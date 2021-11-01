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17 актеров и актрис, которые настолько талантливы, что могут сыграть хоть дуб, хоть короля

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Мастерски перевоплощаться в разных персонажей — главная задача всех актеров. Но некоторые могут своей игрой и умением преподнести зрителю новый образ произвести такое впечатление, что нам остается только сказать: «Верю!»

Мы в AdMe.ru решили показать звезд экрана, которые обладают многогранным талантом и способны пленить зрителя с первой секунды.

Сара Полсон

Оскар Айзек

Эмма Стоун

  • «Прислуга» (2011) — мечтающая стать журналисткой или писательницей Юджиния Филан, Скитер.
  • «Бердмэн» (2014) — Сэм, помощница своего отца, забытого американского актера.
  • «Магия лунного света» (2014) — аферистка Софи Бейкер.

Сирша Ронан

Кэри Маллиган

Стив Карелл

Лора Дерн

Эмилия Кларк

Бенедикт Камбербэтч

Джиллиан Андерсон

Мерил Стрип

Дэниел Дэй-Льюис

Джессика Честейн

Мадс Миккельсен

Пенелопа Крус

Дженнифер Лоуренс

Леди Гага

А какие еще актеры, на ваш взгляд, обладают не меньшим талантом?

Фото на превью Miss Sloane / EuropaCorp, The Eyes of Tammy Faye / Searchlight Pictures, Winter's Bone / Anonymous Content, Don't Look Up / Netflix
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