17 актрис, которых помнят по ролям скромниц, а в жизни они те еще роковые красотки

Неприметные героини фильмов и сериалов — тихие, часто наивные девушки, которых мы вряд ли запомнили бы, если увидели в реальной жизни. Но стоит актрисам, воплотившим эти кинообразы, появиться на красной дорожке или на публичном мероприятии, как мы не в силах будем удержаться от вопроса: «А это точно они?»