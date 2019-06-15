Как сложились судьбы актеров, которые снимались в самых хитовых сериалах нулевых
Сегодня мы с упоением смотрим «Игру престолов», а еще в нашем распоряжении целая плеяда сериалов от Netflix. Но когда-то о таком разнообразии можно было только мечтать, и наше сериальное «образование» в основном ограничивалось работами отечественных кинодельцов. С тех пор многие из тех героев приобрели статус народных, а пересмотр эпизодов с их участием нет-нет да и вызовет ностальгическую слезу.
Мы в AdMe.ru узнали, как сейчас выглядят и чем живут звезды российских сериалов, появления которых на экране мы когда-то ждали с замиранием сердца.
1. Филипп Бледный
Веник из «Папиных дочек» заметно повзрослел и возмужал. Сегодня на счету актера несколько главных ролей, в том числе в популярном сериале «Отель „Элеон“». Как изменились остальные герои сериала, смотрите здесь.
2. Олеся Железняк
Олеся, которая сыграла Веру, закадычную подругу Виктории Прутковской, в сериале «Моя прекрасная няня», сегодня продолжает блистать на экранах. А не так давно Железняк попробовала себя в роли актрисы дубляжа, озвучив роль Печали в мультфильме «Головоломка».
3. Сергей Маховиков
Сергей, который запомнился зрителям по роли Федора в сериале «Громовы», сегодня настоящий человек-оркестр. Маховиков снимается в кино, играет в театре, а также пишет тексты для документальных фильмов.
4. Глафира Тарханова
Глафира, сыгравшая Настю Громову, в прошлом году победила на фестивале искусств «Амурская осень в провинции Ляонин». Актриса удостоилась номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Чудная баба».
5. Игорь Ботвин
Игорь, известный по роли организатора частного детективного агентства в сериале «Агентство НЛС», в этом году вернулся к старому амплуа. Актер появился в фильме «Кое-что задаром» по мотивам произведения Роберта Шекли в роли детектива Макса Фламберка.
6. Лариса Шахворостова
Лариса, исполнительница роли Марии Громовой, продолжает активно сниматься в кино. Недавно она сыграла роль ворожеи в фильме «Годунов».
7. Анна Михайловская
Мы помним Анну по ролям в популярных телесериалах «Барвиха» и «Маргоша». Сегодня актриса также появляется в ярких образах на экране и активно ведет инстаграм.
8. Марина Орлова
Марина, сыгравшая в «Барвихе» роль Татьяны, сейчас также не оставляет кинокарьеру, не замыкаясь в рамках русского телевидения. Несколько лет назад актриса снялась в итальянском короткометражном фильме «Здравствуйте! Я продюсер Вуди Аллена».
9. Наталья Бардо
Наталья, исполнившая роль Кристины во второй части «Барвихи», в последнее время расширяет профессиональные горизонты. Несколько лет назад Бардо выступила в роли ведущей развлекательного шоу «Мистер и миссис СМИ» на первом канале, а также приняла участие в презентации фешен-календаря благотворительного фонда «Русский силуэт» в качестве модели.
10. Андрей Дементьев
Андрей, сыгравший в «Барвихе» Евгения, несколько лет назад появился в российско-американском фантастическом боевике «Хардкор». Также в числе последних работ актера главная роль в драме «Сомнамбула», посвященной детям-сиротам из Воронежской области.
11. Родион Галюченко
Родион, исполнивший в сериале «Барвиха» роль Башни, и впредь покоряет горизонты кинематографа. Не так давно Галюченко сыграл в многосерийном фильме «Екатерина. Взлет» о великой российской императрице.
12. Рустам Хазиев
Рустама зрители запомнили как Фендера, или Илью Федорюка. Последняя роль Хазиева датируется 2015 годом: тогда он сыграл в эпизоде фильма «Пасечник-2».
13. Елена Морозова
Исполнительница роли Любови Альфредовны сейчас активно развивает театральную карьеру. Морозова играет на сцене «Электротеатра Станиславский», а спектакль «Прикасаемые» с ее участием был номинирован в 2016 году на премию «Маска».
14. Артем Семакин
Артем, сыгравший Николая, лучшего друга Кати Пушкаревой в телесериале «Не родись красивой», сегодня продолжает карьеру в кино. Семакин появился в недавнем проекте «Звоните ДиКаприо!», а сейчас готовится к выпуску фильм с его участием «Перевал Дятлова».
15. Наталья Рыжих
Наталья, исполнившая роль секретарши Светланы в сериале «Не родись красивой», плотно занимается театром, играя в «Сатириконе». Но и кино не заброшено: в настоящий момент в производстве находится триллер «Бег», где появится Рыжих.
16. Виталий Егоров
© Не родись красивой / СТС © После тебя / Кинокомпания Сергея Безрукова при поддержке Министерства культуры
Виталий, сыгравший колоритного дизайнера Милко, успешно продолжает кинокарьеру. Егоров сыграл в популярных сериалах «Кухня» и «Беглые родственники».
17. Наталья Рычкова
Наталья, сыгравшая в сериале «Не родись красивой» Юлианну, снимается в кино по сей день. Свежая работа актрисы — роль в фильме «Лес», получившем независимую премию «Парабола».
А кого из прежних звезд отечественных сериалов помните вы?