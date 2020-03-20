17 актеров, которые терпеть не могут свои знаковые роли

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«Многие актеры самокритичны, а я в особенности. По этой причине мне трудно смотреть фильмы с моим участием», — сказала Кейт Уинслет в одном из интервью. Во многом эти слова касаются и ее роли в культовом «Титанике».

Мы в AdMe.ru покопались в сети и узнали, что не только Кейт Уинслет так считает: многие из звезд недовольны своими ролями. И это касается даже фильмов, которые получают награды, признание критиков и зрителей, а также бьют рекорды по сборам.

1. Кейт Уинслет, «Титаник»

Роль Розы принесла актрисе всемирную славу и номинацию на «Оскар», а сам фильм получил целых 11 статуэток. Многие критики отмечали, что Уинслет сыграла идеально, хоть она и не согласна с этим: «Оглядываясь назад, на свою роль в „Титанике“, я думаю, что это было ужасно. Особенно я недовольна своим американским акцентом». Устала актриса и от просьб оставить автограф на портрете обнаженной Роуз: «Это не та моя фотография, которую я хотела бы видеть спустя 20 лет».

2. Колин Фаррелл, «Полиция Майами: Отдел нравов»

Колин Фаррелл сожалеет о том, что согласился на роль: «Мне не понравилось сниматься: фильм хоть и выглядел стильно, но оказался пустым. И я принимаю на себя часть ответственности за это». После съемок он также резко высказался о своих однотипных ролях: «Я думаю, что скоро закончу играть полицейских. В последние годы я делал это слишком часто, а ведь мне даже не нравится оружие».

3. Кэтрин Хайгл, «Немножко беременна»

Несмотря на популярность ленты у зрителей и положительное влияние на карьеру, актриса осталась недовольна: «Этот фильм изображает женщин беззаботными и раздражительными, а мужчин — привлекательными и веселыми. Мне было трудно принимать подобные преувеличения». Она даже назвала режиссера Джадда Апатоу маленьким сексистом, хоть и отмечала его профессионализм: «98 % времени это был прекрасный опыт, Джадд позволяет чувствовать себя свободно и импровизировать».

4. Брэд Питт, «Собственность дьявола»

В отношении этого проекта актер высказывается предельно кратко: «Самый безответственный и бессмысленный фильм, который я знаю. Если его вообще можно отнести к кинематографу».

5. Меган Фокс, «Трансформеры»

Отвечая на вопросы о съемках в «Трансформерах», актриса отметила, что это не та работа, которой ей хотелось бы заниматься: «Мне не нравилось сниматься в этом фильме, здесь нет актерской игры: я либо бегала, либо кричала. Но я никогда не могла отказать, потому что этот проект сделал меня известной».

6. Джейсон Бейтман, «Несносные боссы — 2»

В одном из интервью Джейсон Бейтман рассказал, что ему не нравится склонность Голливуда постоянно снимать продолжения, шуточно назвав второй фильм не зрелищем для публики, а зарплатой для актеров.

7. Шелли Дюваль, «Сияние»

Актриса, сыгравшая жену главного героя, Венди Торренс, призналась, что ненавидела свою роль из-за Стэнли Кубрика. Режиссер вынуждал повторять сцену плача более сотни раз: «Из-за этого стресса у меня начались проблемы со здоровьем. Стэнли, безусловно, помог моей карьере, но это была самая сложная роль, которую я когда-либо исполняла».

8. Малкольм Макдауэлл, «Заводной апельсин»

Малкольм Макдауэлл — еще один «пострадавший» от Стэнли Кубрика. В сцене, где ему насильно открывали глаза для просмотра видео, актер сильно повредил роговицу: «После съемок у меня 10 лет были проблемы со зрением. И самое обидное, что эту сцену пришлось повторять еще несколько раз, уже с травмированным глазом».

9. Джеймс Франко, «Храбрые перцем»

Джеймс Франко считает съемки в фэнтезийной комедии «Храбрые перцем» одной из своих главных ошибок в карьере: «Этот фильм — отстой. С этим даже не поспоришь».

10. Дэниел Крейг, франшиза о Джеймсе Бонде

После фильма «007: Спектр» Дэниел Крейг признался, что устал от роли спецагента: «Если бы я снялся в новом фильме о Джеймсе Бонде, то сделал бы это только ради денег». И не только Крейга утомила эта роль. Один из его предшественников, Шон Коннери, не раз жестко высказывался о нелюбви к персонажу: «Всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда. Мне хотелось бы его убить».

11. Шарлиз Терон, «Азартные игры»

Еще до начала съемок актрисе стало понятно, что это не то кино, в котором она любит сниматься: «Я догадывалась, что фильм выйдет плохим, но не могла себе отказать в том, чтобы поработать с кумиром — режиссером Джоном Франкенхаймером. По-прежнему считаю его „Маньчжурского кандидата“ лучшим, что есть в кинематографе».

12. Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, «50 оттенков серого»

Джейми Дорнан постоянно упоминает о том, что образ из фильма абсолютно ему не импонирует: «Некоторые вещи из Красной комнаты были неудобными. А то, что мне приходилось делать с Дакотой, в реальной жизни это попросту противно». Сама Дакота Джонсон до сих пор испытывает смущение из-за того, что ей пришлось сниматься в обнаженных сценах.

13. Кристиан Бейл, «Продавцы новостей»

Будучи еще неизвестным актером, Кристиан Бейл подписался на съемки в перспективном фильме от Disney, не зная, что туда будут включены музыкальные сцены: «В 17 лет ты хочешь быть серьезным актером, а не сниматься в мюзиклах».

14. Джозеф Гордон-Левитт, «500 дней лета»

Актер не согласен с мнением зрителей о том, что его персонаж — хороший парень: «Он эгоистичный и глупый мальчик, который спроецировал свою фантазию на девушку, а затем обиделся, когда понял, что она не соответствует завышенным ожиданиям». Также он призывает девушек не думать, что характер Тома — это романтический образец для подражания.

15. Николь Кидман, «Австралия»

Пересмотрев фильм, Николь Кидман расстроилась, так как посчитала своего персонажа тусклым и не раскрытым полностью. И несмотря на то, что фильм полюбился зрителям и даже получил «Оскар», актриса осталась непреклонна: «Я не могу смотреть этот фильм и гордиться тем, что я сделала».

16. Эндрю Линкольн, «Реальная любовь»

Актер испытывает неоднозначные чувства к своему персонажу: «В одном из самых романтических фильмов всех времен я сыграл единственного парня, который не добился девушки. С одной стороны, это была красивая роль, но с другой — я должен был вести себя как жуткий преследователь».

А вы согласны с мнением актеров обо всех этих фильмах? Чьему недовольству удивились больше всего?