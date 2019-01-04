17 актеров из «Игры престолов», которые когда-то выглядели совершенно иначе

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В сериале задействовано 1 007 персонажей, которых играют талантливые актеры. Некоторые из них прославились именно благодаря «Игре престолов», но многие блистали на киноэкранах задолго до выхода фильма. Например, Джулиан Гловер сыграл генерала Вирса в 5-м эпизоде «Звездных войн». А Марк Эдди, которому досталась роль короля Роберта Баратеона, раньше был больше известен как Фред Флинстоун.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели актеры из сериала «Игра престолов» в прошлом.

1. Иэн Глен (Джорах Мормонт)

2. Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

3. Карис ван Хаутен (Мелисандра)

4. Конлет Хилл (Варис)

5. Лиам Каннингем (Давос Сиворт)

6. Джером Флинн (Бронн)

7. Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер)

8. Индира Варма (Эллария Сэнд)

9. Джонатан Прайс (Его Воробейшество)

10. Стивен Диллэйн (Станнис Баратеон)

11. Марк Эдди (Роберт Баратеон)

12. Джулиан Гловер (Великий мейстер Пицель)

13. Иван Реон (Рамси Болтон)

14. Михиль Хаусман (Даарио Нахарис)

15. Наталия Тена (Оша)

16. Оуэн Тил (Аллисер Торн)

17. Бен Кромптон (Эддисон Толлетт)

Бонус: Кристофер Хивью (Тормунд Великанья Смерть)

Том Влашиха (Якен Хгар)

Джейкоб Андерсон (Серый Червь)

Джон Брэдли-Уэст (Сэмвелл Тарли)

Альфи Аллен (Теон Грейджой)

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