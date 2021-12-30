17 актеров, которые в молодости были так горячи, что зрителей бросало в жар даже в мороз
Многие современные актеры, которых мы привыкли видеть в кино уже в зрелом возрасте, своей харизмой и обаянием не уступают молодым коллегам. Ведь они полны энергии, их улыбки очаровательны, фигуры подтянуты, а одежда элегантна. Однако мало кто помнит, как выглядели голливудские таланты в молодости. А зря: уже тогда от них сложно было отвести взгляд.
Мы в AdMe.ru долго разглядывали красавцев в зрелости и молодости, но так и не смогли решить, в каком возрасте они более привлекательны.
Гэри Олдмен
Колин Ферт
Майкл Кейн
Иэн Макшейн
Дон Джонсон
Майкл Дуглас
Деннис Куэйд
Майкл Китон
Роберт Редфорд
Лиам Каннингем
Дейв Батиста
Джон Клиз
Стив Мартин
Уиллем Дефо
Джон Фавро
Патрик Стюарт
Энтони Хопкинс
Какие еще актеры, по вашему мнению, заслуживают место в нашей подборке?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Streets of Fire / Universal Pictures
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