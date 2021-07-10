17 деталей на киноафишах, которые легко не заметить, но сложно выкинуть из головы

Перед тем как решить, на какой фильм пойти в кино, мы в первую очередь смотрим на киноафишу, а затем уже ищем трейлер, информацию о сюжете. Но даже после премьеры мы можем долго не обращать внимания на то, что на постерах, оказывается, есть любопытные намеки или отсылки, которые нам оставили авторы картин.

Мы в AdMe.ru пристально рассмотрели 17 афиш популярных фильмов и нашли много неожиданных деталей, глядя на которые хочется воскликнуть: «Как же мы раньше этого не замечали!»

Лука

На афише к мультфильму «Лука», в котором рассказывается о приключениях мальчика по имени Лука и его друзей в итальянском приморском городке, так же, как и в самой картине, авторы оставили отсылки к истории итальянского кинематографа. Справа от героев находится бар Pittaluga, названный в честь известного продюсера: Стефано Питталуга сыграл важную роль в развитии итальянской киноиндустрии в начале прошлого века. А слева наверху заметен плакат с надписью «Portorosso cup»: так называется ежегодная гонка в городе Порто-Россо, в которой должны участвовать герои.

Капитан Марвел

По сюжету фантастического фильма «Капитан Марвел» пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс после встречи с инопланетянами становится обладательницей суперсилы. Одним из персонажей картины стало существо из дальней галактики по кличе Гуся, которое внешне очень напоминает обычную земную кошку. Если вглядеться в левый нижний угол афиши, можно рассмотреть силуэт Гуси. Кстати, свое имя она получила в честь лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу — персонажа блокбастера о военных пилотах 80-х годов «Лучший стрелок».

Круэлла

На постере к фильму «Круэлла» авторы спрятали подсказку: мы можем видеть ворота, на которых красуется надпись Hell Hall — «Адская усадьба». Но на протяжении всего фильма на воротах значится совсем другое: это место называется Hellman Hall, в честь баронессы фон Хеллман. Круэлла Де Виль, чья фамилия дословно переводится как «дьявол», срывает часть таблички, тем самым меняя старое название на новое.

Храбрая сердцем

В мультфильме «Храбрая сердцем» речь идет о приключениях рыжеволосой принцессы Мериды, которая отказывается следовать древним традициям королевства и по ошибке превращает свою мать в медведицу. Именно силуэт медведицы мы можем заметить на постере к картине между буквами V и E. А если приблизить изображение, то будут видны светящиеся глаза животного.

Черная вдова

Приквел «Черная вдова» о супергероине Наташе Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон поведает нам историю возвращения русской шпионки к своим корням. На оригинальной афише к фильму есть текст, который не сразу заметен и может быть понятен только русскоязычным зрителям: тут и там мелькают фразы «Прикрытие сорвано», «Обнаружены неизвестные» и так далее. Поэтому пользователи социальных сетей даже делятся переводом для поклонников фильмов о супергероях.

8 подруг Оушена

Создатели криминальной комедии «8 подруг Оушена» случайно или намеренно поместили спойлер на постере: восьмой подругой оказалась героиня Энн Хэтэуэй по имени Дафна. Хотя по сюжету она жертва ограбления и только в конце фильма присоединяется к отважной банде.

Монстро

На афише к фильму ужасов «Монстро» 2008 года авторы спрятали загадку: если продублировать и отразить по горизонтали кусочек постера, где изображен разрушающийся Нью-Йорк, то в дыму мы увидим очертания монстра, который-то и нападет на город.

История игрушек — 4

Студия Pixar любит размещать в своих работах так называемые пасхалки — отсылки к предыдущим мультфильмам или интересным фактам, связанным с созданием картин. Как оказалось, на постере к «Истории игрушек — 4» тоже есть такая отсылка. Слева на стене висит картина, а на картине изображены 4 собаки и мужчина, играющие в карты. Это персонажи мультфильма «Вверх» 2009 года: мужчина — злодей Чарльз Ф. Манц, рядом с ним сидят собаки Альфа, Бета и Гамма, а крайний пес справа — Даг.

Зверополис

На афише к мультфильму «Зверополис» разместились почти все герои. Если хорошенько приглядеться, можно заметить, как там разворачивается целая сценка: мышка-полицейский остановила мышку-водителя и, видимо, хочет оштрафовать нарушителя.

Чужой

Научно-фантастический фильм ужасов «Чужой» признается одной из лучших картин прошлого века. Но аудитория на премьере этого, конечно, не знала и могла лишь предугадывать, что ждет ее на экране. Авторы постера решили поддразнить зрителя, изобразив яйцо так, словно оно находится на экране кинотеатра. И нам нетрудно представить, что сетка внизу символизирует зрительские кресла.

ВАЛЛ-И

Робот ВАЛЛ-И из одноименного мультика много лет пытается очистить планету Земля от мусора, который оставили люди, отправившиеся бороздить Вселенную в поисках более подходящей планеты для жилья. Он смотрит старое кино и любуется ночным небом, не догадываясь, что вскоре отправится в космос. На постере к мультфильму мы видим, что в глазах робота отражаются огоньки. Это и есть звезды, к которым он полетит.

Прибытие

В фильме «Прибытие» с актрисой Эми Адамс в главной роли повествуется о внезапном появлении неопознанных летающих объектов в разных точках планеты. Эти НЛО показаны на 12 афишах. Об этом трудно догадаться, если перед глазами нет одновременно всех 12 плакатов, но если быстро пролистать все эти постеры, то можно увидеть своеобразный мультик или гифку, где этот объект крутится.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

На постере супергеройского боевика Кристофера Нолана о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года, если присмотреться, можно разглядеть размытую букву S, а это логотип Супермена. Именно Супермен стал главным героем «Человека из стали» 2013 года — одного из следующих фильмов, над которым работал Нолан, на этот раз в качестве продюсера.

Гремлины

В фантастическом фильме «Гремлины», который спродюсировал Стивен Спилберг, рассказывается о таинственных зверьках с большими ушами, которые превращаются в злобных монстров, если покормить их после полуночи. На постере мы видим отсылку к другому популярному фильму Спилберга. Если присмотреться к пуговице на джинсах, то можно увидеть инопланетянина в корзине велосипеда. Это герой картины «Инопланетянин» 1982 года.

Покемон. Детектив Пикачу

Авторы киноадаптации аниме о волшебных существах «Покемон. Детектив Пикачу» спрятали на постере несколько покемонов. По сюжету фильма юноша по имени Тим расследует дело об исчезновении своего отца, а помогает ему в этом знаменитый желтый покемон Пикачу.

Пассажиры

На постере к фильму «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом в главных ролях мы видим 6 точек и 3 тире в ряд — это международный сигнал бедствия SOS. Получается, что создатели раскрыли детали сюжета, ведь этот сигнал понадобится пассажирам космолета, когда их корабль попадет в беду ближе к концу фильма.

Тачки-2

В мультфильме «Тачки-2» действие происходит на Земле, но вместо людей планету населяют автомобили. Взглянув на афишу к картине, мы можем заметить, что некоторые части континента и острова изображены в виде машин. К примеру, один остров — точь-в-точь главный герой Молния Маккуин, а полуостров повторяет силуэт грузовика Мэтра.