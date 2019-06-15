Как сложились судьбы актеров, которые снимались в самых хитовых сериалах нулевых

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Сегодня мы с упоением смотрим «Игру престолов», а еще в нашем распоряжении целая плеяда сериалов от Netflix. Но когда-то о таком разнообразии можно было только мечтать, и наше сериальное «образование» в основном ограничивалось работами отечественных кинодельцов. С тех пор многие из тех героев приобрели статус народных, а пересмотр эпизодов с их участием нет-нет да и вызовет ностальгическую слезу.

Мы в AdMe.ru узнали, как сейчас выглядят и чем живут звезды российских сериалов, появления которых на экране мы когда-то ждали с замиранием сердца.

1. Филипп Бледный

Веник из «Папиных дочек» заметно повзрослел и возмужал. Сегодня на счету актера несколько главных ролей, в том числе в популярном сериале «Отель „Элеон“». Как изменились остальные герои сериала, смотрите здесь.

2. Олеся Железняк

Олеся, которая сыграла Веру, закадычную подругу Виктории Прутковской, в сериале «Моя прекрасная няня», сегодня продолжает блистать на экранах. А не так давно Железняк попробовала себя в роли актрисы дубляжа, озвучив роль Печали в мультфильме «Головоломка».

3. Сергей Маховиков

Сергей, который запомнился зрителям по роли Федора в сериале «Громовы», сегодня настоящий человек-оркестр. Маховиков снимается в кино, играет в театре, а также пишет тексты для документальных фильмов.

4. Глафира Тарханова

Глафира, сыгравшая Настю Громову, в прошлом году победила на фестивале искусств «Амурская осень в провинции Ляонин». Актриса удостоилась номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Чудная баба».

5. Игорь Ботвин

Игорь, известный по роли организатора частного детективного агентства в сериале «Агентство НЛС», в этом году вернулся к старому амплуа. Актер появился в фильме «Кое-что задаром» по мотивам произведения Роберта Шекли в роли детектива Макса Фламберка.

6. Лариса Шахворостова

Лариса, исполнительница роли Марии Громовой, продолжает активно сниматься в кино. Недавно она сыграла роль ворожеи в фильме «Годунов».

7. Анна Михайловская

Мы помним Анну по ролям в популярных телесериалах «Барвиха» и «Маргоша». Сегодня актриса также появляется в ярких образах на экране и активно ведет инстаграм.

8. Марина Орлова

Марина, сыгравшая в «Барвихе» роль Татьяны, сейчас также не оставляет кинокарьеру, не замыкаясь в рамках русского телевидения. Несколько лет назад актриса снялась в итальянском короткометражном фильме «Здравствуйте! Я продюсер Вуди Аллена».

9. Наталья Бардо

Наталья, исполнившая роль Кристины во второй части «Барвихи», в последнее время расширяет профессиональные горизонты. Несколько лет назад Бардо выступила в роли ведущей развлекательного шоу «Мистер и миссис СМИ» на первом канале, а также приняла участие в презентации фешен-календаря благотворительного фонда «Русский силуэт» в качестве модели.

10. Андрей Дементьев

Андрей, сыгравший в «Барвихе» Евгения, несколько лет назад появился в российско-американском фантастическом боевике «Хардкор». Также в числе последних работ актера главная роль в драме «Сомнамбула», посвященной детям-сиротам из Воронежской области.

11. Родион Галюченко

Родион, исполнивший в сериале «Барвиха» роль Башни, и впредь покоряет горизонты кинематографа. Не так давно Галюченко сыграл в многосерийном фильме «Екатерина. Взлет» о великой российской императрице.

12. Рустам Хазиев

Рустама зрители запомнили как Фендера, или Илью Федорюка. Последняя роль Хазиева датируется 2015 годом: тогда он сыграл в эпизоде фильма «Пасечник-2».

13. Елена Морозова

Исполнительница роли Любови Альфредовны сейчас активно развивает театральную карьеру. Морозова играет на сцене «Электротеатра Станиславский», а спектакль «Прикасаемые» с ее участием был номинирован в 2016 году на премию «Маска».

14. Артем Семакин

Артем, сыгравший Николая, лучшего друга Кати Пушкаревой в телесериале «Не родись красивой», сегодня продолжает карьеру в кино. Семакин появился в недавнем проекте «Звоните ДиКаприо!», а сейчас готовится к выпуску фильм с его участием «Перевал Дятлова».

15. Наталья Рыжих

Наталья, исполнившая роль секретарши Светланы в сериале «Не родись красивой», плотно занимается театром, играя в «Сатириконе». Но и кино не заброшено: в настоящий момент в производстве находится триллер «Бег», где появится Рыжих.

16. Виталий Егоров

Виталий, сыгравший колоритного дизайнера Милко, успешно продолжает кинокарьеру. Егоров сыграл в популярных сериалах «Кухня» и «Беглые родственники».

17. Наталья Рычкова

Наталья, сыгравшая в сериале «Не родись красивой» Юлианну, снимается в кино по сей день. Свежая работа актрисы — роль в фильме «Лес», получившем независимую премию «Парабола».