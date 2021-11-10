17 актеров и актрис из «Игры престолов», которых можно увидеть в других крутых проектах и не узнать

Сериал «Игра престолов» зажег немалое количество звезд. Для одних актеров участие в проекте стало прорывом в карьере, для других — возможностью громко напомнить о себе. И теперь при упоминании имен этих артистов неизбежно на ум приходит ассоциация прежде всего с сериалом. Даже если у них есть и другие не менее крутые роли.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить добротные фильмы и сериалы с участием любимых актеров из «Игры престолов», которые определенно стоят внимания.

Эмилия Кларк — «Дом Хемингуэй» (2013)

В перерывах между съемками в сериале «Игра престолов» исполнительница роли Дейенерис Эмилия Кларк успела засветиться в нескольких полнометражных проектах. Одним из них стала криминальная комедия «Дом Хемингуэй», где актриса сыграла дочь эксцентричного мафиози в исполнении Джуда Лоу.

Шон Бин — «Сломленный» (2017 — настоящее время)

Эддард Старк в исполнении Шона Бина — один из самых любимых героев сериала, несмотря на то, что его присутствие в сюжете ограничилось одним сезоном. Поклонники актера могут увидеть его в необычном амплуа в сериале «Сломленный», где Бин предстает в роли священника.

Алфи Аллен — «Кролик Джоджо» (2019)

В сериале Алфи Аллен сыграл неоднозначного персонажа по имени Теон, который проходит трудный путь, на котором переосмысляет свои ценности и переходит из ранга отрицательных героев в положительные. Неудивительно, что такой талантливый актер получил роль помощника капитана в оскароносном фильме «Кролик Джоджо».

Лина Хиди — «Абердин» (2000)

У Лины Хиди, той самой Серсеи из сериала, довольно внушительная фильмография. Одной из незаслуженно забытых работ актрисы можно назвать роль в драме «Абердин». Она сыграла девушку по имени Кайза, которая пытается найти общий язык с проблемным отцом в исполнении Стеллана Скарсгарда.

Дин-Чарльз Чепмен — «1917» (2019)

В противовес своему безвольному персонажу в «Игре Престолов», молодому королю Вестероса Томмену, актер сыграл настоящего героя в картине «1917». Дин-Чарльз Чепмен перевоплотился на экране в британского младшего капрала, который рискует жизнью ради спасения брата.

Индира Варма — «Патрик Мелроуз» (2018)

Британская актриса Индира Варма также умело примеряет разные характеры. Если в «Игре престолов» она играла воинственную женщину, которая движима слепой местью, то в сериале «Патрик Мелроуз» она предстает чуткой и рассудительной подругой семейства главного героя.

Мэйси Уильямс — «30 безумных желаний» (2018)

Та самая Арья Старк, а если быть точнее, актриса Мэйси Уильямс сыграла не менее яркого персонажа в жизнеутверждающем фильме «30 безумных желаний». По сюжету ее героиня неизлечимо больна, но намерена успеть воплотить в жизнь все пункты из собственного списка желаний.

Роуз Лесли — «Аббатство Даунтон» (2010–2015)

Глядя на кадр слева, невозможно не вспомнить реплику героини: «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу!» Необузданная одичалая Игритт из «Игры престолов» и скромная горничная Гвен в сериале «Аббатство Даунтон» — два таких непохожих между собой персонажа в исполнении молодой талантливой актрисы Роуз Лесли.

Эйдан Гиллен — «Богемская рапсодия» (2018)

Петира Бейлиша в исполнении Эйдана Гиллена можно назвать одним из лучших стратегов мира Вестероса. В фильме «Богемская рапсодия», который уже успел стать легендарным, актер сыграл менеджера группы Queen, который так же дальновиден, но уже в музыкальной сфере.

Карис ван Хаутен — «Черная книга» (2006)

Задолго до роли загадочной Мелисандры актриса Карис ван Хаутен снялась в главной роли в остросюжетной военной драме «Черная книга». Она сыграла певицу с непростой судьбой, которую не сломили выпавшие на ее долю испытания.

Кит Харингтон — «Воспоминания о будущем» (2014)

Что ни говори, а Киту Харингтону, тому самому Джону Сноу, определенно идут образы исторических персонажей. Неудивительно, что его утвердили на главную роль в драме «Воспоминания о будущем», действия которой происходят в начале XX века. Он сыграл молодого парня по имени Роланд, которого призывают на фронт.

Натали Дормер — «Страшные сказки: Город ангелов» (2020)

Маргери Тирелл в «Игре престолов» — милая и умная девушка. Исполнительница роли Натали Дормер без труда может сыграть любого персонажа, даже сверхъестественное существо. Она это доказала, появившись в фильме «Страшные сказки: Город ангелов» в роли мистической демоницы.

Ричард Мэдден — «Золушка» (2015)

Судьба персонажа Ричарда Мэддена в «Игре престолов», Робба Старка, была, мягко говоря, незавидной. Чего не скажешь о другом его герое, Принце из «Золушки». Не поспоришь с тем фактом, что актеру отлично подходят роли парней благородного происхождения.

Ханна Мюррей — «Боже, помоги девушке» (2014)

Исполнительница роли Лилли, дочери Крастера и возлюбленной воина Ночного дозора, актриса Ханна Мюррей сыграла одну из главных ролей в драме «Боже, помоги девушке». По сюжету ленты несколько молодых людей основывают музыкальную группу, попутно выстраивая отношения друг с другом.

Томас Броди-Сангстер — «Ход королевы» (2020)

Благодаря моложавой внешности этот взрослый актер может играть парней-подростков. Исключением не стал и сериал «Игра престолов», где он исполнил роль Жойена Рида. А вот в проекте «Ход королевы» Томас появился в непривычном образе — он сыграл солидного шахматного чемпиона.

Софи Тёрнер — «Другая я» (2013)

Исполнительница роли ранимой Сансы Старк в перерывах между съемками в сериале исполнила главную роль в мрачном триллере «Другая я». На кадрах кинофильма она предстала загадочной девушкой, которую преследует ее собственный потусторонний двойник.

Наталия Тена — «Мандалорец» (2019 — настоящее время)

Героинь Наталии Тены нельзя назвать неприметными. Одичалая Оша из «Игры престолов» хоть и не заняла уйму экранного времени, но запомнилась всем зрителям. В сериале же «Мандалорец» актриса играет безбашенную метательницу ножей — инопланетянку Шиан.