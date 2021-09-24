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17 актрис, которых помнят по ролям скромниц, а в жизни они те еще роковые красотки

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Неприметные героини фильмов и сериалов — тихие, часто наивные девушки, которых мы вряд ли запомнили бы, если увидели в реальной жизни. Но стоит актрисам, воплотившим эти кинообразы, появиться на красной дорожке или на публичном мероприятии, как мы не в силах будем удержаться от вопроса: «А это точно они?»

Мы в AdMe.ru решили показать, как на самом деле выглядят актрисы, которые сыграли экранных скромниц.

Джинни Уизли («Гарри Поттер и Орден Феникса») — Бонни Райт

Анжела («Сумерки») — Кристиан Серратос

Одиннадцать («Очень странные дела») — Милли Бобби Браун

Джули («Леди Бёрд») — Бини Фелдштейн

Эми Марч («Маленькие женщины») — Флоренс Пью

Лили («Половое воспитание») — Таня Рейнольдс

Беверли («Оно») — София Лиллис

Андреа Цукерман («Беверли-Хиллз, 90210») — Габриель Картерис

Мисс Шэрон Норбери («Дрянные девчонки») — Тина Фей

Элла Лопес («Люцифер») — Айми Гарсиа

Глория («Дикий ангел») — Габриэла Сари

Мишель Флаэрти («Американский пирог») — Элисон Ханниган

Лейни Боггс («Это все она») — Рэйчел Ли Кук

Катарина («Во имя любви») — Каролина Дикманн

Марта («Достать ножи») — Ана де Армас

Эллисон («Клуб „Завтрак“») — Элли Шиди

Латиффа («Клон») — Летисия Сабателла

А вы знаете киношных тихонь, которые в жизни выглядят совсем иначе?

Фото на превью O Clone / TV Globo, leticia_sabatella / Instagram, Sex Education / Netflix, TOLGA AKMEN / AFP / East News
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