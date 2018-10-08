17 актеров, которые сыграли своих культовых персонажей спустя много-много лет
Все течет, все меняется. И это выражение в том числе можно применить и к киноиндустрии. Режиссеры решили повернуть время вспять и сняли культовое кино с обожаемыми главными героями. Но самое крутое, что их играют все те же любимые нами актеры. Да, они изменились, ведь столько времени уже прошло. Но главное, что мы их очень ждали!
AdMe.ru предлагает «вспомнить все» и предупреждает, что после просмотра нашего поста вам неудержимо захочется пересмотреть все эти старые (да и новые) фильмы.
Кайл Маклахлен (Дейл Купер) и Шерил Ли (Лора Палмер) в сериале «Твин Пикс» в 1990 г. и 2017 г. соответственно
Леонард Нимой (Спок) в сериале «Стартрек» 1966 г. и в фильме «Стартрек: Возмездие» 2013 г.
Хью Джекман (Росомаха / Логан) в фильмах «Люди Икс» 2000 г. и «Логан» 2017 г.
Жан-Клод Ван Дамм (Люк Деверо) в фильмах «Универсальный солдат» 1992 г. и «Универсальный солдат — 3: Возрождение» 2009 г.
© Universal Soldier: Regeneration / Centropolis Film Productions © Universal Soldier / Centropolis Film Productions
Дольф Лундгрен (Эндрю Скотт) в фильмах «Универсальный солдат» 1992 г. и «Универсальный солдат — 3: Возрождение» 2009 г.
© Universal Soldier: Regeneration / Centropolis Film Productions © Universal Soldier / Centropolis Film Productions
Мэтт Дэймон (Джейсон Борн) в фильмах «Идентификация Борна» 2002 г. и «Джейсон Борн» 2016 г.
Дэвид Духовны (Фокс Малдер) и Джиллиан Андерсон (Дана Скалли) в сериале «Секретные материалы» — 1-й сезон 1993 г. и 10-й сезон 2016 г.
Брюс Уиллис (Джон Макклейн) в фильмах «Крепкий орешек» 1988 г. и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» 2013 г.
© Die Hard / 20th Century Fox Film Corporation © A Good Day to Die Hard / 20th Century Fox Film Corporation
Сильвестр Сталлоне (Джон Рэмбо) в фильмах «Рэмбо: Первая кровь» 1982 г. и «Рэмбо IV» 2008 г.
Питер Фальк (лейтенант Коломбо) в сериале «Коломбо» 1968 г. и фильме «Коломбо нравится ночная жизнь» 2003 г.
Джим Керри (Ллойд Крисмас) и Джефф Дэниелс (Гарри Данн) в фильмах «Тупой и еще тупее» 1994 г. и «Тупой и еще тупее — 2» 2014 г.
Джеки Чан (Джей Си) в фильмах «Доспехи Бога» 1986 г. и «Доспехи Бога — 3: Миссия Зодиак» 2012 г.
Арнольд Шварценеггер (Терминатор) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор) в фильме «Терминатор-2: Судный день» 1991 г. и на съемках фильма «Терминатор-6», дата выхода которого запланирована на 2019 г.
Может, у вас есть любимые актеры, которые снимались в аналогичных фильмах с большим промежутком времени между оригиналом и продолжением? Поделитесь с нами в комментариях.