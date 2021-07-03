17 кинозвезд прошлого века, которые в зрелом возрасте были так же прекрасны, как и на пике своей карьеры
Каждый год в мире снимают огромное количество фильмов. Но это не мешает нам пересматривать старые киноленты и каждый раз заново открывать для себя талант и мастерство актеров и актрис былых эпох. Прошли десятилетия, а мы до сих пор с трепетом следим за их игрой.
Являясь большими поклонниками старых фильмов, мы в AdMe.ru решили выяснить, как в солидном возрасте выглядели 17 кинозвезд, которые остались в нашей памяти совсем молодыми. Над их красотой и очарованием никакие годы не властны.
Хеди Ламарр
Джоан Кроуфорд
Марлон Брандо
Джанет Ли
Пол Ньюман
Натали Вуд
Тони Кертис
Джуди Гарленд
Грегори Пек
Джин Тирни
Вирна Лизи
Марчелло Мастроянни
Анита Экберг
Капучине
Патрик Суэйзи
Фэрра Фосетт
Грейс Келли
А вы пересматриваете старые фильмы? Кого из актеров XX века вы любите больше всего?
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