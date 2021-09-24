17 актрис, которых помнят по ролям скромниц, а в жизни они те еще роковые красотки
Неприметные героини фильмов и сериалов — тихие, часто наивные девушки, которых мы вряд ли запомнили бы, если увидели в реальной жизни. Но стоит актрисам, воплотившим эти кинообразы, появиться на красной дорожке или на публичном мероприятии, как мы не в силах будем удержаться от вопроса: «А это точно они?»
Мы в AdMe.ru решили показать, как на самом деле выглядят актрисы, которые сыграли экранных скромниц.
Джинни Уизли («Гарри Поттер и Орден Феникса») — Бонни Райт
Анжела («Сумерки») — Кристиан Серратос
Одиннадцать («Очень странные дела») — Милли Бобби Браун
Джули («Леди Бёрд») — Бини Фелдштейн
Эми Марч («Маленькие женщины») — Флоренс Пью
Лили («Половое воспитание») — Таня Рейнольдс
Беверли («Оно») — София Лиллис
Андреа Цукерман («Беверли-Хиллз, 90210») — Габриель Картерис
Мисс Шэрон Норбери («Дрянные девчонки») — Тина Фей
Элла Лопес («Люцифер») — Айми Гарсиа
Глория («Дикий ангел») — Габриэла Сари
Мишель Флаэрти («Американский пирог») — Элисон Ханниган
Лейни Боггс («Это все она») — Рэйчел Ли Кук
Катарина («Во имя любви») — Каролина Дикманн
Марта («Достать ножи») — Ана де Армас
Эллисон («Клуб „Завтрак“») — Элли Шиди
Латиффа («Клон») — Летисия Сабателла
А вы знаете киношных тихонь, которые в жизни выглядят совсем иначе?
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