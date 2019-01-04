17 актеров из «Игры престолов», которые когда-то выглядели совершенно иначе

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В сериале задействовано 1 007 персонажей, которых играют талантливые актеры. Некоторые из них прославились именно благодаря «Игре престолов», но многие блистали на киноэкранах задолго до выхода фильма. Например, Джулиан Гловер сыграл генерала Вирса в 5-м эпизоде «Звездных войн». А Марк Эдди, которому досталась роль короля Роберта Баратеона, раньше был больше известен как Фред Флинстоун.