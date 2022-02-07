17 голливудских актеров, которые одной левой рушат все стандарты красоты
Золотой век Голливуда, когда на больших экранах сияли сплошь безупречные красавцы с точеными торсами и волевыми подбородками, остался позади. Теперь в почете уникальность и разнообразие. В конце концов, идеальных людей не существует, так почему бы нам не раздвинуть границы красоты?
Мы в AdMe.ru любуемся актерами с изюминкой во внешности и не стали упускать шанс в очередной раз признаться им в любви.
Стив Карелл
В образе нерешительного мужчины из фильма «Сорокалетний девственник» и сердцееда из сериала «Космические силы».
Майкл Сера
В образе искателя приключений в фильме «Кристал Фэйри и волшебный кактус и 2012» и на красной дорожке премии «Тони».
Александр Кузнецов
Российский актер, который уже снимается в Голливуде. В роли скифа во времена Древней Руси и на кинопремьере.
Пит Дэвидсон
Комик в роли неудачника с большим сердцем в фильме «Король Стейтен-Айленда» и в реальной жизни.
Густаф Скарсгард
В роли викинга в одноименном сериале и на кинопремьере.
Финн Вулфхард
В роли подростка-сироты в фильме «Няня» и на кинопремьере.
Эзра Миллер
В образе робкого влюбленного в экранизации романа «Госпожа Бовари» и на гала-вечере.
Эдди Редмэйн
В образе чудаковатого зоолога-волшебника в фильме «Фантастические твари и где они обитают» и на кинопремьере.
Саша Барон Коэн
В образе казахстанского журналиста из псевдодокументальной комедии «Борат-2» и на церемонии вручения премии «Оскар».
Джеймс Гандольфини
В образе современного Крестного отца в сериале «Клан Сопрано» и на премии Гильдии киноактеров США.
Питер Динклэйдж
В образе десницы короля в сериале «Игра престолов» и на кинопремьере.
Тимоти Шаламе
В образе друга детства «маленьких женщин» из одноименного фильма и на кинопремьере.
Хорхе Лопес
В образе проблемного ученика престижной школы в сериале «Элита» и на фешен-ужине.
Оскар Айзек
Сыграл отталкивающего типа в фильме «Из машины», а на красной дорожке способен покорить сердца миллионов.
Норман Ридус
В образе загадочного «ангела смерти» в фильме «Темная гавань» и на кинопремии «Выбор критиков».
Джон Бернтал
В роли преступника в фильме «Выстрел в пустоту» и на кинопремьере.
Пабло Шрайбер
В образе Сумасшедшего Суини в сериале «Американские боги» и на кинопремьере.
А каких актеров вы считаете идеально неидеальными?