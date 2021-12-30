17 актеров, которые в молодости были так горячи, что зрителей бросало в жар даже в мороз

Многие современные актеры, которых мы привыкли видеть в кино уже в зрелом возрасте, своей харизмой и обаянием не уступают молодым коллегам. Ведь они полны энергии, их улыбки очаровательны, фигуры подтянуты, а одежда элегантна. Однако мало кто помнит, как выглядели голливудские таланты в молодости. А зря: уже тогда от них сложно было отвести взгляд.