Как изменились 17 актеров и актрис из фильмов, под которые прошла наша юность

Мы уверены, что у каждого есть фильмы, которые неразрывно ассоциируются с подростковым и юношеским периодом. Для одних это ромкомы 2000-х, для других — культовые сериалы начала 90-х, для третьих — молодежные комедии а-ля «Американский пирог».

Мы в AdMe.ru решили вспомнить отрочество и посмотреть, как за пару-тройку десятилетий изменились 17 актеров и актрис из популярных фильмов и сериалов 90-х и 2000-х.

Майк Майерс: «Остин Пауэрс», 1997 и 2016 гг.

Именно благодаря трилогии про Остина Пауэрса актер получил широкую известность. В 2010-х он практически не снимался, посвятив время озвучке мультфильмов, игре в футбол и написанию книги. В 2018 году Майерс появился в фильме «Богемская рапсодия», и с тех пор 57-летний актер пока не экраны не возвращался.

Шерилин Фенн: «Твин Пикс», 1990 и 2020 гг.

Одна из самых красивых актрис легендарного сериала построила вполне успешную карьеру. Сейчас Фенн 56 лет, она продолжает активно сниматься. Всего ее фильмография насчитывает более 40 картин.

Мэдхен Амик: «Твин Пикс», 1990 и 2018 гг.

Другая красавица из «Твин Пикса» не может похвастаться таким послужным списком. Однако в последние годы популярность Амик снова выросла, после того как она появилась в сериале «Ривердэйл», который не перестают сравнивать с «Твин Пиксом».

Ди Джей Куоллс: «Дорожное приключение», 2000 и 2020 гг.

Роль в молодежной комедии стала одной из первых для субтильного парня. После этого он снялся еще в паре десятков фильмов, однако повторить былой успех не получилось. Сейчас 42-летний актер, похоже, сосредоточился на какой-то иной деятельности, потому что за последние 6 лет снялся всего в 2 проектах.

Брекин Мейер: «Дорожное приключение», 2000 и 2020 гг.

Еще один актер «Дорожного приключения» за 20 лет тоже потерял львиную долю популярности. В 2010-х он практически не появлялся на экранах, но с 2020 года успел сняться уже в 3 фильмах.

Клэр Форлани: «Знакомьтесь, Джо Блэк», 1998 и 2020 гг.

Многим запомнилась красавица-актриса из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Последние годы ее карьера развивалась с переменным успехом, в 2020 году вышел фильм «Черная красавица» с участием Форлани.

Джульетт Льюис: «От заката до рассвета», 1996 и 2020 гг.

В 90-х Льюис снялась в череде успешных фильмов, зачастую играя необычных и даже мрачных персонажей. В 2000-х девушка занялась музыкой, но кино не забросила. Один из ее последних проектов — сериал «Неприлично богатые» 2020 года.

Тори Спеллинг: «Беверли-Хиллз, 90210», 1990 и 2020 гг.

Тори начала актерскую карьеру еще в детстве, а уже в 17 лет получила роль в нашумевшем сериале «Беверли-Хиллз, 90210». С 2000 года Спеллинг редко появляется в фильмах, сосредоточившись на телевизионных и интернет-проектах.

Чад Майкл Мюррей: «Чумовая пятница», 2003 и 2020 гг.

В начале 2000-х актер появился в нескольких успешных романтических комедиях и стал любимцем девочек-подростков. С тех пор Чад возмужал и теперь предпочитает более серьезные роли.

Алисия Сильверстоун: «Бестолковые», 1995 и 2021 гг.

Алисию можно назвать лицом 90-х. Она снималась в фильмах и клипах и была очень популярна. В 2000-х ее слава стала угасать, и теперь актриса редко появляется на экранах, отдавая предпочтение работе в театре и защите животных.

Сет Грин: «Остин Пауэрс», 1997 и 2019 гг.

Энергичности Сета можно только позавидовать: он снялся более чем в 60 фильмах, еще большем количестве сериалов и получил множество номинаций и наград.

Роуз Макгоуэн: «Зачарованные», 2001 и 2021 гг.

Когда Шеннен Доэрти покинула сериал «Зачарованные», ей на смену пришла Макгоуэн. В последующие годы у актрисы было еще несколько знаковых фильмов, а также отношения со скандальным рокером Мэрилином Мэнсоном, из-за которых был невероятный ажиотаж вокруг Роуз и ее смелых нарядов.

Райан Филлипп: «Жестокие игры», 1999 и 2021 гг.

В конце 90-х симпатичный актер появился в нескольких нашумевших фильмах, завоевав сердца зрительниц. После 2012 года Филипп сосредоточился на телевизионных проектах, а также попробовал себя в роли режиссера.

Джина Дэвис: «Тельма и Луиза», 1991 и 2019 гг.

Карьерный подъем Джины начался еще в 80-х, а в 1989 году она уже получила заветный «Оскар». С середины 90-х популярность актрисы пошла на спад, но и сейчас 65-летняя Дэвис продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Джулия Стайлз: «10 причин моей ненависти», 1999 и 2019 гг.

Стайлз — звезда ромкомов начала 2000-х. Сейчас 39-летняя актриса снимается в фильмах и сериалах, однако вернуть былую славу у нее не получилось.

Фредди Принц— младший: «Это все она», 1999 и 2019 гг.

Красавчик из фильмов конца 90-х и начала 2000-х оставил работу в кино и посвятил себя кулинарии. Кроме того, он стал образцовым семьянином, женившись в 2002 году на Саре Мишель Геллар.

Сара Мишель Геллар: «Баффи — истребительница вампиров», 1997 и 2020 гг.

Баффи стала культовым персонажем в 90-е годы. После такого успеха Геллар появлялась еще в нескольких кассовых фильмах, но в 2009 году оставила кинематограф. Сейчас бывшая актриса занимается благотворительностью и выпустила свою кулинарную книгу.