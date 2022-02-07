17 голливудских актеров, которые одной левой рушат все стандарты красоты

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Золотой век Голливуда, когда на больших экранах сияли сплошь безупречные красавцы с точеными торсами и волевыми подбородками, остался позади. Теперь в почете уникальность и разнообразие. В конце концов, идеальных людей не существует, так почему бы нам не раздвинуть границы красоты?

Мы в AdMe.ru любуемся актерами с изюминкой во внешности и не стали упускать шанс в очередной раз признаться им в любви.

Стив Карелл

В образе нерешительного мужчины из фильма «Сорокалетний девственник» и сердцееда из сериала «Космические силы».

Майкл Сера

В образе искателя приключений в фильме «Кристал Фэйри и волшебный кактус и 2012» и на красной дорожке премии «Тони».

Александр Кузнецов

Российский актер, который уже снимается в Голливуде. В роли скифа во времена Древней Руси и на кинопремьере.

Пит Дэвидсон

Комик в роли неудачника с большим сердцем в фильме «Король Стейтен-Айленда» и в реальной жизни.

Густаф Скарсгард

В роли викинга в одноименном сериале и на кинопремьере.

Финн Вулфхард

В роли подростка-сироты в фильме «Няня» и на кинопремьере.

Эзра Миллер

В образе робкого влюбленного в экранизации романа «Госпожа Бовари» и на гала-вечере.

Эдди Редмэйн

В образе чудаковатого зоолога-волшебника в фильме «Фантастические твари и где они обитают» и на кинопремьере.

Саша Барон Коэн

В образе казахстанского журналиста из псевдодокументальной комедии «Борат-2» и на церемонии вручения премии «Оскар».

Джеймс Гандольфини

В образе современного Крестного отца в сериале «Клан Сопрано» и на премии Гильдии киноактеров США.

Питер Динклэйдж

В образе десницы короля в сериале «Игра престолов» и на кинопремьере.

Тимоти Шаламе

В образе друга детства «маленьких женщин» из одноименного фильма и на кинопремьере.

Хорхе Лопес

В образе проблемного ученика престижной школы в сериале «Элита» и на фешен-ужине.

Оскар Айзек

Сыграл отталкивающего типа в фильме «Из машины», а на красной дорожке способен покорить сердца миллионов.

Норман Ридус

В образе загадочного «ангела смерти» в фильме «Темная гавань» и на кинопремии «Выбор критиков».

Джон Бернтал

В роли преступника в фильме «Выстрел в пустоту» и на кинопремьере.

Пабло Шрайбер

В образе Сумасшедшего Суини в сериале «Американские боги» и на кинопремьере.