17 актеров и актрис, которые настолько талантливы, что могут сыграть хоть дуб, хоть короля
Мастерски перевоплощаться в разных персонажей — главная задача всех актеров. Но некоторые могут своей игрой и умением преподнести зрителю новый образ произвести такое впечатление, что нам остается только сказать: «Верю!»
Мы в AdMe.ru решили показать звезд экрана, которые обладают многогранным талантом и способны пленить зрителя с первой секунды.
Сара Полсон
- «Купидон» (2009) — психиатр Клэр МакКрэй.
- «12 лет рабства» (2013) — жена жестокого плантатора Мэри Эппс.
- «Американская история преступлений» (2021) — госслужащая Линда Трипп.
Оскар Айзек
- «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) — злодей Апокалипсис.
- «Комната писем» (2020) — добродушный офицер Ричард.
- «Дюна» (2021) — глава дома Атрейдесов, назначенный правитель планеты Арракис, герцог Лето Атрейдес.
Эмма Стоун
- «Прислуга» (2011) — мечтающая стать журналисткой или писательницей Юджиния Филан, Скитер.
- «Бердмэн» (2014) — Сэм, помощница своего отца, забытого американского актера.
- «Магия лунного света» (2014) — аферистка Софи Бейкер.
Сирша Ронан
- «Леди Берд» (2017) — старшеклассница Кристин Макферсон, Леди Берд.
- «Две королевы» (2018) — королева Шотландии Мария I.
- «Чайка» (2018) — дочь богатых помещиков Нина Заречная.
Кэри Маллиган
- «Великий Гэтсби» (2013) — Дейзи Бьюкенен.
- «Ферма „Мадбаунд“» (2017) — жена фермера Лора Макаллан.
- «Девушка, подающая надежды» (2020) — 30-летняя Кассандра Томас, бывшая студентка медицинского колледжа.
Стив Карелл
- «Эта дурацкая любовь» (2011) — семьянин с пуританскими взглядами Кэл Уивер.
- «Битва полов» (2017) — теннисист-ветеран Бобби Риггс.
- «Власть» (2018) — политик Дональд Рамсфелд.
Лора Дерн
- «Дикие сердцем» (1990) — разлученная с возлюбленным Лула Пэйс Форчун.
- «Звездные войны: Последние джедаи» (2017) — вице-адмирал Эмилин Холдо.
- «Большая маленькая ложь» (2017–2019) — бизнес-леди Рената Клейн.
Эмилия Кларк
- «Игра престолов» (2011–2019) — Мать драконов Дейенерис Таргариен.
- «Дом Хемингуэй» (2013) — брошенная отцом Эвелин.
- «Голос из камня» (2017) — медсестра Верена.
Бенедикт Камбербэтч
- «Хокинг» (2004) — физик Стивен Хокинг.
- «Ван Гог: Портрет, написанный словами» (2010) — художник Ван Гог.
- «Доктор Стрэндж» (2016) — супергерой Доктор Стрэндж.
Джиллиан Андерсон
- «Обитель радости» (2000) — светская львица Лили Барт.
- «Последний король Шотландии» (2006) — жена доктора Сара Меррит.
- «Корона» (2016 — ...) — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
Мерил Стрип
- «Дьявол носит Prada» (2006) — главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли.
- «Чем дальше в лес...» (2014) — Ведьма.
- «Большая маленькая ложь» (2017–2019) — стервозная, но любящая своего сына Мэри Луиз Райт.
Дэниел Дэй-Льюис
- «Боксер» (1997) — ирландский боксер Дэнни Флинн.
- «Банды Нью-Йорка» (2002) — главарь банды Уильям Каттинг, Мясник Билл.
- «Призрачная нить» (2017) — модельер Рейнольдс Вудкок.
Джессика Честейн
- «Прислуга» (2011) — жена состоятельного бизнесмена Селия Фут.
- «Опасная игра Слоун» (2016) — успешная лоббистка Элизабет Слоун.
- «Глаза Тэмми Фэй» (2021) — телеведущая Тэмми Фэй Беккер.
Мадс Миккельсен
- «Ганнибал» (2013–2015) — психиатр Ганнибал Лектер.
- «Мужчины и куры» (2015) — Элиас, приемный сын.
- «Доктор Стрэндж» (2016) — темный маг Кецилий.
Пенелопа Крус
- «Разомкнутые объятия» (2009) — молодой секретарь и начинающая актриса Магдалена Ривас.
- «Боль и слава» (2019) — Хасинта, мать кинорежиссера.
- «Официальный конкурс» (2021) — эксцентричная постановщица Лола Куэвас.
Дженнифер Лоуренс
- «Зимняя кость» (2010) — нищая 17-летняя Ри Долли.
- «Джой» (2015) — мать-одиночка Джой Мангано, которая изобрела чудо-швабру.
- «Не смотрите наверх» (2021) — кандидат наук, астроном Кейт Дибиаски.
Леди Гага
- «Американская история ужасов» (2016) — ведьма Ската.
- «Звезда родилась» (2018) — певица Элли.
- «Дом Гуччи» (2021) — Патриция Реджани.
А какие еще актеры, на ваш взгляд, обладают не меньшим талантом?
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