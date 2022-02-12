17 актеров и актрис, которые махнули рукой на возраст и блистают на экранах наравне с молодежью

Бытует мнение, что в Голливуде востребованы только молодые дарования, а стоит актеру перешагнуть определенный возрастной рубеж, как его практически перестают снимать. Однако нам известно множество примеров кинозвезд, которые, отбросив в сторону стереотипы, продолжают радовать поклонников новыми ролями, будучи в весьма солидном возрасте.

Мы в AdMe.ru уверены, что с годами талант только приумножается, и наши герои и героини — яркое тому подтверждение.

Анжелика Хьюстон

Дэвид Суше

Дайан Уист

Кэндис Берген

Ричард Чемберлен

Пьер Ришар

Джон Литгоу

Мартин Шорт

Рон Перлман

Рита Морено

Майкл Эммет Уолш

Джоан Коллинз

Дастин Хоффман

Кристофер Ллойд

Джо Пеши

Джон Войт

О Ён Су