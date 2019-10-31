17 братьев и сестер звезд, которых так и хочется сравнить со знаменитыми родственниками

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Путь к популярности для многих звезд был непростым. Многочасовые съемки или изматывающие тренировки, неудачи и отказы, попытки вновь и вновь добиться успеха — наградой за это становится любовь поклонников. Но некоторые получают внимание всего мира без лишних усилий. Это родственники знаменитостей. Одним нравится быть на виду, другие же такой славе не рады.

Мы в AdMe.ru нашли братьев и сестер звезд. И некоторые сумели нас действительно впечатлить, как, например, сестра Джорджа Клуни.

Меган Маркл и Томас Маркл — младший

Томас Маркл — младший — брат герцогини Сассекской по отцу. Он живет в Америке, работает слесарем и не раз имел проблемы с законом. С сестрой не общается уже несколько лет, хотя в преддверии ее свадьбы с принцем Гарри стал героем нескольких скандалов: писал жениху открытые письма и требовал отменить брак.

Лиам, Крис и Люк Хемсворт

3 красавчика из одной семьи — братья Хемсворт. Старший, Люк, прославился благодаря сериалу «Мир Дикого Запада». Младший, Лиам, обрел известность, сыграв в «Голодных играх». Ну а средний, Крис, — звезда киновселенной Marvel. Иногда братья появляются на экране вместе, а еще то и дело попадают в рейтинги самых привлекательных мужчин в мире.

Джонатан, Джастин и Стефан Тимберлейк

Младшие братья Джастина Тимберлейка воспитаны в строгих правилах. Их дед — священник, а отец — дирижер церковного хора. Но концерты звездного родственника Стефан и Джонатан по возможности посещают.

Иван и Алед Реон

Iwan and your brother, Aled Rheon [111] pic.twitter.com/OLHZyBiwWx — iwan rheon (@bestofiwan) June 21, 2016

На экране Иван Реон — просто образцовый злодей. В жизни маньяк из «Игры престолов» — вполне милый парень, увлекающийся музыкой. Этот интерес ему, похоже, привил старший брат Алед. Он поет, снимает клипы и выступает в клубах.

Лахлен и Марго Робби

Марго Робби родилась в большой семье. Ее братья и сестра живут в Австралии и не упускают случая встретиться с актрисой, когда та бывает на родине. Тем более что есть общие интересы: старший брат Марго, Лахлен, тоже связан с кино. Он занимается постановкой трюков, принимал участие в съемках фильмов «Аквамен» и «Чужой: Завет».

Джой и Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой мечтал быть священником, попал в армию, а в итоге стал актером. У его сестры Джой путь в профессию был не таким извилистым: она пошла по стопам брата. Сейчас Джой Макэвой занимается музыкой и снимается в кино. На ее счету более 20 ролей. В фильме «Грязь» Джеймс и Джой играли вместе.

Мэйси и Тед Уильямс

Еще одна звезда «Игры престолов», Мэйси Уильямс, о близких не забывает. Например, однажды в качестве подарка устроила брату экстремальную экскурсию. И пусть эта семья не отличается классической красотой, устоять перед обаянием Уильямсов сложно.

Джордж Клуни и Аделиа Зейдлер

Старшая сестра голливудского красавчика Джорджа Клуни далека от мира гламура. Аделиа, больше известная как Ада, в юности играла с братом в школьных театральных постановках. Потом Джордж уехал покорять мир большого кинематографа, а она осталась в маленьком городке. Вышла замуж, родила 2 детей и полностью довольна скромной жизнью жены и мамы. Со знаменитым братом с удовольствием общается, изредка ездит к нему в гости и переписывается по электронной почте.

Ясмин и Рами Малек

Обладатель «Оскара» за главную роль в «Богемской рапсодии» Рами Малек своей экзотической внешностью обязан греческим и египетским предкам. Сестра Рами, Ясмин, тоже могла бы сниматься в кино, но стала врачом скорой помощи. Знаменитый брат утверждает, что гордится ее работой больше, чем своей.

Дэвид и Джоанн Бекхэм

У футболиста и иконы стиля Дэвида Бекхэма 2 сестры, но чаще его можно увидеть с младшей — Джоанн. Раньше она работала парикмахером, а сейчас воспитывает маленькую дочку.

Скотт и Франческа Иствуд

Иствуды — целая династия красавцев. У ее основателя, актера Клинта Иствуда, 7 детей. Из них наибольшей популярности достиг, пожалуй, Скотт Иствуд, сыгравший в «Отряде самоубийц». Кроме того, он сотрудничает с известными брендами как модель. У его сестры Франчески такой славы пока нет, хотя в кино она тоже снимается.

Гвинет и Джейк Пэлтроу

Брат и сестра Пэлтроу работают в сфере кино. Правда, Гвинет мы привыкли видеть на экране, а Джейк остается за кадром. Он пишет сценарии и режиссирует телесериалы.

Юэль и Мелинда Киннаман

Юэль Киннаман мог бы сыграть главную роль в фильме «Тор», но не попал на пробы из-за плотного графика. Зато отметился в нашумевших картинах «Девушка с татуировкой дракона» и «Клуб самоубийц». Сестра Юэля Мелинда — тоже актриса, но громких проектов у нее пока нет.

Данни и Кайли Миноуг

Кайли Миноуг знают далеко за пределами Австралии, а ее сестра популярна в основном на родине. Данни Миноуг тоже пела, но всемирной популярности не обрела. Зато нашла себя в качестве актрисы, телеведущей и модельера.

Шакира и Валери Домингес

Шакира была 9-м ребенком у своего отца. Но помимо единокровных братьев и сестер у нее есть еще кузены и кузины.

Валери Домингес, двоюродная сестра колумбийской певицы, стала победительницей конкурса «Мисс Колумбия» и представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Лиз и Миа Тайлер

Сходство сестер сыграло важную роль в жизни Лив. Она носила другую фамилию и считала отцом другого человека, хотя на самом деле будущая актриса родилась от случайного романа, который возник у ее матери с лидером группы Aerosmith. Подозрения у девочки появились, когда на концерте она увидела Мию. По словам Лив, она словно встретила двойника. Вскоре правда открылась, и удивительное сходство получило логичное объяснение.

Бонус: Эммануэль и Лорен Макрон

Политики тоже ценят семейные узы. Например, президент Франции время от времени появляется на публике со своим братом. Лорену в этом году исполняется 40, он на 2 года моложе Эммануэля Макрона.