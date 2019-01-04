17 актеров из «Игры престолов», которые когда-то выглядели совершенно иначе
В сериале задействовано 1 007 персонажей, которых играют талантливые актеры. Некоторые из них прославились именно благодаря «Игре престолов», но многие блистали на киноэкранах задолго до выхода фильма. Например, Джулиан Гловер сыграл генерала Вирса в 5-м эпизоде «Звездных войн». А Марк Эдди, которому досталась роль короля Роберта Баратеона, раньше был больше известен как Фред Флинстоун.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели актеры из сериала «Игра престолов» в прошлом.