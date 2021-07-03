17 кинозвезд прошлого века, которые в зрелом возрасте были так же прекрасны, как и на пике своей карьеры

Каждый год в мире снимают огромное количество фильмов. Но это не мешает нам пересматривать старые киноленты и каждый раз заново открывать для себя талант и мастерство актеров и актрис былых эпох. Прошли десятилетия, а мы до сих пор с трепетом следим за их игрой.