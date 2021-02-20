17 актеров, которые вдруг предстали перед зрителем в таком образе, что все пооткрывали рты от удивления

Часто актеры застревают в одних и тех же амплуа: красавчики играют ловеласов и шпионов, а миловидные девушки никак не могут покинуть скамью романтических комедий. Однако актеры из нашей подборки решили примерить на себя неожиданные амплуа, которые от них никто не ожидал. Чтобы не попасть в категорию актеров одной роли, им приходится идти на самые отчаянные эксперименты.

Мы в AdMe.ru сконцентрировались и вспомнили любопытные перевоплощения звезд и их нехарактерные роли.

1. Джуди Денч — «Кошки»

В масштабном голливудском мюзикле обладательницу «Оскара» Джуди Денч с помощью компьютерной графики превратили в кошку. Правда, реакция публики на фильм оказалась неоднозначной, а критики хором назвали картину «на редкость безвкусной».

2. Риз Уизерспун — «Дикая»

Риз — одна из немногих актрис, которые сумели выбраться из трясины клишированных образов. Голубоглазая блондинка доказала, что может не только играть пустышек, но и отлично справляется с драматическими ролями.

3. Том Фелтон — «Против солнца»

Вот и Том Фелтон начал появляться в новых проектах после окончания съемок «Гарри Поттера». В картине «Против солнца» Том играет пилота ВВС, пытающегося выжить в открытом океане после крушения самолета.

4. Джон Хэмм — «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Благодаря сериалу «Безумцы» Джон Хэмм вполне мог застрять в образе наглого красавчика, но не тут-то было. Он бросился в омут с головой, не побоявшись образа сумасшедшего персонажа в комедийном сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт».

5. Роберт Паттинсон — «Бэтмен»

После вампирской саги и многочисленных романтических ролей Роберт Паттинсон неожиданно приземлился во вселенной DC в качестве нового Бэтмена. И хотя фильм еще не вышел, он уже вызвал шквал обсуждений — кажется, Паттинсон прекрасно впишется в голливудский супергеройский нуар.

6. Сэм Рокуэлл — «Господа Бронко»

Драматические роли Сэма резко контрастируют с его амплуа в артхаусном проекте режиссера Джареда Хесса «Господа Бронко». Но, как оказалось, Рокуэллу идут любые образы.

7. Кристен Стюарт — «Самый счастливый сезон»

Вот это настоящая смена амплуа после артхауса и вампирской саги. Лучезарная Кристен в рождественской романтической комедии «Самый счастливый сезон» много улыбается, пытается разрешить проблемы любовного характера и даже шутит.

8. Тильда Суинтон — «Доктор Стрэндж»

Тильда играла и мужчин, и нестареющих вампиров, и ангелов. А вот во вселенной Marvel Суинтон предстала в образе гуру доктора Стрэнджа. Порой кажется, что Тильда и правда гуру, потому что в прошлом году ей исполнилось 60 лет, а выглядит она просто сногсшибательно.

9. Джиллиан Андерсон — «Половое воспитание»

После «Секретных материалов» Джиллиан то пропадала, то снова появлялась, но продолжала ассоциироваться исключительно с ролью агента Скалли. Сериал «Половое воспитание» внес свои коррективы: Андерсон не только сменила амплуа, но и заметно похорошела.

10. Билл Скарсгард — «Оно»

Миловидного Билла после сериала «Хемлок Гроув» вообще сложно узнать с таким внушительным гримом. Он прекрасно воплотил в жизнь кинговского клоуна Пеннивайза, так любившего охотиться за детскими страхами.

11. Дэниел Рэдклифф — «Чудотворцы»

Дэниел вполне мог застрять в амплуа вечного школьника и «мальчика, который выжил», но Рэдклифф решил иначе и уверенно направился в артхаус и комедийные проекты, которые открыли его совсем с другой стороны.

12. Рами Малек — «Богемская рапсодия»

После проекта «Мистер Робот» Рами Малек совершенно неожиданно перевоплотился во Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», за что и получил свой заслуженный «Оскар».

13. Николь Кидман — «Время возмездия»

Красоту Николь Кидман, кажется, просто невозможно спрятать. И все же во «Времени возмездия» актриса появилась в непривычном для нас образе сурового детектива, внедряющегося в преступную организацию.

14. Ричард Армитидж — «Хоббит: Нежданное путешествие»

Ричард Армитидж, известный по сериалам «Незнакомка» и «Ганнибал», сыграл того самого гнома Торина в «Хоббите», несмотря на то что в реальности рост его совсем не карликовый и составляет аж 1,89 см.

15. Ева Грин — «Грошовые ужасы»

Ева известна своими дьявольски прекрасными зелеными глазами и ролями роковых красоток. А в сериале «Грошовые ужасы» она предстала перед публикой в новом, пугающем образе. Грин настолько вжилась в роль, что иногда за нее становится действительно страшно.

16. Майкл Шин — «Благие знамения»

После одного пикантного сериала и романтических ролей Майкл Шин удачно перевоплотился в уморительного белокурого ангела Азирафеля, который вместе со своим другом демоном Кроули спасает мир от Армагеддона.

17. Джаред Лето — «Дьявол в деталях»