаны».

И сам продавец дисков — персонаж примечательный. Дюка Хорьковица озвучивает Алан Тьюдик — актер, чьим голосом говорит герцог Варавский в «Холодном сердце». При взгляде на оригинальные имена персонажей параллель, которую провели создатели мультфильма, становится очевидной: Duke Weaselton и The Duke of Weselton.

А капитан Буйволсон, похоже, является фанатом «Города героев», точнее в этой вселенной — Pig Hero 6 (в оригинале — Big Hero 6). В кабинете капитана висит календарь с изображением города Сан-Франсокио.

Планета сокровищ

В комнатах главных героев часто спрятаны намеки на характер персонажей, дальнейший сюжет или необычные секреты. Например, у Джима Хокинса на полке, кроме корабля и робота (которые потом встречаются в сюжете), притаился Стич из мультфильма «Лило и Стич», вышедшего несколькими месяцами ранее.

Русалочка

Отсылки к персонажам ранних работ Disney — это классический прием студии, переходящий из мультфильма в мультфильм. Однако создатели «Русалочки» пошли еще дальше. Ведь послушать, как поет Ариэль и ее сестры, вместе с русалками пришли не только Гуфи, Дональд, Микки Маус, но даже лягушонок Кермит — один из ведущих персонажей «Маппет-шоу».

Рапунцель: Запутанная история

Дань уважения предыдущим работам отдали и аниматоры мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Долгое время находясь в заточении, девушка успела разрисовать всю башню. Но особенно интересны ее рисунки на столбах лестницы, ведь это отсылки к прошлым диснеевским принцессам: яблоко — Белоснежка, туфелька — Золушка, роза — Белль, ракушка — Ариэль.

Лило и Стич

Крису Сандерсу доверили должность режиссера мультфильма «Лило и Стич», после того как он проявил свои способности при написании сценария к «Мулан». Видимо, по этой причине в картине дважды появляются отсылки к «Мулан»: постер в комнате Нани и название ресторана — Mulan wok.

Моана

Дуэйн Джонсон, озвучивший Мауи, не только актер, но и знаменитый рестлер, известный под псевдонимом Скала (The Rock). Этот факт создатели мультфильма обыграли при помощи забавного петуха Хей-Хея, который в одной сцене съедает камень (тоже «rock» по-английски). А позднее кусает и самого Мауи.

Решая спасти свой остров, Моана берет в дорогу самое нужное: посуду, еду и... части от снеговика Олафа. Видимо, дочь вождя решила быть готовой ко всему: вдруг придется слепить снеговика?

В качестве режиссеров «Моаны» выступил звездный дуэт Рона Клементса и Джона Маскера, которые до этого подарили миру «Русалочку» и «Аладдина». Неудивительно, что в «Моане» встречаются отсылки к обоим этим мультфильмам. Во время песни «Спасибо», которую исполняет Мауи, в веренице проплывающих рыб видно Флаундера, друга Ариэль, а в сокровищнице краба Таматоа в горе золотых вещиц лежит лампа Аладдина.

Ральф против интернета

Когда Ральф с Ванилопой попадают в интернет, их всюду преследует навязчивая реклама. На одном таком плакате с надписью «Нахальные домохозяйки» внимательные зрители разглядели Кэсс Хамаду — тетю Хиро из «Города героев».