17 бывших ботаников, которых вы не заметили бы в школе. А зря

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Наверное, если бы этим знаменитостям в детстве показали их фотографии в будущем, они и сами удивились бы. AdMe.ru публикует список тех, чье преображение сильно напоминает сказку про гадкого утенка. Вот это да!

Джейк Джилленхол

Из малыша с наивным взглядом Джейк Джилленхол превратился не только в талантливого актера, но и в профессионального разбивателя девичьих сердец. Джейк занимает верхние строки в многочисленных списках самых желанных холостяков и самых горячих мужчин планеты. Он крутил романы с половиной Голливуда, но пока никому так и не удалось покорить его сердце навсегда.

Ричард Мэдден

Ричард начал сниматься в кино в 11 лет, еще не избавившись от пухлых детских щек. Пиком его длинной актерской карьеры стала роль Робба Старка в сериале «Игра престолов».

Аарон Тейлор-Джонсон

Невозможно поверить, но лохматый и неуклюжий Дэйв Лизевски из фильма «Пипец» и прекрасный Вронский из «Анны Карениной» — это один и тот же человек.

Зак Эфрон

Заку всего 29, а за его плечами уже 15-летняя карьера в кино. И от фильма к фильму он все прекраснее.

Мэттью Льюис

Мэттью рос буквально на наших глазах, ведь он играл Невилла Долгопупса в «Гарри Поттере». А потом пухлый мальчик с неровными зубами вдруг превратился в красавчика из рекламы Hugo Boss. Без волшебной палочки точно не обошлось.

Крис Эванс

Кто бы мог подумать, что этот вполне обычный подросток — будущий Капитан Америка из «Мстителей»? Крис с детства мечтал о кино, и он из тех, чья мечта сбылась на 100 %.

Себастиан Стэн

Румынский подросток-эмигрант начинал со скромных ролей в сериалах, а сейчас Себастиан — неотъемлемая часть вселенной Marvel. Он сыграл Баки Барнса в «Мстителях».

Дэниэл Шарман

Дэниэл был малоприметным подростком и снимался в эпизодических ролях в сериалах. Зато теперь ему по плечу любые роли, даже бога Ареса в фильме «Война богов: Бессмертные».

Джош Пек

Джош Пек стал известен благодаря ролям толстых подростков в комедийных сериалах типа «Дрейк и Джош». Но однажды он нанял личного тренера, сел на диету и превратился в стройного красавца. Последние его киноработы — фильмы «Безумие» и «Неуловимые».

Николас Холт

В детстве Николас сыграл с Хью Грантом в фильме «Мой мальчик», а сейчас, кажется, готов составить Хью конкуренцию. Последние киноработы Николаса — фильмы «Тепло наших тел» и «Люди Икс».

Райан Сикрест

Райан Сикрест — постоянный ведущий телевизионного шоу American Idol. В 2009 году он стал самым высокооплачиваемым ведущим реалити-шоу в истории, подписав контракт на $ 45 млн.

Лиам Пейн

В 12 лет он записался в баскетбольную команду и страдал от издевок товарищей. А сегодня Лиам — один из пяти участников знаменитой британско-ирландской группы One Direction.

Генри Кавилл

Оказывается, в школе будущего Супермена называли «Толстый Кавилл». Ну и где Генри и где те, кто его дразнил?

Джуд Лоу

Глядя на фотографию Джуда в детстве, сложно предположить, что из этого мальчика вырастет главный разбиватель сердец в Голливуде!

Джо Манганьелло

Бывший нескладный очкарик, Джо Манганьелло сегодня — один из самых красивых актеров Голливуда. Он снимался в сериале «Настоящая кровь», «Супер Майке» и «Лиге справедливости». А еще он муж красавицы Софии Вергары.

Джастин Тимберлейк

С тех пор как Джастин остриг странноватые пергидрольные кудри, его карьера пошла в гору, и теперь он один из самых успешных музыкантов. А также актер, танцовщик, композитор и счастливый муж и отец.

Крейг Дэвид